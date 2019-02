Ide to aj po štyridsiatke. Moniku naštartovala mužova poznámka o veku. Začala zdolávať maratóny

Predstaviť si, ako sa usmiata, pozitívna a nežne pôsobiaca pani učiteľka zo základnej školy brodí blatom, vyčerpaná beží cez ostnaté drôty a vláči železné závažia v daždi, je naozaj ťažké. Monika Valúchová (47) je ale telom aj mysľou železná žena, ktorá si pred siedmimi rokmi povedala, že sa pustí do behania. Mala štyridsať jeden a netají, že sa jej mnohí aj smiali.

Po čase sa však vypracovala natoľko, že zvládla aj takú bežeckú výzvu, akou je Spartan race, v skutočne sparťanských podmienkach. "Je to naozaj extrémny beh, pri ktorom prekonávate rôzne prekážky ale hlavne samého seba. Bežíte cez vodu, blato, ostatné drôty, ste dopichaný, dorezaný, mokrý, zablatený, musíte sa šplhať, vláčiť kamene alebo železá. Bežala som takto dvadsaťpäť kilometrov, aj do kopcov, kde snežilo a fúkalo, v doline zasa pršalo. Občas to veľmi bolí, ale utriete si slzy a pokračujete," spomína na akciu z Českého Klínovca.

Asi najstrašidelnejšou prekážkou bolo pre ňu spúšťanie sa do vody: "Spustia vás zo šesťdesiatmetrovej výšky po mokrom igelite dolu. Netušíte, či dopadnete do vody, ktorá vám bude siahať po krk alebo bude hlboká. Väčšinou sa aj tak potopíte, a potom škriabete otrasený hore. Je vám zima, ale musíte ísť ďalej. Pripúšťam, je to kruté k samému sebe, ale je to výzva. Človek sa učí prekonávať strach a hľadá svoje hranice toho, čo ešte dokáže. "

Väčšia trpezlivosť

Čo hovorí na jej záľubu manžel? "Niekedy mi manžel zo žartu hovorí, že hľadám spôsob, ako čo najskôr umrieť. Kedysi ma odhováral, ale už to vzdal. Teraz ma spolu s deťmi podporuje a teší sa, keď prídem domov živá a zdravá," smeje sa.

Keď poznamenáme, že ak žena porodí a vychováva tri deti, dokonca dvojičky, nemusí si už nič dokazovať, reaguje: "Nie je to len o dokazovaní si svojej sily, ale aj beh vás veľmi posilní. Dokážete potom s väčším nadhľadom riešiť problémy, ktoré sú možno pre iných veľkými strasťami."

Keď začínala behať, bol to relax a únik od bežných domácich starostí. Nekládla si žiadne ciele ani veľké méty. Bolo jednoducho skvelé vyvetrať si hlavu v tichu, v lese. Beh jej napokon pomohol zvládať lepšie aj výchovu detí: "Určite mi dal beh trpezlivosť a pokoru, viem lepšie rozlišovať čo je a čo nie je dôležité. Samozrejme, že niekedy vybuchnete, ale väčšina vecí sa dá zvládnuť v pokoji."

Každý praje každému

Monika Valúchová má za sebou okrem Spartan race aj také bežecké výzvy ako Crazy Colors, Wings for live, od Tatier k Dunaju, Run for Fun, triatlony, polmaratóny, rôzne nočné aj terénne behy. Teraz sa chystá aj na ČSOB maratón, ktorého je ambasádorkou. Bude bežať štyri a pol kilometra. Pobeží aj štafetový beh na 42 kilometrov s názvom Machcinik stars.

Jednu z najúžasnejších atmosfér zažila na Košickom maratóne, kde zdolala 42 kilometrov aj napriek zraneniu kolena. "Ľudia tam dokážu počkať aj na toho posledného a zatlieskajú mu tak ako prvému. Všade sú milí ľudia, klobúk dolu..." hovorí.

Robiť to pre seba

Ako sa vlastne začala jej bežecká Odysea? Keďže pre zranenie kolena musela prestať hrať futbal, hľadala niečo jednoduché, kde nebude na nikoho časovo viazaná. Priznáva, že ju naštartovala aj manželova poznámka o tom, že ako štyridsiatnička je na také veci už stará: "Povedala som, že my ženy stárneme iba do krásy. Beh mi dal poznanie, že vek je len číslo a v istom momente je načase venovať sa aj samej sebe."

K behu nepotrebujete veľa, iba dobrú náladu a chuť. Spočiatku to bolo striedanie behu a chôdze, prichádzala aj bolesť, pretože svaly neboli naučené na taký pohyb. Ale všetko vynahradil pocit relaxu, odreagovania. Neskôr nadchla aj kamarátky. "Odísť od rodiny, byť spolu, smiať sa, robiť niečo pre seba - to vás nabije a teší. Zlé myšlienky sa stratia, cítite sa pokojná," vymenúva.

V prestrojení

K behu motivuje aj deti v škole. Na ZŠ Štúrova v Malackách vedie atletický krúžok a je hrdá na to, že na škole vznikli olympijské hry. Pravidelne organizuje aj bežecké výlety po Slovensku. Vidieť ju môžete v netradičnom prestrojení za klauna. "Kostým šaša som si pôvodne zadovážila pri svojich deťoch, aby som s nimi takto bežala. Viac ich beh bavil. Páčilo sa to aj deťom naokolo a usmievali sa na mňa aj dospelí. Kostým sa ujal natoľko, že sa doň prezliekajú aj moje kamarátky z dediny, ktoré tiež začali viac športovať a cítia, že sú lepšie fyzicky ale aj psychicky. Chodíme tak povzbudzovať deti na akcie. Všetci sú pozitívne naladení," hovorí. Je pravda, že dnešné deti sú pohybovo na tom horšie ako generácie pred nimi, ale nie sú vraj lenivé, potrebujú len niekoho, kto ich postrčí a motivuje.

"Beh je skvelý aj na vytváranie nevirtuálnych priateľstiev. Vidím ťa, počujem ťa, vieme sa pozhovárať a zabaviť - bolo by fajn vrátiť tento model medzi ľudí," poznamenáva Monika Valúchová, ktorá má ešte jeden netradičný koníček. "Pripravujem civilné posledné rozlúčky so zosnulými. Na jednej strane som výbušná, počas behu nešetrím telo, potrebujem pohyb, na druhej strane, v pomoci smútiacim sama nachádzam pokoj a stíšenie."



