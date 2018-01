Chcete vyzerať ako Cristiano Ronaldo, Julia Roberts či Johnny Depp? Neuveriteľné, ale táto žena z vás urobí ich klony!

Pýtate sa, ako to robí? Jednoducho. Stačí jej na to pár šminiek a hlavne jej veľký talent. Marina má dvadsaťosem rokov a žije v Zahrebe v Chorvátsku. Vďaka osobnostným premenám sa preslávila nielen v rodnej krajine, ale po celom svet. Na jej kontách - na sociálnych sieťach, sleduje jej príspevky tisíce ľudí. Tí sa nevedia vynadívať na jej šikovné ruky a záverečný výsledok.

Verné kópie

Blondínka totiž dokáže premaľovať ženu na muža a muža na ženu. To však nie je všetko. Preslávili ju najmä premeny na známe osobnosti. Seba alebo známych dokáže namaľovať tak, že akoby z oka vypadli celebritám ako Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Julia Roberts a iné. Ako to robí? Na hrubú vrstvu podkladového make upu začne tieňovať farbami a váš nos, čelo, oči alebo čokoľvek iné, dokáže zmeniť na nepoznanie. Už viete, kým by ste sa chceli na chvíľu stať vy?