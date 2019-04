Krutá poprava na ulici! TOTO podľa kriminalistu prežíva páchateľ, ktorý vraždil žieravinou

Ráno okolo šiestej vyšla Adriana († 39) venčiť psa. Len pár metrov od domu ju napadol neznámy páchateľ, ktorý na ňu chrstol nejakú tekutinu. Bohužiaľ, bola to kyselina. „Žieravina spôsobila ťažké poranenie s následným zlyhaním životných funkcií, čo viedlo k úmrtiu,“ napísal hovorca novozámockej nemocnice Ivan Podolský. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre zločin zabitia. „Na objasnení prípadu v Nových Zámkoch intenzívne pracujú policajti z viacerých okresov. K motívu sa však momentálne nebudeme vyjadrovať,“ odkázali z polície. Do uzávierky tohto čísla páchateľa nenašli...

Plánovaná pomsta

Mama jedenásťročnej dcérky zomierala v krutých bolestiach. Navyše bola v šoku a nedokázala povedať, kto na ňu zaútočil. Neznámy brutálny vrah je stále na úteku. Nečudo, že po hroznom čine na Slovensku zavládol okamžite strach. Hrozí nebezpečenstvo aj iným Slovenkám? Náčelník mestskej polície Jozef Tököly si to nemyslí: „Nešlo o čin nejakého maniaka, ktorý by ohrozoval verejnosť. Bol tam úmysel,“ oznámil. Bývalý kriminalista Matej Snopko sa prikláňa k jeho názoru. „Poliatie kyselinou nie je typ útoku po okamžitom vzplanutí. Páchateľ sa naň musí pripraviť. Pokiaľ so žieravinou nepracuje, musí si ju zohnať. Musí sa s ňou naučiť zaobchádzať, aby pri ataku zasiahol len obeť a nie seba, pretože inak by si ublížil,“ vysvetľuje. Ak útočník mieri obeti na tvár, znamená to, že ju nielen nenávidí, ale chce zničiť jej výzor a ďalšie uplatnenie: „Najpravdepodobnejším variantom útoku v Nových Zámkoch je osobná zášť! Keby v čine nebola zloba, poleje páchateľ obeti chrbát alebo nohy, ale on ju túžil urobiť ohyzdnou.“

Smrť ako z hororu

Komu Adriana mohla prekážať? V médiách sa objavili správy, že sa nepohodla s bývalým partnerom. Žila s ním dlhé roky. „Mohol si ju však vytypovať aj niekto, kto nemá rád psy. Kyselinou si to vybavil s jeho majiteľkou, napríklad preto, že zviera znečisťovalo trávnik. V každom prípade, poliatie žieravinou patrí k najkrutejším spôsobom, ako človeka znetvoriť, prípadne popraviť. Smrť po takomto útoku je totiž krutá a pomalá a ak aj človek prežije, znetvorenie je trvalé. S týmto motívom preto radi pracujú aj ľudia, ktorí píšu horory,“ dopĺňa Matej Snopko.

Nebol to prvý útok

Na Slovensku sa už niekoľko útokov kyselinou odohralo, jeden z nich sa stal pred šiestimi rokmi v Bratislave. Páchateľ žieravinou zaútočil na manželku zahraničného diplomata a jej advokátku. Jedna zo žien utrpela zranenie tváre, druhá nohy. Len nedávno súd v britskom meste Worcester poslal troch Slovákov na dvanásť rokov do väzenia za útok kyselinou na trojročného chlapca. Objednal si ich chlapcov otec, ktorý chcel pri rozvodovom konaní zdiskreditovať jeho matku. Incident však zaznamenali kamery. Psychika vraha Matej Snopko prehovoril aj o psychike ľudí, ktorí spáchajú takýto útok.

„Moje skúsenosti ukazujú, že niektorí – hoci ich je málo – sú po vražde takí vyčerpaní, že pri svojej obeti ostanú. Druhí rýchlo utečú, ďalší z miesta činu elegantne odídu. Hoci sa nepriznajú alebo ich hneď nechytia, aj tak však zväčša platia daň,“ opisuje bývalý kriminalista, že mnohí páchatelia žijú v strachu. Podozrievajú poštárku, boja sa, že im odpočúvajú telefón, trasú sa pred cudzími autami pod oknami. Niektorí vrahovia však sami seba presvedčia, že nič neurobili. Vytesnia zločin zo svojej psychiky, ale napokon je vždy niečo, čo im zlomí väz.

