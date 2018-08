Hrozba z piesku a zo strechy: Na nebezpečné zvieratá môžete natrafiť aj na pláži a vo vlastnom dome

Toto leto šokoval ľudí brutálny žraločí útok na egyptskej pláži. Je to, samozrejme, extrém, ale more nie je bazén. Na zvieratá si treba dávať pozor. Mimochodom, viete, že v obľúbenom Grécku ľahko natrafíte na škorpióna? Zažila to aj autorka tohto článku, ktorej spadol v apartmáne rovno za krk.

Votrelcov tep

Škorpión našťastie nebodol. Zato prekvapená raja áno.

„Hoci odvtedy už prešiel rok, keď si priložím prst na členok, kam ma raja bodla, cítiť tam podivné tepanie. Každý, komu som to ukázala, je šokovaný, akoby sa mi tam mal vyliahnuť votrelec,“ smeje sa dnes už Žofia. Keď však neopatrne kráčala do vody pri americkom ostrove Catalina, kde trávila prázdniny, do smiechu jej nebolo. „Zrazu som pocítila bodnutie a vzápätí sa dostavila strašná bolesť a z rany sa mi začala valiť krv,“ opisuje dramatickú situáciu, ktorá trvala niekoľko hodín. Našťastie, jedovatá raja ju zasiahla na pomerne bezpečné miesto. Mnohí si iste pamätajú fatálny zážitok dobrodruha Steva Irwina, ktorého trafil bodec raje rovno do srdca a on umrel. To je, samozrejme, krajná situácia, podobne ako útok v Egypte, v každom prípade treba byť opatrný. Poučila sa aj Žofka. „Už viem, že na miestach, kde sa v piesku ukrývajú raje, treba chodiť obutý a pozvoľna. Kopať pred sebou, alebo hádzať kamienky, aby sa vyplašili a odplávali. Ony totiž neútočia, iba sa bránia, keď na ne niekto stúpi.“

Jedovatá vdova

Nebezpečenstvo nečíha len v exotickej krajine. Pre zmenu s jedovatými pavúkmi má problémy Katarína, ktorá žije na farme neďaleko Londýna.

„Hoďte si do prehliadača falošná vdova a uvidíte, aký je to tu problém,“ rozhovorila sa o jedovatých pavúkoch, ktoré sa do Anglicka dostali v trse banánov z Malorky. Prežili a premnožili sa. Najväčší problém je, že sa im nepáči v prírode, ale v ľudských príbytkoch. Ich jed síce nezabije, no uhryznutie je mimoriadne bolestivé a môže vyvolať vážne zdravotné problémy. „Prerábali sme si na dom starú maštaľ a keď sme strhli izoláciu, bolo to ako z hororou. Všade samý zámotok plný falošných vdov. Museli sme zavolať špecialistu na ich likvidáciu a musíme používať ultrazvukový plašič, ktorý ich aspoň čiastočne odpudzuje,“ priznáva Katarína, ktorá jed vdovy spoznala s partnerom aj na vlastnej koži. „Ja som vyviazla len s bolesťami a horúčkou, no Chris musel do nemocnice na infúzie,“ spomína na traumatizujúci zážitok.