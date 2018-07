Len desaťročný chlapec zarába na plienky pre chorého brata. Tento príbeh vás chytí za srdce

Láska má mnoho podôb, jednou z nich je aj súrodenecká láska, ktorej príkladom sú bratia Matúš a Jakub Pokorní. Starší brat Jakub má sedemnásť rokov a trpí ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Mentálne je na úrovni niekoľkomesačného bábätka, a preto potrebuje neustálu starostlivosť. A, samozrejme, plienky. Na tie prispieva štát pacientovi, ako je Jakub, sumou 51,94 eura. Kubkovi hradí poisťovňa teda tri plienky na deň, lenže on ich potrebuje aspoň osem. Rodičia preto doplácajú na päť plienok denne. Na prvý pohľad sa to nezdá, no doplatok sa za rok vyšplhá na vyše tisíc eur.

Tajomstvo mydlohračky

Mladší brat Matúš má len desať rokov, no našiel v sebe toľko sily a chuti, že sa rozhodol pomôcť s peniazmi. Vytvoril si projekt, v rámci ktorého vyrába mydielka s ukrytou hračkou. Predáva ich a za získané peniaze rodina kupuje chorému synovi plienky. „Keď som mal štyri roky, veľmi rád a intenzívne som si umýval ruky. Až po lakte ako chirurg pred operáciou. A keďže som alergik, mal som rôzne mydielka. Raz mi mamka na Vianoce kúpila kýblik mydlovej hmoty. Ukázala mi, ako sa to vyrába. Jedného dňa mi do hmoty spadol aj panáčik z lega. Celkom sa mi to páčilo, a tak vznikla mydlohračka,“ vysvetlil Matúš vznik svojho biznis plánu.

Umývajte si ruky!

Prvé mydielka vyrobil Matúš už ako štvorročný. Dnes hovorí, že spája príjemné s užitočným. Je to jeho hobby, ktorým zároveň pomáha. Mydlá s hračkou majú mať výchovný charakter. Deti totiž motivujú, aby si ruky umývali rady a s radosťou. A čím častejšie si ich budú umývať, tým skôr získajú hračku, ktorá je ukrytá v každom mydle. Základom mydlohračiek je mydlová hmota, éterické oleje, minerálne pigmenty, oleje a hračky. Takže žiadna zbytočná chémia. Matúš vyrobí za tri hodiny asi dvadsať mydiel. Každé je pritom originálne, nikdy nevyrobí dve rovnaké. Vždy sa líšia hračkou, vôňou alebo tvarom.

Zarobil tisíce

O desaťročnom Matúškovi sa dozvedelo celé Slovensko aj vďaka relácii V siedmom nebi. Je naozajstný hrdina a napriek svojmu veku je to veľký človek. Siedmemu nebu sa podarilo dohodnúť so známou sieťou drogérií, ktorá dala chlapcovi možnosť predávať svoje mydielka v ich predajniach. A stalo sa niečo neuveriteľné. „Po mydielkach bol abnormálny dopyt. Ľudia si už chceli vyberať typ mydielka a čo tam bude za hračku,“ povedal zástupca spoločnosti. Keďže o mydielka bol šialený záujem, Matúšovi neostalo nič iné, len často a rýchlo dopĺňať svoj tovar. Úspech, ktorý sa dostavil, je fantastický. Za jeden mesiac sa vyzbieralo 13 200 eur.

Začal rozprávať

„Peniažky, ktoré sme dostali, sme už stihli investovať na pobyt v hyperbarickej komore. Dýcha sa tam deväťdesiatšesťpercentný kyslík a je dosť veľká pravdepodobnosť, že sa aktivujú doposiaľ spiace centrá v mozgu,“ povedala mama Martina. Liečba priniesla prvé ovocie. Rodičia sa totiž po osemnástich rokoch dočkali toho, čo je pre nás úplne bežné – Kubko začal rozprávať. Keďže sa však predajom vyzbieralo viac peňazí, než táto rodina potrebuje, mladý filantrop sa rozhodol s tržbou naložiť po svojom. „Vďaka môjmu projektu Vymydli si máme plienky na rok dopredu a dokonca budeme pomáhať niekomu, keď bude potrebovať,“ povedal hrdo.

Ocenený

Matúšova šikovnosť nie je ocenená len úspešným predajom mydiel, ale získal za ňu aj špeciálnu cenu. Za svoj projekt, ktorému sa venuje od roku 2015, získal koncom roka 2016 ocenenie LEAF Award 2016, ktoré sa udeľuje inšpiratívnym deťom do šestnásť rokov. To nie je všetko. Uspieť sa mu podarilo aj v ďalšej súťaži. „Môj projekt dostal do semifinále v súťaži STEM Awards 2017 v Cambridgei. Moje motivačné mydlo s hračkou postúpilo medzi top päť nápadov, ktoré by pomohli znížiť úmrtnosť detí pred dovŕšením piateho roku veku v rozvojových krajinách. Mydlohračka by pomohla deťom v Afrike chrániť sa pred hnačkovým ochorením,“ prekvapuje mladý filantrop.

Nepochopili ho

Matúš je fascinujúce dieťa. Venuje sa aj cudzím jazykom a plynule hovorí anglicky. V škole má výborné výsledky a rodičom so všetkým pomáha. Má to však aj odvrátenú stranu. Keďže je to mimoriadne nadané dieťa, je trochu iný ako ostatné deti. Počas jeho účinkovania V siedmom nebi mu totiž niektorí diváci vyčítali, že je namyslený, arogantný a nevďačný. Nie je to však tak. Mimoriadne intelektuálne nadanie je veľký dar, no pre konkrétne dieťa je to tak trochu aj trápenie.

Takéto deti majú veľký vývinový náskok pred svojimi rovesníkmi. Často vedia čítať, písať a počítať ešte skôr, než nastúpia do školy. Majú vynikajúcu pamäť, rýchlo chápu veci v súvislostiach a rovno z nich aj vyvodia dôsledky a rýchlo sa učia. V porovnaní s ostatnými deťmi majú tiež úplne iné záujmy. Namiesto sledovania rozprávok, kreslenia či hračiek ich zaujímajú cudzie jazyky, veda a technika, slnečná sústava, zemepis, ba dokonca témy, ktoré bežne riešia dospelí – náboženstvo či politika. Tieto schopnosti sú však vykúpené problémami v oblastiach, v ktorých iné deti problém nemajú. Mimoriadne nadané deti sú totiž neprístupné a uzavreté. Ak už však prehovoria, ich bohatá slovná zásoba a pohotovosť vás odrovnajú.

Tieto deti majú tiež problém zmieriť sa so všetkým, čo nedáva logiku a nedá sa exaktne vyjadriť, napríklad pocity. Nevedia prejavovať svoje emócie, preto sa ostatným ľuďom môžu zdať chladné a bez citu. Mimoriadne nadané deti sú však citlivejšie a zraniteľnejšie než ostatné deti, aj keď to možno nedávajú najavo. Ich citlivosť sa môže prejavovať rôzne – napríklad aj mydielkami pre chorého súrodenca...