FOTO: Visí v nej aj škraboška Lady Gaga. TU sme našli najväčšiu galériu masiek v Európe, ktorú...

Lišov je dedinka na juhu stredného Slovenska, pár kilometrov od známych kúpeľov Dudince. Pred tromi rokmi sa v nej usadil Jakub Dvorský s priateľkou Adrianou a rozhodli sa turisticky zabudnutý región oživiť. Opravili storočný gazdovský dom a zriadili v ňom etnografickú výstavu. Skrášlili okolie, v zanedbanom sade vysadili nové stromy, v chalúpke z 19. storočia práve stavajú maličkú kaviareň. Najviac ľudí však do Lišova láka Galéria masiek, aká je v Európe najbližšie v Bruseli. Najstaršia škraboška v nej má vyše päťtisíc rokov, najnovšiu ešte nedávno nosila Lady Gaga.

„Dokopy máme viac ako štyristo masiek. Všetky nám daroval bývalý profesor z Oxfordu Martin David Clark. Vyučoval kultúrne dedičstvo a lesníctvo, no prekáža mu, že univerzity namiesto kvality produkujú kvantitu. Zo školstva odišiel, založil neziskovú organizáciu a začal so študentskými archeologickými výmenami,“ vysvetľuje Jakub, ktorý sa s profesorom stretol na Cypre. Angličan, ktorý masky zbieral po celom svete štyridsať rokov, pre ne akurát hľadal nový domov. Keď zistil, že s mladým Slovákom sú na rovnakej vlnovej dĺžke, ukázal na Lišov.

Nič pre slabé povahy

„Martin David masky hromadil v Anglicku, odkiaľ sme ich na Slovensko prevážali v aute,“ vysvetľuje Jakub, keď nám otvára dvere na galérii. Hneď za vchodom je malá miestnosť, kde sú lákadlom regionálne výrobky miestnych remeselníkov, no okamžite zbadáme, že tento kus budovy nie je pre slabé povahy. Pod stropom v nej visí kríženec draka s hadom, ktorý kedysi naháňal hrôzu v Rumunsku.

„Neexistuje kultúra, ktorá by nepoznala masky. Rôzne kmene im pripisovali až magickú silu, preto ich v Afrike, Ázii, Austrálii, Južnej Amerike, ale aj v Európe nosili liečitelia aj šamani. Občas sem aj teraz príde človek, ktorý tvrdí, že u nás cíti zvláštnu energiu a niektorým kútom sa radšej vyhýba. No aj ľudia, ktorí si masku založia, sa hneď cítia akosi inak,“ dopĺňa Jakub. Najstaršia z masiek v Lišove má vyše päťtisíc rokov a hovoria jej pohrebná. Najmladšia je originálny tvárový doplnok od návrhára Hi Teka Alexandra, v ktorom vystupovala slávna speváčka Lady Gaga. Keď ich porovnáte, uvidíte, akí sme dnes povrchní...

Maska namiesto dokladov

„Niektoré masky nosili ľudožrúti, iné si v Zaire založili šamani, keď chceli predpovedať budúcnosť. Ďalšie zdobia zvieratá, od ktorých chceli kúzelníci získať ich silu, rýchlosť alebo prefíkanosť. Maska z Rovníkovej Guiney má plné ženské poprsie, ktoré symbolizuje bohatú žatvu. Je z ebenového dreva a v našej zbierke je najťažšia,“ porovnáva Jakub. Osemnásť tvárí má maska zo Srí Lanky, ktorá symbolizuje rôzne choroby.

Najvzdialenejšia maškara prišla na Slovensko z Austrálie, najväčšia zo Slovinska. V dedinke sú však aj masky, ktoré domorodým kmeňom slúžili ako občiansky preukaz.

„Ide o akési zmenšeniny väčších masiek. Ľudia ich nosili so sebou, podľa nich vedeli dokázať, ku ktorej rodine či kmeňu patria. Sú tu aj woodoo masky. Ak jeden kmeň zabil nepriateľského bojovníka, strčil do nej kúsky jeho tela a poslal masku protivníkom. Znamenalo to, vzdajte sa, inak jeho dušu nikdy neoslobodíte,“ uzatvára Jakub. Jeho zbierku naposledy rozšíril kurent zo Slovinska, typicky fašiangová maska. Pokiaľ ide o hrôzostrašnosť škrabošiek, nemajú sa ani Európania za čo hanbiť...

