Aj mŕtvi sú na posmech! Pozrite si najnovších laureátov Darwinovej ceny za hlúpu a zbytočnú smrť

Posmrtne sa totiž udeľuje ľuďom, ktorí podľa oficiálnej definície „obohatili genetický fond ľudstva tým, že sa z neho vyradili“. Darwinove ceny sa odovzdávajú za zbytočnú smrť, kde ľudská hlúposť vyhrala nad zdravým úsudkom. Názov dostali podľa slávneho biológa Charlesa Darwina, ktorý sa zaoberal evolúciou. Podľa jeho teórie prežijú len tí, čo sa dokážu najlepšie prispôsobiť životným podmienkam. Človek, ktorý si zapaľovačom svieti do kanistra s benzínom, aby zistil, koľko ho ešte zostalo, to s veľkou pravdepodobnosťou nebude.

Nepoučiteľný misionár

A kto sú aktuálni víťazi? Najvyššie sa umiestnil mladý kresťanský misionár John Allen Chau. Neuposlúchol zákaz indickej vlády vstupovať na ostrov Severný Sentinel. Obýva ho totiž kmeň domorodcov, ktorí sa vytrvalo bránia styku s civilizáciou. Sentinelčania sú jedni z posledných ľudí na svete nedotknutí modernou civilizáciou. Vedú život ako v kamennej dobe, živia sa ako lovci a zberači a tí, ktorí sa k nim priblížia, bývajú terčom nemilosrdných útokov. John si napriek tomu zaumienil, že sa vydá medzi nich šíriť vieru. Keď sa k domorodcom priblížil prvý raz, okamžite ho zasypali spŕškou šípov. Zopár ich prebodlo aj Johnovu vodotesnú Bibliu, no John sa na druhý deň na ostrov vybral opäť a neskôr už len rybári pozorovali, ako jeho telo domorodci pochovávajú na pláži...

Selfie s medveďom

Na stupni víťazov za vlaňajšok sa ocitli aj ďalšie bizarné prípady. Anthony Gonzales sa ponáhľal za otcom, aby odpratal sneh z prístupovej cesty. Zahynul v horiacom aute po tom, čo nerešpektoval varovanie a obehol cestné kužele, ktoré boli umiestnené pred spadnutým elektrickým vedením. Najväčšou iróniou je, že Gonzales pracoval ako elektrikár. Hlúpo odišiel zo sveta aj Ind Prabhu Bhatara, ktorý si v lese odskočil na toaletu a našiel tam zraneného medveďa. Nenapadlo mu nič rozumnejšie, ako si s ním urobiť selfie. Medveď, samozrejme, nepózoval, roztrhal hlupáka na kusy. Všetko na svoje smartfóny zaznamenali zvyšní pasažieri auta, z ktorého si Prabhu odskočil do lesa „na malú“.

Raketová smrť

Darwinova cena má takmer tridsaťročnú históriu. Za tento čas priniesla množstvo najbizarnejších príbehov. Pri niektorých sa až nechce veriť, že sa udiali. A čo je najmenej pochopiteľné – ľudia sa ani po zverejnení týchto absurdností nepoučili. Napríklad neuveriteľný koniec seržanta, ktorý si zaobstaral pomocnú raketu, čo sa používala pri štarte ťažkých vojenských transportných lietadiel. V arizonskej púšti našiel dlhú priamu cestu, pripevnil raketu na svoje takmer tridsaťročné auto a naskočil doň. Naštartoval a v najvyššej rýchlosti spustil svoj raketový zlepšovák. Miesto zápalu našli podľa roztopeného asfaltu. Auto nabralo v okamihu rýchlosť takmer tisíc kilometrov za hodinu a ešte pred roztavením sa roztrieštilo o skalu na konci úseku. Z vodiča sa zachovali kúsky kostí, zubov a nechty vryté do volantu.

Bomba fungovala...

Alebo prípad irackého teroristu Kaja Ránadžeta. Chcel poslať bombu v listovej zásielke, urobil však chybu a nenapísal dostatočné množstvo informácií o adresátovi, takže pošta mu list vrátila. On ho otvoril – a bomba fungovala. Do legiend vstúpila aj skupinka palestínskych teroristov, ktorí pri stavbe pekelného stroja odmietli používať „židovský čas“. Odignorovali tak posun medzi letným a zimným časom a ich dielko preto explodovalo o hodinu skôr… Pamätný je aj prípad brazílskeho roľníka, ktorý chcel vydymiť roj divých včiel, čo sa zahniezdil v strome na jeho pozemku. Aby si ochránil tvár pred včelami a dymom, dal si na hlavu igelitové vrecko! Asi najabsurdnejší je prípad dvoch opitých poľských drevorubačov. Jeden si v stávke odrezal nohu a druhý sa zachechtal, že to nič nie je a odpílil si hlavu. Vyhral nielen stávku, ale aj Darwinovu cenu. Šialené.

Uhorený potápač

Na záver sme si nechali prípad, za ktorý obeť v podstate nemôže, je však takisto príkladom toho, že nikdy neviete, kedy môže prísť vaša posledná hodina. Kanadský potápač zrejme počas pobytu v jazere netušil, že neďaleko začal horieť les. Plamene sa snažili hasiči uhasiť práve vodou z jazera, v ktorom sa nachádzal. Na jeho smolu ju však naberali veľké cisternové lietadlá a jedno „nabralo“ aj potápača, ktorého potom doslova vyliali nad horiacim lesom. Nález obhoreného tela potápača v skafandri v lese bol nepochopiteľný a šokujúci. Želáme vám, aby sa vám podobné nešťastné náhody v novom roku vyhli, pretože darwinovku si nikto z ocenených neužije. Každá je in memoriam.