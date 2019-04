Je to peklo! Slovák, ktorého zatkli v Iráne, má odkaz pre pašeráčku Terezu do pakistanskej basy

Terezu H. zadržali s kufrom plným heroínu na letisku v Pakistane pred vyše rokom. Viac ako osem kilogramov drogy chcela prepašovať do Írska. Modelka, ktorú české médiá označili za luxusnú spoločníčku, skončila vo vyšetrovacej väzbe a neskôr ju odsúdili na takmer deväť rokov basy.

Aj on to zažil!

Čo všetko ju za mrežami ženskej pakistanskej väznice čaká? „Ak sa nezmení, tak nevraživosť, konflikty a špina,“ myslí si Matej Valuch, jeden z mála Slovákov, ktorý okúsil žalár v tejto časti zemegule. Tridsiatnik z Považia pred siedmimi rokmi pracoval v Iráne, kde ho obvinili zo špionáže pre americkú tajnú službu. „Viedol som pracovné pohovory s ľuďmi z oblasti informačných technológií. S odstupom času si to už nemyslím, ale vtedy som bol presvedčený, že nič nekalé nekonám,“ pokračuje tridsiatnik, ktorého iránska tajná polícia zadržala na recepcii hotela v Teheráne deň pred odletom do Európy. Po trojhodinovom výsluchu v hotelovej izbe Mateja Valucha odviedli do väzenia Evin Prison. Tu ho vypočúvali sedem dní v kuse od rána do večera. Nemal žiadny kontakt so svetom ani právnika…

Reťaz a bičovanie

Skončil vo vyšetrovacej väzbe pre politických väzňov, na samotke strávil štyridsať dní. V cele s rozmermi tri a pol krát jeden a pol metra s plechovou toaletou a umývadlom, dekou a s dvomi výtlačkami koránu. „Spával som na zemi, neustále, deň aj noc, na mňa svietilo nepríjemné svetlo,“ opisuje Matej. Fyzické násilie nezažil, psychický nátlak nekomentuje. Sprchu a krátku prechádzku medzi štyrmi vysokými múrmi si doprial raz za týždeň. Jedol trikrát denne malé porcie starého pokrmu. Väčšinou z ryže pravdepodobne z predchádzajúceho dňa.

„Najťažšie boli prvé dni. Vtedy som prvý raz počul krik muža, ktorého bičovali, neskôr ďalšieho škrtili železnou reťazou... Bál som sa, že sa to stane aj mne. Schudol som päť kilogramov, no hlava mi pracovala na plné obrátky. Myslel som na svet za dverami väznice, nie na to, čo vidím okolo seba. A veľa som premýšľal aj o veciach, nad ktorými som sa na slobode nemal čas zamyslieť. Inak by som sa asi zbláznil,“ priznáva sa.

Špina a konflikty

Zo samotky prešiel do bloku 209, kde strávil vyše sto dní v cele s dvomi až štyrmi ľuďmi. Posledné dva týždne bol v časti žalára Evin Prison, medzi mužmi odsúdenými z politických a protištátnych zločinov. Tá najviac pripomínala situáciu, v akej sa ocitla Tereza. V podobných väzniciach neexistujú kamery, dvere na celách sú otvorené. Na väzňov dohliadajú iní väzni, všetci chodia v civilných šatách. Hygiena je takmer nulová. To, čo sa tam deje, je v podstate jedno. Ako biela pekná žena a celebrita miestnych médií bude Češka stále na očiach iných. Nebude mať súkromie, na pitie jej bude musieť stačiť fľaška vody denne, na umytie možno iba vedro s vodou, ktorá určite nebude najčistejšia. Kvôli financiám, ktoré podľa Iráncov aj Pakistancov vlastní každý Európan, ju môžu vydierať.

„Ak chce v base prežiť, musí sa zmeniť a hodnotovo sa priblížiť Pakistankám. Musí sa zaujímať o ich život aj náboženstvo. Až vtedy budú Terezu brať a má šancu, že ju pobyt za mrežami v jednej z najchudobnejších krajín sveta nepoloží,“ uzatvára Matej Valuch, ktorý dnes žije na Považí, venuje sa internetovému marketingu.

Špión CIA

Matej Valuch sa stal známy v januári roku 2013, keď sa objavil v dokumente iránskej štátnej televízie Lovec v pasci. Slováka v ňom označila za špióna americkej CIA! „Zo mňa, pár iných ľudí a komparzu vytvorili skupinu, ktorá sa snažila infiltrovať do jadrového programu Iránu. Chceli ukázať, že Amerika je najväčší nepriateľ ich krajiny a v blížiacich sa prezidentských voľbách treba podporiť kandidáta, ktorý radikálne odmieta akúkoľvek spoluprácu či zmier so Západom,“ vysvetľuje Matej Valuch. Na Slovensko sa vrátil až po zásahu slovenskej ambasády. Hoci na cestovanie nezanevrel, do tejto časti zemegule od svojho prepustenia nevkročil. Po pobyte v iránskej väznici sa stal pokornejší, dokonca o tom napísal knihu, ktorú nazval Univerzita samoty.

Ešte dúfa

Tereza je zatiaľ len na začiatku jeho cesty. Po vyhlásení rozsudku jej z pier zmizol povestný úsmev a rozplakala sa. Jej advokát dodal, že nič nie je stratené a môžu sa odvolať. V šancu zvrátiť výsledok však verí málokto: pašeráci, ktorých v Pakistane chytia s viac ako desiatimi kilami drog, dostávajú aj trest smrti. Zahraničné médiá píšu o tom, že pokiaľ Tereza požiada o výkon trestu doma, Česká republika urobí všetko pre to, aby sa to mohlo uskutočniť. V súčasnosti však s Pakistanom nemá uzatvorenú zmluvu o predávaní väzňov a bude o nej musieť rokovať!

Slováci sedia aj v Indii

„Celkový počet občanov Slovenskej republiky vo výkone väzby a výkone trestu v zahraničí nemáme k dispozícii. Dôvodom je i fakt, že nie vždy sme o väzbe informovaní, niekedy aj na základe žiadosti zadržiavaného či uväzneného občana,“ hovorí Juraj Tomaga z ministerstva zahraničných vecí. Jednou z krajín, kde máme presnú štatistiku, je Česká republika. Ku koncu februára tohto roka tam bolo 426 občanov SR vo výkone trestu, 76 vo výkone väzby a traja v detenčnom zariadení. „Od začiatku roku 2019 uskutočnili pracovníci našich zastupiteľských úradov na požiadanie zadržaného osemnásť návštev Slovákov vo väzení v zahraničí, z toho dva razy v Japonsku, trikrát v Thajsku a päťkrát v Indii,“ dopĺňa Juraj Tomaga.