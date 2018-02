Aký je život hudobníka a navyše ľaváka, ktorý prišiel o ľavú ruku? Rodina porozprávala o osudnom dni

Pätnásťročný Martin Repáň z Terchovej sa venuje folklóru od šiestich rokov a postúpil do semifinálového kola súťaže Zem spieva. Už odmala rád sedával pri svojom otcovi, keď hrával na heligónke. Rodičia si všimli jeho záujem, tak mu kúpili menší nástroj a prihlásili ho na kurz. I keď veľmi rád tancuje a hrá aj na husliach, jeho srdcovkou dodnes ostala heligónka. Najradšej mával čas, keď prišiel otec, ktorý pracoval ako vodič medzinárodnej dopravy domov, a mohli si spolu zahrať. Raz však prišiel deň, ktorý sa celej rodine navždy vryl do pamäti.

Ako budeme hrať?

V deň, keď mali Martinovi rodičia oslavovať siedme výročie svadby, mal Peter ťažkú autonehodu. Okrem iných zranení prišiel aj o ľavú ruku. „Na trinásteho apríla dvetisícdeväť nikdy nezabudnem. Ako vodič kamióna som mal ťažkú nehodu a pol roka som bol hospitalizovaný v Nemecku. Bol som rád, že som prežil, ale uvedomoval som si, že heligónke môžem dať zbohom a jediný, kto môže ,udržať oheň‘ je môj syn. Nikdy nezabudnem na to, ako som prišiel domov a on sa ma opýtal: Ocko, a ako budeme teraz spolu hrať? Bolo to ťažké, ale vyzval som ho, aby to hudobné srdce v našej rodine prevzal on a hral naďalej,“ spomína si Peter.

Jeho syn Martin priznáva, že situáciu vtedy veľmi ťažko vstrebával. „V hlave som mal zvláštne myšlienky. Bol som mladší a môj detský rozum bol zmätený. Keď som sa dozvedel o nehode, ešte som nevedel, že ocko prišiel o ruku. Až v nemocnici som zbadal, že mu niečo chýba. Prvé, čo mi napadlo, bolo, čo bude s naším hraním,“ priznáva Martin.

Ľavák bez ľavej ruky

Martin si počas otcovej liečby v Nemecku ešte neuvedomoval, že časy, keď spolu sedávali na gauči a vyhrávali na heligónke, sa nadobro skončili. Pán Peter po príchode domov musel heligónku naozaj odložiť. Začal pomáhať synovi a učiť ho nové veci len s jednou zdravou rukou. Obaja cítili, že už to nebolo ako predtým, ale láska k folklóru im dávala silu cvičiť. „Bolo mi ťažko. S tým, čo som miloval, som musel viac- menej skončiť. Celé obdobie bolo náročné. Všetko, aj úplné drobnosti, ktoré si zdravý človek neuvedomuje. Ako si teraz zaviažem šnúrky alebo zapnem opasok...? Navyše, ja som bol ľavák a prišiel som o ľavú ruku. Všetko som sa musel naučiť odznova,“ opisuje ťažké chvíle. Dodáva však, že je veľmi vďačný nemeckým odborníkom, ktorí ho dali dokopy. „Dostal som myoelektrickú ruku. Učili ma prevliekať niť cez dierku, prešívať a iné maličkosti, na ktorých som si trénoval motoriku. V ruke sú svaly, ktoré sa mi otvárajú a zatvárajú a s ktorými môžem urobiť veľa vecí,“ hovorí pán Peter.

Priznáva, že rodina ho veľmi podržala, najmä manželka, a on prehodnotil svoj život. „Dnes sa nezamýšľam nad tým, prečo sa mi to stalo a prečo práve ja si už nikdy nezahrám na nástroji, ktorý som tak miloval. Život je veľmi krátky a musíme žiť,“ hovorí optimisticky.

S bratom dostal nápad

Keďže pán Peter vie, že on už sa svojmu milovanému nástroju nemôže naplno venovať, chce ho naplno dopriať svojmu synovi. Spolu s bratom dostali nápad. „Vytvorili sme rodinnú kapelu s názvom Repáňovská muzika. Naše deti sa pravidelne zúčastňujú na domácich aj zahraničných folklórnych podujatiach. Ja im to už dokonale neukážem, ale snažím sa pomôcť, ako môžem. Opraviť, poradiť alebo pripraviť im zostavy. Som veľmi šťastný, že syn pokračuje v tom, čo ja už nemôžem robiť,“ hovorí Peter Repáň.

Po nehode dal zbohom aj práci v zahraničí a podarilo sa mu zamestnať sa ako vodič traktorbagra. „Keď som bol kamionistom, stavali sme si domček a hnal som sa za peniazmi, ale teraz mám už iné priority. Samozrejme, peniaze potrebujeme, ale nie sú všetko,“ konštatuje muž, ktorý sa s rodinou snaží žiť naplno a venuje sa hlavne svojim deťom.

