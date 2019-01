Jedna zomrela pri pôrode, druhá zabila tyrana a skončila v base. TAKTO pokračujú...

Otec troch malých detí, Vladimír Michalko (36), je vdovec. Jeho manželka Beáta († 33) išla vo februári do pôrodnice, odkiaľ si Banskobystričan priniesol už len zdravého syna Marka. Mladá žena deň po pôrode zomrela! „Nemala žiadne zdravotné problémy. Deň pred tým, ako ju prijali do nemocnice, upratovala a vysávala,“ hovorí Vladimír. Pri svojej poslednej návšteve na oddelení našiel Beátu v bezvedomí. Mal pochybnosti o správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, obrátil sa preto na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pred pár dňami mu prišla odpoveď.

Hľadá prácu

„Vyznieva tak, že pre záchranu mojej manželky urobili lekári všetko. Neviem sa s tým zmieriť. Všetko je to príliš bolestivé a čerstvé, nemyslím si však, že mladá zdravá žena má v dvadsiatom prvom storočí zomrieť pri pôrode v nemocnici,“ zamyslel sa mladý vdovec. O deti sa mu stará mama so sestrou, on si už hľadá robotu, ktorou by uživil tri deti. Kedysi sa chystal do zahraničia, teraz by najradšej zostal na Slovensku. Po článku v Šarme Vladimíra Michalka podporilo množstvo ľudí, teraz pred Vianocami sa mu niektorí naši čitatelia pripomenuli opäť.

Basa ju neminula

V roku 2018 nás prijala aj pani Eva (55), ktorú odsúdili za zabitie tyranského manžela. Ponižoval ju, týral, nespočetnekrát sa pohádali. Vzala do rúk kuchynský nôž a muža bodla. Chlap, ktorému pri pitve zistili takmer tri promile alkoholu v krvi, vykrvácal. Za ženu sa postavila obec aj rôzne občianske združenia, no basa ju neminula. Išla do nej na sedem rokov a nespomína na to rada.

Dvojnásobné šťastie

Teraz Eve plynie päťročná podmienka, každé tri mesiace sa chodí hlásiť na súd. A hoci vzornejšie sa správať nevie, tuší, že málokto ju vníma ako pred nástupom do väzenia. So svojím biľagom si dlho nevedela nájsť robotu, dnes je ako stredoškoláčka vďačná aj za nekvalifikovanú.„Pracujem v kuchyni, no nesťažujem sa. V súkromí sa teším z vnúčat. Krátko po našom stretnutí k dnes dvojročnému chlapčekovi pribudol druhý. Takže som dvojnásobne šťastná,“ pokračuje pani Eva, ktorá vie, že minulosť nezmení. „No ak by sa dal vrátiť čas, tak ho vrátim a zabránim tomu, čo sa stalo,“ uzatvára. Svoju fotku sa napokon rozhodla nezverejniť. Ani nie tak kvôli sebe, ako kvôli svojmu okoliu..