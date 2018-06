Kňaz požiadal o odpustenie za smrť Henryho Acordu (†36). Príbuzným muža, ktorý mu vzal život, poslal silný odkaz

Neprešli ani štyri mesiace od vraždy novinára Jána Kuciaka, odkrývajúceho bahno v našom štáte, a jeho priateľky a zažili sme ďalšiu traumu. Každý, kto si pozrel video, na ktorom testosterónový chlap udiera nadránom v centre Bratislavy vzrastom menšieho muža, snažiaceho sa slovne chrániť ženu, musí mať stiahnutý žalúdok. Brutalita v priamom prenose, údery a kopance do hlavy, noha na bezvládnom tele a selfie... Žalúdok sa obracia aj z toho, čo nasleduje potom – okresný prokurátor pustí útočníka na druhý deň domov. Až keď Henry John Acorda v nemocnici zomrie a verejnosť kričí, sa Juraj Hossu ocitá tam, kam patrí. Zúfalým príbuzným z Filipín sa IT firma, v ktorej Henry pracoval, skladá na cestu do krajiny v Európe, o ktorej im hovoril, že tu žijú dobrí ľudia, aby sa o neho nebáli.

Ostáva pre nich hrdinom

Henry pracoval u nás rok, domov posielal svojej mame, ktorá porodila päť detí, časť sojho platu. Jeho otec už nežije. Na zhromaždení, ktoré zorganizovali minulý piatok aktivisti bojujúci proti fašizmu, čítali aj odkaz od jeho sestry. „Henry miloval ľudí, ich rôznorodosť, bol starostlivý, milý, mal úctu k ženám, rešpekt voči ľuďom a to ho stálo život... V našich srdciach bol hrdinom, budeme požadovať spravodlivosť. Takáto tragédia sa môže stať komukoľvek z nás...“ napísala okrem iného. Nad hlavami ľudí sa objavujú transparenty s nápismi Kto ochráni ženy pred Slovákmi? alebo Testosterón patrí do ZOO či Hlavohruď preč už buď. Pochodujú mestom k miestu tragédie, počuť viacero cudzích jazykov...

Posledné zbohom

Na druhý deň sa koná pohrebná omša v Kostole svätého Ladislava, kam Henry chodieval. Pri vstupe nám pripínajú ženy z filipínskej komunity čierne stužky a mladý muž sa ospravedlňuje, že nás už nemá kam posadiť. O chvíľu nás však vedie k lavici, na ktorej sedí mama s deťmi. Ochotne sa potisnú...

Ešte posledný dotyk mamy a veko rakvy sa ticho zatvára. Omšu v angličtine slúži otec Benjamín Kosnáč, ktorý Henryho dobre poznal. "Prosím o odpustenie mojej krajine, môjmu mestu a môjmu bratovi Jurajovi (útočníka – pozn.red.), ktorého strhli zlé vášne a priviedli ho k zraneniu a zničeniu vzácneho ľudského života,“ hovorí okrem iného. Ďakuje mame, že vychovala úžasného muža, ktorý priťahoval svojou dobrou povahou k sebe ľudí a v osudnú noc neutiekol, ale urobil to, čo je správne: „Ďakujeme ti, Henry, že si za za nich postavil! Tvoja obeta nás prebudila.“

Po omši sa ľudia vyberú opäť na miesto tragédie, kde sa podľa zvyklostí deväť dní modlili. Na mieste pribudnú kvety, sviečky a symbolicky vypustia biele balóniky. Potom nastáva moment, ktorý možno našinec ťažko pochopí. Filipínci s priateľským úsmevom pozývajú prítomných Slovákov do blízkej budovy kostola na kar...



Ťažká omša

Otec Benjamín neskrýva, že jeho „práca“ duchovného bola dnes o čosi ťažšia: „Každá násilná smrť otrasie alebo mala by otriasť každou normálnou ľudskou bytosťou. Je to niečo hlboko neľudské. Keď začnete vnímať iných ľudí cez zlaté pravidlo: Nerob iným, čo nechceš, aby ti nerobili oni – je to nad slnko jasnejšie. A potom – násilie sa deje každý deň vo svete, ale keď sa to dotkne niekoho, koho poznáš, je to iné.“

V kázni ste spomenuli, že ste 19 rokov pôsobili v americkom Detroite, v meste, v ktorom je kriminalita na dennom poriadku, a nikdy by ste si nepomysleli, že sa to udeje u nás...

– Kostol, kde som pôsobil, bol na pokojnom predmestí, ale neodporúčali mi po zotmení ísť do mesta, to je pravda. Dúfal som, že nám sa to vyhne. Na Slovensku, ak si pamätám, nebola nejaká vlna odporu voči cudzincom. Je mi ľúto, že jeden muž vrhol Slovensko do hanby. Ale teší ma, že ľudia sa zmobilizovali, objali Henryho matku, súrodencov, povedali niečo od srdca, priniesli kvety, sviečky pridali sa k modlitbám, ukázali, že jeden človek nie je celý národ.

V Bratislave pôsobíte rok. Zmenili sa Slováci za tie roky, ktoré ste tu neboli? Máte pocit, že sme menej tolerantní?

– Neviem to zhodnotiť, pretože Bratislava sa mi vždy javila ako mesto, ktoré je veľmi priateľské voči cudzincom. Vidím, že oveľa viac ich tu má zamestnanie. Či to spôsobuje napätie, neviem. Ale títo ľudia sa správajú slušne, pracujú, odvádzajú dane, myslím, že sú hodnotou, nie príťažou spoločnosti.

Majú cudzinci, ktorí k vám chodia na bohoslužby, u nás strach?

– Po tomto incidente áno, niektorí majú.

Dotkla sa ich vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice?

– Áno, sú to ľudia, ktorí nežijú vo svojej uzavretej bubline, vnímajú, čo sa deje v spoločnosti.

Ako by ste charakterizovali filipínsku komunitu?

– Je podobná tej slovenskej – pohostinná, srdečná, dobroprajná, pracovitá. A nábožná, kostol je pre nich miesto, ktoré radi navštívia, vedia, že v ňom načerpajú dobré hodnoty. Filipínci sú veľmi súdržní, nekonfliktní a rodinne založení.

Je podľa vás niečo v našej spoločnosti, čo povzbudzuje akceptáciu hrubého násilia? Napríklad správanie prokurátora, ktorý pustil agresora na slobodu.

– Je to kompexnejšia záležitosť. Najvplyvnejšie prostredie je rodinné, tam sa všetko začína, a hneď za ním nasleduje školské. Čo sa tam toleruje a čo nie, aké vzory im ponúkame. Dbať na tieto dve prostredia je odpoveďou, ako formovať ľudí do budúcnosti. Som presvedčený, že to, čo ponúka Ježiš, je najlepšou cestou.

Spomenuli ste rodinu. Henryho matka je zlomená, doživotne poznačená veľkou stratou. Matka agresívneho Juraja musí tiež prežívať peklo. Ako nájde pokoj?

– Jedna je matkou človeka, ktorý sa zastal druhého, druhá zasa človeka, ktorý sa išiel vyžiť zo svojich vášní a s dvoma promile alkoholu zabil. Možno sa pýta, čo neurobila, keď ho vychovávala. Dúfam, že jej je to ľúto, musí byť nesmierne smutná. Myslím, že by mala urobiť normálne ľudské gesto a napísať Henryho matke osobný list, v ktorom dá najavo, že jej je to nesmierne ľúto. Aj keď nie je priamo zodpovedná, týka sa jej to bytostne. Henryho matka, ktorá sa snaží odpustiť, by si niečo také veľmi vážila.

Vedeli by ste ho sprostredkovať?

– Určite áno.

Čo by ste odkázali útočníkovi Jurajovi?

– Dúfam, že budeš mať príležitosť vyjadriť rodine úprimnú ľútosť nad svojím skutkom, nech ti to ide zo srdca. Urob všetko pre to, aby si im poskytol náhradu, ktorú možno rodičia očakávajú. Ako veriaci človek ti poviem, aby si si osvojil Ježišovo: Miluj blížneho svojho ako seba samého. Učme sa tolerancii.

Kňazove slová, ktoré zazneli na poslednej rozlúčke s Henrym

Otec Benjamín Kosnáč, 9. júna 2018 v Kostol sv. Ladislava, Bratislava:

"Nikdy by sa mi ani nesnívalo o takých veciach, aké teraz počujem v správach a vidím v televízii. Ktoré sa dejú v mojej krajine a v mojom meste.

Áno, existujú krajiny a mestá, ktoré sú známe svojim každodenným zločinom. Žil som v jednom z nich: Detroite. Tam je veľa rasového alebo iného násilia. AVŠAK TU?

Nikdy by som neveril, že jeden muž dokáže moju krajinu takto zahanbiť.

Hlboko sa ma dotklo, ako PROMPTNE začali mnohí ľudia reagovať.

S pobúrením, hnevom a výzvou na spravodlivosť. A najkrajšie reakcie sú všetky tie osobné prejavy lásky. Všetky objatia, slová, sviečky, kvety, obrázky a modlitby.

Na tomto posvätnom mieste, kde všetci žiadame Boha o odpustenie našich osobných hriechov, mieste, ktoré bolo veľmi drahé aj Henrymu, žiadam o odpustenie mojej krajine, môjmu mestu a môjmu bratovi Jurajovi, ktorého strhli zlé vášne a priviedli ho k zraneniu a zničeniu vzácneho ľudského života.

Henryho fotografie ukazujú muža, ktorý miloval život. Bol piatym dieťaťom! To ukazuje, že aj jeho otec a mama sa navzájom milovali, ale tiež milovali ŽIVOT! Ďakujem vám, MAMA, že ste otvorení životu! Životu všetkých vašich piatich detí. Životu Henryho. Dali ste mu život, výchovu, vzdelanie, vieru a ako prechádzal životnými míľnikmi, zaumienil si, že vašu lásku vráti svojou láskou, pomocou a podporou. Či to bolo v Manile, v Malajzii alebo neskôr na Slovensku.

Vždy, keď som ho stretol, bol v spoločnosti iných, iba raz bol sám. Vždy bol okolo neho niekto. Buď nevedel, ako byť sám, alebo skrátka k sebe ľudí priťahoval. Myslím, že skôr to druhé je pravdou.

Aj v tej osudovej noci či za úsvitu, 26. mája, nebol sám. Bol to rozhodujúci moment jeho života. Mohol utiecť a nechať, aby oboch jeho priateľov obťažovali či napadli, alebo ich mohol brániť. Urobil to, čo bolo správne! Postavil sa za nich!

ĎAKUJEME TI, HENRY, ŽE SI SA ZA NICH POSTAVIL! Tvoja obeta nás prebudila.

Nemôžeme dovoliť násilie voči ženám.

Nemôžeme dovoliť násilie voči cudzincom.

Nemôžeme dovoliť násilie voči starším alebo nenarodeným.

Nemôžeme dovoliť násilie proti akejkoľvek nevinnej ľudskej bytosti!

Bez ohľadu na farbu, vyznanie či spôsob života.

Ježiš nás UČIL opaku. Učil nás jasne, že my VŠETCI sme stvorení na obraz a podobu Boha! Sme synovia a dcéry toho istého Nebeského Otca!

A tak MÁM SEN!

Že každý človek, celá naša krajina počuje Ježišov hlas:

MILUJ SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO!

Robte iným, čo chcete, aby iní robili vám!

Nerobte ostatným to, čo nechcete, aby robili vám!

Mám sen, že každý z nás začne veriť malým činom láskavosti a odvahy, ktoré formujú kultúru - aby sa stala kultúrou života a nie smrti.

Mám sen, že Juraj nájde spôsob, ako sa úprimne ospravedlniť a napraviť svoj zločin a dovolí Ježišovi Kristovi vojsť do svojho života, v ktorom predtým vládli vášne.

Mám sen, že ľudia vo svete budú hovoriť o Slovensku ako o krajine, v ktorej vládne prijatie a hlboký rešpekt voči každej ľudskej bytosti. Možno nie ako o krajine najbohatšej v zárobkoch, ale najbohatšej z hľadiska skutočného šťastia.

Mám sen, že pri zmŕtvychvstaní Henry uvidí, koľkých ľudí jeho obeť ovplyvnila, aby sa stali lepšími osobami, lepšími kresťanmi. Lepšími ľudskými bytosťami.

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky vekov! Amen!"