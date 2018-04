Chcete sa cítiť ako najslávnejší paroháč v dejinách sveta? TOTO musíte zažiť

Mnoho ľudí sa stane slávnych až po svojej smrti. Tým, ktorí by to určite nestáli, je aj francúzsky markíz Louis Henri de Pardaillan de Montespan, ktorý žil v sedemnástom storočí. Jeho manželka Françoise de Rochechouart bola oficiálnou milenkou kráľa Ludvíka XIV. Aby ju späť do svojej postele nalákal aj Luis Henri, na skrášlenie zámku Saint-Elix použil značnú sumu peňazí.

Žena, o ktorú sa bil manžel aj francúzsky kráľ. Foto: arin.free.fr

Príbeh predáva

Nepomohlo, kráľ si s pani de Montespan doprial početné radovánky, pričom jej urobil sedem detí! A preto dnes francúzske média o markízovi de Montespan s obľubou píšu ako najslávnejšom paroháčovi všetkých čias. Server 20minutes.fr. zdôrazňuje, že tento príbeh má teraz pomôcť pri predaji jeho zámku, ktorý je teraz luxusným hotelom. „Veď, kto by si nechcel vyskúšať noc v paroháčovej posteli?“ zdôrazňujú.

Dnes je zámok luxusný hotel. Foto: arin.free.fr

Dožila v modlitbách

Markíza de Montespan poznala kráľa už ako vydatá v roku 1666, o rok neskôr sa stala jeho kurtizánou. Jej muž síce začal na kráľovskom dvore robiť dusno, ale nepochodil. Kráľ ho nechal na niekoľko dní zavrieť do väzenia. Tam sa musel zmieriť s tým, že jeho Françoise spáva s iným, navyše ho z Paríža vypoklonkovali na vidiek. Tam napokon dožila aj jeho manželka: samozrejme už len v rozjímaní a modlitbách. Zámok stojí neďaleko Toulouse, jeho vyvolávacia cena je 1,7 milióna eur a tridsaťšesťhodinová internetová aukcia sa začne v polovici apríla.

Foto TU.

