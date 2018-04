FOTO: Sestra Nasti Kuzminovej ide zabojovať v súťaži krásy. Pozrite sa, aká je sexi

O tri roky mladšia sestra našej skvelej biatlonistiky Nasti Kuzminovej mala takisto kedysi veľké plány so športom. Zdravotné problémy však už v tínedžerskom veku nedovolili Anne pomýšľať na profesionálnu dráhu.

Biatlon sa jej ale stihol dostať pod kožu a ostala mu verná. Pred piatimi rokmi založila oficiálny biatlonový fanklub, ktorý má už veľmi slušnú členskú základňu. Fanúšikom ponúka dokonca aj zájazdy na biatlonové preteky do zahraničia. V týchto dňoch propaguje zvlášť dôležité podujatie - v sibírskom meste Ťumeň, kde žije so svojím manželom a dvoma deťmi, a kde bývajú aj jej rodičia, sa od 22. do 25. marca koná 9. kolo Svetového pohára v biatlone.

"S nami môžete fandiť svojim obľúbeným športovcom v kruhu rovnakých nadšencov, získať od nich autogramy, prísť o hlasy na tribúne a darovať si športový sviatok," pozýva fanúšikov do rodného mesta, v ktorom sa môžu vykúpať aj v horúcich prameňoch. Preteky sa budú konať v špičkovom zimnom stredisku Perla Sibíri - na fanúšikov tam čaká špeciálna zóna a budú sa ponúkať delikatesy z jeleňa.

Preteky budú pre Annu zvlášť radostné aj preto, že sa opäť vyobjíma so sestrou Nasťou a bratom Antonom Šipulinom. Obaja sa tu chystajú štartovať.

Perla Sibíri je pripravená

Na záverečnú etapu svetového pohára v Ťumeni sa predalo 22 000 lístkov. Preteky bude sledovať asi 12,5 tisíc fanúšikov. Zúčastnia sa športovci z 26 krajín. Jedáleň bude mať rozlohu okolo 2 000 metrov štvorcových. Športovci budú bývať v komfortných izbách, v ktorých sú aj špeciálne skrine na sušenie oblečenia.

Bude z nej miss?

Anna je nielen akčná ale aj krásna žena. Vyzerá dobre v športovej kombinéze ale aj v spoločenských šatách. Dokázala to na sociálnej sieti zábermi, ktoré vznikli pri fotografovaní do - a teraz sa podržte - súťaže krásy! Anna sa prihlásila do konkurzu populárnej súťaže pre vydaté ženy a mamy s názvor "Mrs Uralského federálneho okruhu". "Dlhoočakávané finále tohto prekrásneho podujatia, súťaže krásy, sa uskutoční v máji. A ja sa ho zúčastním! Sú to reálne emócie a priania," napísala na sociálnu sieť a upozornila na to, že ešte stále sú voľné dve miesta pre záujemkyne. Profesionálne fotenie pre súťaž si užívala.

