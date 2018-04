Eva Varholíková Rezešová (41) už párkrát opustila budapeštiansku BASU. V lete sa môže dostať na slobodu definitívne

V lete tohto roka uplynú dve tretiny z deväťročného trestu, ktorý Eva Varholíková Rezešová dostala za to, že na diaľnici jazdila opitá. Havarovala v 165 kilometrovej rýchlosti – narazila do auta, ktoré začalo horieť. Traja ľudia zomreli prakticky hneď, ďalší v nemocnici.

Za dobré správanie a prácu počas výkonu trestu sa už párkrát na slobodu dostala, mohla si napríklad užiť s rodinou vianočné sviatky. Využila tak program, ktorý pomáha odsúdeným neskôr sa začleniť do spoločnosti.

Ak by sa chcela dostať v auguste na slobodu, mala by o podmienečné prepustenie požiadať tri mesiace vopred, takže v týchto dňoch. Informoval o tom maďarský portál blikk.hu. Súd bude pri svojom rozhodovaní brať do úvahy aj správanie Rezešovej vo väzení. „Rodina verí, že rozhodnutie bude pozitívne. Príbuzní, ktorí ju počas šiestich rokov pravidelne navštevovali, a aj jej deti, ju už netrpezlivo očakávajú,“ cituje portál svoj zdroj.

Pokiaľ sa nedopustí žiadneho priestupku, má reálnu šancu dostať sa na slobodu. Vždy vraj dodržiavala prísne pravidlá, s dozorcami ani väzenkyňami nemala jediný konflikt. Väzenie ju vraj zmenilo.