FOTO VNÚTRI: Ako z hororu. Pozrite sa, kto straší v moskovskom metre. Tým, čo TOTO vymysleli, muselo preskočiť

Moskovské metro je jedným z najväčších a najkrajších na svete, mnohé z jeho staníc pripomínajú skôr umelecké diela. Denne sa tu prepraví z bodu A do bodu B deväť miliónov ľudí. Má už svoj úctyhodný vek, toto podzemné mesto otvorili už v máji v roku 1935.

Moskovčania milujú koncoročné sviatky a tak svoje mesto vyzdobili nielen na povrchu ale aj pod zemou. V metre urobili úžasnú atmosféru. "Priatelia, do moskovského metra prišla skutočná zima! Špeciálne pre vás sme pripravili neobyčajný darček - klzisko z umelého ľadu," oznamuje oficiálna stránka metra. Až do desiateho januára sa ľudia môžu bezplatne korčuľovať v jednom z prechodov staníc.

Stanice metra sú krásne vyzdobené a naozaj navodzujú sviatočnú atmosféru. Môžete ozdobiť stromček svojou ozdobou, vyfotografovať sa s Dedom Mrázom alebo pri špeciálnej fotostene alebo obdivovať vymaľované vagóny.

Strašidelná Máša

Na jednej zo staníc je aj výstava vianočných stromčekov, ktoré sú umiestnené za špeciálnymi sklenenými bariérami. Vedeli ste, že v Rusku sa ozdobený vianočný stromček považoval od boľševickej revolúcie v roku 1918 za akýsi náboženský symbol a preto bol zakázaný? Povolili ho až v roku 1935.

V metre môžete stretnúť aj typické ruské rozprávkové postavičky - medveďa a Mášenku. Aj tie majú pobaviť pasažierov. Lenže keď sa zahľadíte do tváre milej Máše, dostanete skôr strach. S takouto Mášou by sa rád stretol len málokto a všimli si to už aj ľudia, ktorí šíria na sociálnych sieťach toto hororové čudo. Ako sa páči vám?

