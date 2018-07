Bolí vás z módy hlava, no chcete byť štýlové? Profesionálne shopperky vezmú váš šatník do parády!

Ľudia sa chcú o seba lepšie starať – cvičia, zdravo sa stravujú, majú svojho trénera, upratovačku… Kedysi sa aj toto všetko považovalo za luxus, ale dnes je to bežné. A do tohto konceptu zapadáme aj my. Snažíme sa vyvrátiť predstavu, že naše služby sú niečo glamour, len pre celebrity – vravia Martina s Jarkou, ktoré sa živia ako nákupné a imidž profesionálky.

Móda v krvi

Dostali sa k tomu cez vášeň k móde. „Keď som žila desať rokov na Havaji, robila som nákupcu v Prade, potom som prešla na PR do Fashion TV,“ vysvetľuje módne skúsenosti Jarka. „Môj manžel je z rodiny, ktorá mala kedysi Himis Jeans, Kenvelo, takže som bola s módou spojená stále. S Jarkou sa poznáme od strednej školy a napriek tomu, že som dlho žila v Prahe a ona v USA, naše cesty sa stretli a spustili sme tento biznis,“ vraví Martina, ktorá so svojou parťáčkou vyštudovali módu na Fashion Institute of Technology v New Yorku formou diaľkových kurzov. O ich službách si zatiaľ povedia medzi sebou spokojní zákazníci, medzi ktorých patrí aj moderátorka Jarmila Lajčáková- Hargašová. Keď sa pýtame, čo ich na práci najviac baví, jednohlasne vykríknu: „Nakupovať. Jednoznačne! A, samozrejme - styling.“

Dôjde aj na slzy

Ako to vyzerá, keď k vám dámy prídu zorganizovať šatník? Sú aj slzy, keď klientom vyradia obľúbené kúsky? „Nikdy nikoho do ničoho netlačíme. Keď sa však klient už rozhodne zavolať nás, dobre vie, čo ho čaká. Je pripravený, že zoberieme do ruky každý jeden kus a pozrieme sa naň realisticky. Robíme to však diplomaticky, a keď je nejaká srdcovka, nájdeme využitie,“ vraví Jarka. Martina ju dopĺňa, že ich záujmom nie je vyhodiť veci len preto, aby sa vyhodili, ale vybudovať praktický šatník. Snažia sa ľudí obliekať do nadčasových vecí, aby to neboli iba trendové záležitosti, ktorých sa o rok treba zbaviť. „Naša filozofia je – kupujeme veci vzájomne kombinovateľné. Nie je cieľom naprataný, ale praktický, využiteľný a variabilný šatník.“

Neskončia na smetisku

Imidž ľuďom menia postupne. „Máme klientov v našom veku a poznáte to, každý máme v šatníku veci ešte z vysokej školy a nechceme sa ich zriecť,“ smeje sa Martina a Jarka pritakáva. „Nevyhadzujeme veci na smetisko. Vždy sa dajú darovať na charitu, či rodinám, ktorým sa to zíde. Je super, keď sa veci točia, keď ich môže využiť niekto iný,“ tvrdia. Striedmy šatník, navyše zjednoduší život. „Správny počet vzájomne kombinovateľných vecí vyrieši každodenné dilemy, čo na seba,“ myslia si.

Mix drahého a lacného

Ich služby nie sú platené percentami z nákupov. „Pre klientov sa snažíme nakupovať za čo najlepšie ceny a hlavne online. Dokážeme ceny znížiť, lebo nakupujeme často a veľa. Väčšinou nám klienti povedia, čo presne chcú, samozrejme, keď cestujeme do zahraničia, stáva sa, že vezmeme niečo do ruky a hneď nám napadne, kto by v tom dobre vyzeral. Tak to odfotíme a pošleme konkrétnemu klientovi. Keď nakupujeme na požiadavku, pošleme vždy viac alternatív a oni si vyberú. Potom im to prinesieme, vyskúšajú si a nechajú, čo sa im hodí.“ „Kabelky, kabáty, topánky, tam sa však oplatí investovať, aby vydržali viac sezón. Ale rady kombinujeme high and low značky,“ podotýka Jarka. Najvyšší budget, ktorý dostali od klienta k dispozícii, bol desaťtisíc eur. Menili kompletne šatník po dlhej materskej. „Klientka bola doma asi sedem rokov, počas ktorých chodila iba na ihriská. Tam to bolo treba celé zmeniť. Päťciferné číslo je však výnimočné, už sme spravili šatník aj za trojciferné číslo. Síce s odretými ušami, ale dá sa to,“ vraví Martina a Jarka upresňuje: „Šatník zahŕňa celú škálu oblečenia. Treba vybrať rozumne, aby to bolo využiteľné, navzájom kombinovateľné a vkusné. Ženy sú totiž v obchodoch veľakrát stratené, nakúpia si veci v zľave a potom to nenosia.“

Musia sadnúť

Profesionálky dbajú na pravidlo, aby šatníky ich klientiek neboli rovnaké. No čo ak chcú tú istú vec? „Je na nás, aby sme to vyriešili. Nemôžu sa stretnúť dve klientky ani len s podobným lookom. Nerobíme pritom bláznivé outfity. Dobre padnúce džínsy, tričko, biela klasická pánska košeľa, to sú základné kúsky, ale každý z dobrého materiálu a sedí perfektne.“

Upracú aj seba

Ako to majú profíčky pri budovaní vlastných šatníkov? „Som športovejší typ, skôr praktická,“ ohodnotí sa Martina. „Ja podľa nálady. Závisí to aj od toho, v akom meste sa nachádzam. Som nomád celý život. Keď som žila na Havaji, šatník odzrkadľoval spôsob života na pláži. V New Yorku som mala zas úplne iný šatník, tam je veľa čiernej, šik, sofistikovaná móda. V L. A. zas bohémsky štýl, kovbojské čižmy a džínsové kraťasy. Všetko som si doniesla sem a teraz mám doma z každého niečo. Ale vecí sa aj zbavujem. Každé tri mesiace triedim a dávam kamarátkam, rodine, alebo predávam cez ebay. Inak, tam vždy nájdem vychytávky, ktoré sú už všade vypredané, alebo kultové veci spred pár rokov,“ dáva tip Jarka. Martina si triedi šatník sezónne. „Snažím sa držať hesla, koľko vecí ide dovnútra, toľko musí ísť aj von. Mňa uspokojuje, že nakupujem a nie je to pre mňa. Otváranie krabíc a tešenie sa s klientmi je fajn. Odkedy robím toto, pre seba nakupujem menej.“

