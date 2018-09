PROTESTNÉ zhromaždenie v Bratislave. Pauhofová, Kemka, Tormová a ďalší v kampani za oslobodenie režiséra Olega Sencova

Meno režiséra Olega Sencova sa skloňuje vo svete už niekoľko mesiacov. Rodák z poloostrova Krym bol odsúdený ruským vojenským súdom na dvadsať rokov väzenia za to, že údajne šéfoval teroristickej skupine. Sencov, ktorý od začiatku verejne vyjadroval nesúhlas s obsadením Krymu ruskou armádou, obvinenia odmieta a dôkazy za zmanipulované.

Režisér sedí od novembra 2017 vo väzení na Sibíri a od mája navyše drží hladovku. Požaduje ňou prepustenie 64 ukrajinských aktivistov, uväznených v ruských žalároch. Keďže mu pohrozili, že ho násilne budú vyživovať sondou cez nos, súhlasil s tým, že bude piť špeciálnu výživu.

Za umelca, otca dvoch detí sa postavilo už množstvo inštitúcií aj jednotlivcov, ochrancov ľudských práv, politici aj hollywoodske hviezdy.

Prípad Olega Sencova zhrnul vo svojej výzve sociológ Martin Bútora: “Zdalo by sa, že sa o Olegovi Sencovovi už povedalo všetko, že už čoraz širšia svetová kultúrna verejnosť apeluje na neľútostný režim, ktorý telesne i duševne ponižuje človeka, čo sa proti nemu postavil. Ale nie je to tak. Kým sa jeho osud nezvráti k lepšiemu, nikdy nie je dosť slov a činov. Oleg Sencov nehladuje sám za seba, je to aj hlas desiatok ukrajinských politických väzňov v Rusku. Svojím protestom umelca, ktorý sa stal známy, vyjadruje solidaritu aj tým, ktorých svet pozná menej. Žiadosť o milosť pre sebe nepodal nie len preto, lebo sa cíti nevinný, ale aj preto, lebo myslí na iných. Pred päťdesiatimi rokmi sa proti inej okupácii obetoval Ján Palach. Aj preto sa nás hlboko dotýka osud Olega Sencova, aj preto sme mimoriadne citliví na všetko, čo sa okolo toho deje, aj preto má zmysel nemlčať.”

Tiché zhromaždenie



Platforma Slovensko a Česko za Olega Sencova v spolupráci s iniciatívou Nie je nám to jedno organizuje verejné zhromaždenie na podporu režiséra.

Iniciatívu platformy Slovensko a Česko za Olega Sencova podporujú: Filmový festival Jeden svet, Filmový online portál Kinečko, Slovenská filmová a televízna akadémia, Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva, Kultúrny reparát, Nie je nám to jedno, Nie je nám to jedno Košice, Nie je nám to jedno VŠMU, Nová Cvernovka, Človek v ohrození, Člověk v tísni, Institut dokumentárního filmu.

Verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v Bratislave 19. septembra 2018 o 18.00 na Hlavnom námestí, vizuálne podporí veľkorozmerný banner s kolážou fotografií zúčastnených osobností v kampani #FreeOlegSentsov, ktorú v auguste začala platforma. Zapojilo sa do nej takmer šesťdesiat osobností.

ĎALŠIE OSOBNOSTI, KTORÉ SA PRIDALI K INICIATÍVE, nádejte TU.