Hrozivú zrážku dvoch vlakov zažila na vlastnej koži aj naša redaktorka!

Život sa otočí v jedinej sekunde – túto vetu počúvame často, ale až keď sa nás týka, plne pochopíme jej význam. Nechcenú skúsenosť má už aj naša kolegyňa Barbora Hatraková. V piatok večer vypla v práci počítač, vzala zo stola knižku, aby využila čas, kým sa povezie vlakom domov, a utekala na stanicu. Je príjemné sadnúť si do vyhriateho vagóna, ponoriť sa do čítania a odstrihnúť sa od pracovného stresu, ktorý si ešte chvíľu nesiete so sebou. Navyše vás čaká víkend. Lenže potom to príde. Ocitnete sa v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

Noha zaliata krvou

„Odrazu som pocítila náraz. Vyhodilo ma zo sedadla, kniha mi vyletela z rúk, kdesi na podlahe skončili aj okuliare. Narazila som do železného okraja sedačiek predo mnou,“ spomína Barbora na piatok 16. marca. V tom momente sa stala súčasťou strohej štatistiky, hovoriacej o tom, že v Pezinku sa čelne zrazil osobný vlak s lokomotívou a zranilo sa osemnásť ľudí. „Chvíľu bolo ticho, nevedeli sme, čo sa vlastne stalo. Na štvorsedačke za mnou sedel nejaký cudzinec, ktorého náraz poriadne pohádzal po sedadlách a sťažoval si na krčnú chrbticu. Hlasno vzdychal od bolesti. Neďaleko bola mamička s malým chlapcom. Sedeli proti smeru jazdy, nič sa im teda nestalo, náraz ich zatlačil do sedadiel. Dieťa však zdesene pozeralo na moju nohu, ktorá sa zalievala krvou,“ hovorí.

Pomoc od cestujúcich

„V prvom momente vôbec neviete, čo máte robiť,“ hovorí Barbora. „Napadlo mi dokonca, aká by to bola škoda, keby som si mala nohu obviazať krásnou šatkou, ktorú som si len včera kúpila,“ smeje sa už tri dni po nočnej more Barbora nad tým, čo človeku napadne v takej extrémnej situácii. Po chvíli k nej podišiel jeden z nezranených cestujúcich. Ponúkol jej pomoc. Keď jej dal dole čižmu, vyhrnul nohavicu, skonštatoval, nech sa ani nepozerá. Ukázala sa totiž kosť. Ďalší cestujúci jej priniesol za hrsť papierových vreckoviek a priložili ich na tržnú ranu. Našťastie nebola zasiahnutá tepna.

Prišli rýchlo

Záchranári aj hasiči prišli rýchlo. Vydezinfikovali jej ranu a odovzdali ju hasičom, ktorí ju na nosidlách zniesli strmým násypom do sanitky. „Vtedy som si uvedomila, že keby sa náš vagón z tej výšky zrútil, už by som tu asi nebola,“ hovorí. Cestujúci mali totiž šťastie v nešťastí. Vlak vchádzal do stanice a išiel len šesťdesiatkilometrovou rýchlosťou. Stačilo len málo a rušeň by nevrazil do vlaku čelne, ale zboku. A to by bola katastrofa.

Po ošetrení zaplatiť

Barboru spolu s ďalšími dvoma zranenými odviezla sanitka do bratislavskej univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici. „Najviac som sa bála šitia. Prosila som chirurga, nech mi to poriadne umŕtvi a dá čo najmenej stehov,“ hovorí s úsmevom. Koľko stehov má v štrnásť centimetrov dlhej rane, radšej nechcela ani vedieť. Hovorí, že záchranári, hasiči aj lekári a sestričky v nemocnici odviedli úžasnú prácu: „Boli ľudskí, rýchli, profesionálni.“ Zarazila ju však jedna vec. „Aj sestričke bolo hlúpe, že ma musí požiadať o to, aby som išla do pokladnice zaplatiť dve eurá za ošetrenie na pohotovosti. Bolo treba ísť navyše do pokladnice na vrátnici! Keby nepricestoval za mnou manžel, neviem, ako by som to urobila. Nemala som kabelku, bola som bez jednej čižmy...“ hovorí. „Zdá sa mi absurdné, že na železnici takmer zabijú ľudí a ešte aj musia platiť za pohotovostné ošetrenie. Nejde o dve eurá, ale o princíp. Veď ja som nešla na pohotovosť preto, že som sa chcela vyhnúť čakaniu v ordinácii s nejakou banálnou vecou,“ dodáva.

Sadne ešte do vlaku?

Barbora hovorí, že sa na priestor vo vlaku dnes pozerá už celkom inak. Vidí množstvo nebezpečných miest. Napríklad aj neočalúnený kus železa, ktorý len o pár centimetrov minul koleno. Inak by ho rozdrvil. Vidí aj to, že nielen v autobusoch, ale aj vo vlakoch by mohli byť bezpečnostné pásy. Ľudia, ktorí sedia nepripútaní pri stolíkoch, pri náhlom zabrzdení vlaku musia mať vážne zranenia... Na miesto, ktoré sa jej stalo osudným, si už vraj nikdy nesadne.

Poplatok si nemali žiadať

Prečo vlastne musela zranená cestujúca platiť poplatok za ošetrenie tržnej rany po vážnej nehode? Hovorkyňa UNB Eva Kliská potvrdila, že pacientke bol poplatok účtovaný neoprávnene: „Žiadny poplatok neplatia pacienti, ktorí prichádzajú bezprostredne po úraze a nie sú pod vplyvom alkoholu, pacienti, ktorí sú hospitalizovaní, pacienti, ktorých vyšetrenie presiahne čas dvoch hodín a pacienti, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakety. Pacienti, ktorí sú odoslaní z pohotovosti s lekárskou správou na urgentný príjem, zaplatia 2 eurá.“ Ak sa vám niečo podobné stane, žiadajte si peniaze späť. Obrátiť sa treba na oddelenie platených služieb, ktoré má každá nemocnica alebo na oddelenie sťažností.

Má nárok na odškodné?

Zranená účastníčka nehody netuší, ako dlho bude PN, bez barly ani po troch dňoch chodiť nemôže. Má ona tak ako aj iní zranení cestujúci nárok na odškodné od Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)? „Táto udalosť nás veľmi mrzí. Každý z cestujúcich sa na nás môže obrátiť a každý prípad zodpovedne posúdime. Cestujúcich, ktorí boli v dotknutom vlaku a utrpeli ujmu, o ktorej chcú s nami hovoriť, prosíme, aby sa obrátili na zsskoik@slovakrail. sk, alebo telefonicky na +421 2 2029 2131,“ píše sa v stanovisku spoločnosti, ktorá nesie zodpovednosť za prepravu cestujúcich.

Zranení cestujúci môžu požiadať tiež o vrátenie cestovného, prípadne jeho časti. Otázky vám zodpovedia na vyššie uvedenom e-maile.

