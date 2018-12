FOTO: Po uši v zlate! Bol najbohatší muž histórie sveta predok Ibiho Maigu?

Na rozdiel od súčasných magnátov ste o ňom zrejme ešte nikdy nepočuli. Volal sa Mansa Musa, žil na prelome trinásteho a štrnásteho storočia v Afrike a jeho majetok odhadli na dva bilióny amerických dolárov. Bol taký majetný, že by do vrecka hravo strčil nielen rozprávkovo bohatého zakladateľa Facebooku Marca Zuckenberga, ale aj najzazobanejšieho Európa všetkých čias, rímskeho cisára Cézara.

Soľ aj zlato

Vládca Mali, krajiny, z ktorej pochádza aj populárny Ibi Maiga, ovládal vo svojich časoch polovicu celosvetových zásob zlata. Obchodoval tiež s ďalšou cennou komoditou, soľou, ktorú karavány vozili cez celú Afriku až k Stredozemnému moru do Egypta. Sám Musa sa v roku 1324 vydal zo svojho sídla v Timbuktu na púť do Mekky. Časopis Pravdivá história uvádza, že na tomto výlete prešiel skoro dvadsaťtisíc kilometrov a na vreckovom naozaj nešetril. Vzal si so sebou tučné vreckové, na dnešné sumy asi pol miliardu dolárov!

Rok na ceste

Jeho karavána mala osemdesiat tiav, pričom každá niesla skoro 140 kilogramov zlata. Kráľa okrem najužšieho okolia sprevádzalo aj 60 tisíc otrokov a 12 tisíc služobníc. Každá na sebe mala ďalšie takmer dva kilogramy žltého kovu, stovky otrokov s drahým hodvábom a cennosťami navyše tvorili predvoj hlavného sprievodu. Na ceste boli skoro rok a určite nestrádali. Zlato si ale kráľ Mansa Musa nevzal len na hodovanie, či biznis, ale aj na charitu!

Pomáhal chudobe

Staval z neho mešity, budovy aj cesty, pomáhal chudobným. Vládol dvadsaťpäť rokov, po jeho smrti však Malijská ríša začala upadať. Hoci nikto iný v histórii sveta už nenahromadil podobné bohatstvo, na Mansa Musu história časom zabudla. Nebyť Ibrahima Maigu, ktorý sa v Mali narodil a na Slovensku našiel druhý domov, ani nevieme, že tento štát existuje...

FOTO: Harajuku, EMO, kogal? TIETO trápne módne kmene vraj udávajú trendy v oblečení

FOTO: Najotrasnejší zadok svetového šoubiznisu schudol. Pomohlo to jeho majiteľke?

VIDEO: Lenka dokázala nevídané. Matka troch malých detí podniká aj bez rúk!