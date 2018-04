Finále ZEM SPIEVA: Prezradené tajomstvo, dojatý Ďurovčík, narážky na zhadzovanie východu a obrovské prekvapenie pre víťaza - ide do sveta!

Absolútnym víťazom folklórnej šou sa v sobotu stal sympatický tínedžer Martin Repáň (15) z Terchovej. Chlapec, ktorý si získal srdcia mnohých divákov aj preto, že sa do hudby ešte viac pustil po tom, ako jeho otec pre vážny úraz musel skončiť s hraním na heligónku.

Martin, ktorý nielen nádherne spieva ale hrá aj na viac hudobných nástrojov nevedel chvíľu nájsť slová, ale potom si aj z recesie zakričal: "Baby, žerte ma..."

Po strávení prvotných emócií poďakoval aj rodičom, že to s ním vydržali učiteľkám, spolužiakom aj fanúšikom. Odniesol si dva šeky po 3 000 eur, prísľub od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, že absolvuje celosvetové turné po všetkých krajanských komunitách.

Lokálpatriotkou Martina Repáňa bola Jana Kirschner, ktorá sa stala súčasťou terchovskej rodiny. Na svojom facebooku po Martinovom víťazstve zavesila spoločnú fotografiu so slovami: "Repáňovci moji, rodina Terchovská, ďakujem Vám, že ste mi ukázali kus z vášho sveta a vašej Muziky! Aká to krása! Sme na vás hrdí, za to že nám dávate to o čo sa možno oprieť v časoch ťažkých, v časoch, kedy je ťažké veriť slovám... Nech teda hovorí za nás všetkých Muzika! Nech Zem spieva!"

Takto nacvičovala Jana Kirschner na veľké finále.

Tak ako vždy, aj teraz sa celá šou niesla v prajnom duchu a pocite spolupatričnosti. Dokonca až tak, že jeden z patriotov, finančník Imrich Béreš, to nevydržal a ešte pred uzavretím hlasovania prezradil, čo nemal. Týkalo sa to zahraničných finalistov Anny Berédiovej a súboru Detvan zo Srbska.

"Asi dostanem poza uši od vedenia televízie, ale dôkazom, že Slováci majú dobré srdce, je aj to, že Anička a Detvan, vždy získali v hlasovaní najväčší počet esemesiek," povedal. Esemesky zo zahraničia totiž nebolo možné technicky zaradiť do hlasovania a súťažiaci tak boli odkázaní na hlasy zo Slovenska.

Pochvalu zožal aj Marcin

Anna Berédiová zo Srbska zožala opäť veľký úspech - na javisku sa objavila so sesternicou a lokálpatriotom Petrom Marcinom, ktorý dokonca veľmi slušne zaspieval. Pochválil ho aj maestro Dvorský. Ján Ďurovčík nazval Aničkin spev pohladením anjela a na Marcina vytiahol, že mohol ukázať aj lepší tanečný výkon. V predstavení Na skle maľované totiž hral kedysi rozprávača a celkom slušne tam predviedol odzemok. Vo finále šou by sa to ale nehodilo, pretože pri Aničke bol za pytača...

Naozaj tam nič nie je?

Do finále sa dostalo veľa účinkujúcich z východu a tak viackrát za večer zaznela veta: "Nie je pravda, že tam nič nie je." Výrok expremiéra Róberta Fica, ktorý myšlienkou, čo by robila mafia na východe, veď tam nič nie, už zľudovel... Že na východe niečo predsa len je, dokázali napríklad aj folkloristi z Bardejova. Trojica mladých mužov, ktorá si hovorí Bardfa si vyslúžila obrovský potlesk a poznámku vo východniarčine od patriota Jána Ďurovčíka, že "tam" určite niečo je.

Slzy na krajíčku

Na citlivú strunu udrela folklórna skupina Poľana Jarabina. Rusínky spievali o tom, aké je ťažké odchádzať za prácou do Ameriky. Od celebritných porotcov zaznelo, že je to žiaľ, pieseň aktuálna aj dnes, kedy tisíce Slovákov musia trhať rodiny, pretože ich nedokážu uživiť doma.

Slzy na krajíčku mal hlavne Ján Ďurovčík, ktorý priznal, že sa tieto ženy absolútne dotkli jeho vnútra.

Darček pre Ďurovčíka

Imrich Béreš zhodnotil šou na záver takto: "Je to úžasný projekt, ktorý povzbudil ľudí, obnovil cit a návrat ku koreńom. Je lepšie, keď slovenská zem spieva ako by mala plakať."

Ján Ďurovčík povedal: "Ja by som mal asi platiť za to, že tu sedím a dívam sa. Sedím tu už druhý rok, je to pre nás darček...!"

Peter Dvorský: "Dnes som sa uistil, že Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta - duchovne. Buďme na to hrdí..."

Generálny riaditeľ RTVS na záver poďakoval všetkým divákom aj účinkujúcim a okrem iného povedal: "Na Slovensku máme dva fenomény - jeden sa volá Peter Sagan a druhý Zem spieva." Mal pravdu.

