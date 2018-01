Herec Ivan Krúpa po alkoholických excesoch šokuje: Bol som agresívny!

Alkohol je skaza ľudstva a svoje o tom vie aj herec Ivan Krúpa (58), ktorý kedysi žil život pravého bohéma. Zábava, spoločnosť a dno pohárika boli jeho dennodenným rituálom, no raz si povedal dosť a s týmto starým životom definitívne skoncoval. Konkrétne pred tridsiatimi rokmi.

Bolo toho dosť!

Ivan Krúpa aktuálne žiari v seriáli Vlci ako skorumpovaný sudca Eduard Hirsch, a hoci je v súkromí úplne iný, gaunerov vie stvárniť veľmi dôveryhodne. „Je to moja práca,“ smeje sa sympatický herec, ktorý síce aktuálne žije pokojný život na východniarskej dedine v domčeku, no vždy to tak nebolo. „Je pravda, že som mal svoje obdobia a súviselo to s mojím umeleckým životom. Každý má svoj sud a ja som si ten svoj odpil pred tridsiatimi rokmi,“ hovorí bez okolkov.

Samozrejme, na túto životnú etapu nie je hrdý, no je rád, že s tým sekol doslova zo dňa na deň a alkoholu sa nedotkol dlhé roky. „Poviem to takto – každý nech robí to, čo vie, no a ja som piť nikdy nevedel. Prestal som s tým po jednom veľkom záťahu. Všetko okolo toho už bolo naozaj zlé. Samému sa mi nepáčilo, čo pod vplyvom alkoholu robím, a preto som sa po ťažkej depresii rozhodol, že to takto ďalej nejde. Tak som alkohol nechal alkoholom. Našťastie, je to tak dávno, že som mnohé veci potlačil v pamäti do úzadia,“ rekapituluje herec otvorene.

Jedným dychom priznáva aj to, že vďaka abstinencii získal jeho život úplne iné kvality a rozmer. A niet sa čomu čudovať, veď si pamätá, ako sa z neho s každým jedným pohárikom stával niekto iný. „Bol som zlý, nezodpovedný a mal som všetky negatívne sprievodné javy, ktoré k alkoholu patria. Som šťastný, že som sa toho zbavil a dnes to už nemusím riešiť!“ hovorí. Potreboval pri rozhodovaní, že s alkoholom sekne, aj nejakú odbornú pomoc? „Našťastie, nie. Zaťal som sa sám. Dôvod na pitie sa môže rovnať presne dôvodu na nepitie. Z tejto vety som vychádzal a podľa mňa je to pravda aj dodnes,“ myslí si.

Stoja pri ňom

Ivan Krúpa má podporu aj v najbližších a jeho druhá manželka Adriana, takisto herečka a autorka mnohých divadelných hier, ho v abstinencii plne podporuje. Dokonca je v tomto smere taká ústretová, že sama sa alkoholu nedotkla dlhých trinásť rokov! Skrátka im to hrá v každom smere – aj v súkromí, aj v práci. Ivan sa usmieva nad tým, že v divadle mu v poslednom období prischli úlohy samých opilcov . „Pamäť mi funguje z minulosti ešte dobre, takže nemám problém ich stvárňovať. Omnoho ľahšie zahrá triezvy opitého ako opitý triezveho,“ usmieva sa pod fúzy. Čo sa týka zábavy v súkromí, s manželkou nie sú v tomto smere veľmi aktívni, skôr si radi užívajú pokoj a domácu pohodu. No keď už občas niekam vyrazia, obaja uprednostňujú minerálku pred sladkými džúsmi. Pramení to aj z toho, že sa obaja dali na zdravý životný štýl. „Manželka schudla za rok tridsaťpäť kilogramov, takže si dáva pozor na hmotnosť. Ja s ňou držím a bravčovinu som už nejedol tri roky. Stravujeme sa zdravo, jeme ryby, zeleninu a kuracie mäso,“ vymenúva seriálový sudca. Priznáva však, že porciu milovaného hovädzieho steaku si občas neodpustí: „Mäso potrebujem a som vážny mäsožravec!“

Výsada kráľov!

Málokto o Ivanovi Krúpovi vie, že je zaťažený na presnosť a na dohodnuté stretnutie radšej príde o hodinu skôr, ako by mal meškať čo i len päť sekúnd. „Doma sa mi pre to smejú a som v tom doslova trafený. Keď mi povedia, že o druhej prestane pršať, tak stojím s hodinkami na dvore o päť minút dve a čakám, či naozaj prestane pršať,“ smeje sa na svoj účet. Herec je rodinne založený, hoci do manželskej inštitúcie vkročil dvakrát. Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru a syna. Dokonca je už aj dvojnásobným dedkom, s vnúčatami sa vidí príležitostne, keďže žijú neďaleko Prahy. Nový vietor do života mu však priniesla dcéra, ktorú má so súčasnou manželkou Adrianou. Tá aktuálne študuje v Bratislave psychológiu. „Svoju rodinu milujem a problém mi nerobia ani domáce práce. Neprekáža mi povysávať, poumývať riad, poutierať prach a starať sa o veci okolo domu,“ chváli sa sympaticky na záver herec, ktorý pravidelne prepožičiava hlas aj hviezdam ako Bruce Willis či Jean Reno.