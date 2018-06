FOTO: Žije v komnatách, ktorými kráčal Jean Reno. TEJTO žene budete jej povolanie závidieť!

Žien kastelánok nie je veľa. Najbližšia k slovenským hraniciam je Zuzana Šulcová (56), ktorá žije na rozprávkovo krásnom moravskom hrade Bouzov. „K vysnívanej práci sa dostala náhodou. Učila som nezamestnaných hľadať si prácu na internete a na jednom z kurzov som objavila voľné miesto kastelána na Bouzove. Frekventantom som nič neprezradila, prihlásila som sa naň sama,“ smeje sa doktorka Šulcová, ktorá vyštudovala pedagogiku, teóriu kultúry a dejiny umenia. Popri tom chodila do historického krúžku, brigádničila v múzeách a hoci dvadsať rokov pracovala ako knihovníčka, detská túžba žiť ako princezná v nej ostala.

Hradná domácnosť

Na Bouzove spočiatku bývala na chate, ktorú si v podhradí kedysi kúpili, posledné tri roky však žije priamo na hrade. „Kastelán je správca a hrad je obrovský dom s množstvom izieb, veľkou záhradou a kopou zamestnancov. V lete je tu napríklad tridsať sprievodcov. Keď odídu turisti, umývame okná aj na najvyššej veži. Každý deň zametáme podlahu v stovke miestností, upratujeme nádvorie, vytrhávame burinu, kosíme trávu, chystáme rôzne akcie,“ brzdí romantické predstavy o lenivých západoch slnka na zámku sympatická päťdesiatnička. Spočiatku vraj nevedela oddeliť súkromie od práce a hradu, no potom jej došlo, že žije ojedinelý život. „Hrad som si začala vychutnávať. Prešla som v ňom všetko, od pivníc po najvyššiu kuticu vo veži. Kým som zvládla stovky schodov, všetky miestnosti, tajné skrýše a zákutia, ubehli roky! Napriek tomu v hrade vždy objavím niečo nové, najmä ak nejdem po trase, akou chodia turisti,“ prezradí.

Lietajúca princezná aj avengeri

V tmavých komnatách sa nikdy nebála, no domnieva sa, že energia bývalých majiteľov v nich ostala. „Raz som žartovala o bielej panej a o pár minút som zakopla na schodoch. Inokedy sme s kolegyňou zazreli mužskú postavu v plášti. Vošli sme do miestnosti, no nikto tam nebol,“ prezradí Zuzana Šulcová. Bežne sa vraj okolo nej z ničoho nič pohne vzduch. Občas sa s predstavami miestnych zahrá hmla, ktorá pripomínala hustý dym, plazí sa okolo cimburia a ľudia jej volajú, že hrad horí. Na Bouzove sa však čarovalo aj inak. Miesto totiž vyhľadávajú filmári, ktorí tu postupne natočili viac ako tridsať celovečerných filmov. Počas vzniku snímky Arabela sa vracia lietal nad krajinou Rumburak, vzniklo tu Kráľovstvo potokov s Jakubom Prachařom, scény zo slávnej ságy Mladý Indiana Jones a dokonca tretí diel Avengers so Jeanom Renom. Kultovou je rozprávka Zdeňka Trošku O princeznej Jasnenke a lietajúcom švecovi. „Ja som si v nej zahrala kuchárku. S čajníkom v ruke som prešla cez paru, navyše otočená chrbtom ku kamere,“ smeje sa Zuzana Šulcová.

Schody pre Fantaghiró

Z hercov, ktorých na hrade stretla, ju vraj zaskočil Marek Vašut. „Veľa toho vedel. Cítila som, že aj o našom hrade si mnoho naštudoval. Boli tu tiež Petr Kostka, Pavel Kříž, Jana Krausová… Samozrejme, pri filmovaní nemôžu odísť zo scény a fotiť sa s celým zájazdom. No nikdy som sa nestretla s tým, aby sa správali povýšenecky,“ prezradí kastelánka rozprávkového hradu, ktorý sa v lesoch za Olomoucom vypína od konca trinásteho storočia. Súčasnú podobu však dostal iba pred sto rokmi. Vtedy sa jeho majiteľ, veľmajster Rádu nemeckých rytierov, arcivojvoda Eugen Habsburský rozhodol, že pevnosť prestavia do štýlu novonemeckej gotiky. Preto dnes viac ako Moravu pripomína južné Tirolsko a nikde inde okrem Álp taký neuvidíte. Hrad má aj po sto rokoch funkčnú kuchyňu. Studňa je hlboká štyridsaťdva metrov, voda v nej siaha do polovice. Okrem drobných mincí tam vraj počas jedného zo svadobných obradov skončili kľúče od ženíchovho auta! Sú tu dva padacie mosty a mreža, stredoveká toaleta pre dve osoby aj tajné schodisko. Ak si na Bouzove neviete spomenúť, kde ste ho už videli, tak v rozprávke Fantaghiró.

Uveríte?

Cez druhú svetovú vojnu hrad zhabali Nemci, ktorí tu vozili z Európy nakradnuté umelecké predmety. Keď z Bouzova v máji roku 1945 Nemci utekali, naložili na voz aj vzácny strieborný model hradu, ktorý je vykladaný polodrahokamami. „Traduje sa, že českí zamestnanci ho odtiaľ vzali a zakopali do hromady hnoja. Preto ho tu máme,“ uzatvára Zuzana Šulcová.

