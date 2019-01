Lekári varujú, Slovákov ničí nová droga. POZOR na tabletky proti úzkosti!

V Bratislave narastá počet ľudí, ktorí sú závislí od drog. „Donedávna sme mali približne päťsto nových pacientov ročne, no vlani ich už bolo viac ako osemsto!“ upozorňuje vedúca Inštitútu drogových závislostí Zuzana Kamendy. V hlavnom meste vraj narástol najmä počet závislých od kokaínu. Drogu bohatých berú ľudia zo sveta šoubiznisu, podnikatelia, právnici, niekedy aj lekári, teda všetci tí, ktorí sú pod tlakom, potrebujú podať vyšší pracovný výkon, no už nevedia ako... Zvyšok Slovenska má lacnejšie drogy, alkohol a najnovšie tabletky, hlavne proti úzkosti.

Metla bohatých

Začnime metlou bohatých. Človek po užívaní kokaínu cíti eufóriu a väčšie sebavedomie. Chronickí užívatelia preto odbornú pomoc vyhľadajú neraz až po viac ako desiatich rokoch. „Vyzvedajú, informujú sa, no hneď ako im povieme, že sa musia liečiť, odmietnu,“ vysvetľuje riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica. Národné centrum zdravotníckych informácií jeho slová nepriamo potvrdzuje: k závislosti od kokaínu sa v roku 2016 priznalo len jedno percento liečených užívateľov všetkých drog! „Pri kokaíne vždy riešime silné ego užívateľa,“ tvrdí aj riaditeľka Centra pre liečbu drogových závislostí Rieka nad Šútovom na severe Slovenska Marcela Sarnovská. Títo ľudia sú vraj úspešní, obvykle majú všetko, na čo siahnu. Pýcha im nedovolí priznať si závislosť. Napokon, predstavte si právnika, ktorý príde do liečebne, kde ako prvého stretne chlapa, čo sa živí zbieraním kartónov. A potom musí vziať do rúk metlu a zametať schody. „Jedného sme tu mali. Prvý raz zmizol po týždni, druhý po mesiaci. Až na tretí pokus, keď sa naučil byť pokorný, vydržal do konca. Dnes nám píše ďakovné listy,“ pokračuje Marcela Sarnovská.

Alkohol a lieky

Biela budova s veľkými oknami na kraji horskej osady mala byť rekreačnou základňou bratislavských letcov. Nikdy sem neprišli a areál roky chátral. Dnes vyzerá ako penzión a záľahami snehu vedú chodníky, ktoré lákajú na výlety: k Šútovskému vodopádu, na Chleb alebo k blízkemu lomu. Práve sa odtiaľ vracia z vychádzky skupina mužov a žien, ktorí prišli do Rieky zažiť svoj očistec. Liečia sa zo závislosti od pálenky a vína, neraz v kombinácii s inou drogou, častá je tiež závislosť od hracích automatov. „Najčastejšou slovenskou drogou zostáva alkohol, na rozdiel od minulosti ho čoraz viac pijú ženy. V poslednom čase však rapídne pribúda ľudí, ktorí sú otrokmi psychofarmák, piluliek, ktoré potláčajú úzkosť! Kým ešte nedávno boli lieky súčasťou inej závislosti, teraz sú mnohí Slováci závislí už len od nich,“ opisuje doktorka Sarnovská. Rizikovou skupinou sú ľudia trpiaci silným a chronickým stresom, labilní jedinci a zvláštnou kapitolou sú muži i ženy, ktorí sa stali závislí od liekov na spanie alebo od piluliek proti bolesti.

Na liečenie s príbuznými

V liečebni, na ktorej čele stojí sympatická lekárka už trinásť rokov, majú pacienti pravidelný režim, povinný budíček aj večierku, plus systém čiernych a červených bodov. Chodia na rannú jogu a meditácie, skupinové terapie aj aktivity. Píšu si denníky, upratujú rajóny. Je tu však aj čosi navyše. Podľa doktorky Sarnovskej žiadna závislosť nevznikne z ničoho nič, ale z dlhodobého nepohodlia alebo trápenia. V Rieke sa aj preto orientujú na psychoterapeutický smer Virginie Satirovej, ktorá skúmala zákonitosti ovplyvňujúce vzťahy v rodine. Pacienti, ktorí sa nad Šútovom liečia druhý a tretí mesiac, preto môžu byť v liečebni so svojimi blízkymi. Ak ich pre svoju závislosť – a je jedno, od lacného vína, liekov, alebo drahého kokaínu – ešte nestratili...

Kto sa lieči?

Najčastejšie sú užívatelia drog vo veku od 25 do 34 rokov. Liečbu však podstúpili aj deti do 14 rokov, či ľudia starší ako 65 rokov. Užívatelia z Bratislavského kraja boli najčastejšie liečení zo závislosti od heroínu, z Prešovského kraja najmä od marihuany. V ekonomickom blahobyte pribúda čoraz viac závislých detí a mladistvých. „Majú všetko, o nič sa nepotrebujú starať, až sa dostanú do bodu, keď trpia pocitom nepotrebnosti,“ varuje doktorka Sarnovská. Potláčajú v sebe hnev, ľútosť aj smútok. Potrebujú si ho uvoľniť a siahajú po marihuane či pervitíne. Tieto drogy majú silný vplyv na psychiku, mladí ľudia sa od nich stávajú závislí skôr ako staršie ročníky, ktoré uprednostňujú alkohol.

Nemajú na liečbu

V Bratislave, ktorá je známa ako drogové srdce Slovenska, narástol počet liečených užívateľov drog za posledné roky asi o tretinu, v ďalších častiach republiky priniesla štatistika ešte desivejšie čísla. Na východe Slovenska síce počet liečených užívateľov drog klesol, nie je to však zodpovednosťou. Miestne obyvateľstvo liečbu absolvovať nechce, alebo na ňu nemá peniaze...