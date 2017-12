LEN PRE SILNÉ POVAHY: Krásnej modelke museli amputovať nohu. Dôvod? Menštruačný tampón! Jej trápenie sa ešte neskončilo

Americká modelka má za sebou naozaj otrasnú životnú skúsenosť, ktorá ju navždy poznačila. V roku 2012, keď mala dvadsaťštyri rokov, použila počas menštruácie, tak ako obyčajne, vysokoabsorbčný tampón. Hoci ho použila podľa návodu a včas ho vymenila, dostala infekciu.

Spočiatku to vyzeralo ako chrípka, ale keď ju mama našla ležať v bezvedomí na zemi, volala sanitku. Pridružili sa komplikácie so srdcom, zlyhávať orgány a začali jej odumierať tkanivá na nohách. Museli ju uviesť do umelého spánku.

Vilo Rozboril je fakt pohotový. V TOMTO momente zachytil svokru a mamu. Fanúšikovia sa do neho hneď pustili

Syndróm toxického šoku

Lekári skonštatovali, že dostala syndróm toxického šoku (TSS). Spôsobujú ho baktérie - najčastejšie stafylokoky, ktoré produkujú toxíny, menej často streptokoky. Nebezpečné ochorenie môže byť spôsobené použitím menštruačných tampónov ale vyskytuje sa aj pri infekciách chirurgických rán, popáleninách či vážnych infekciách vnútorných orgánov.

Aby Lauren prežila, museli jej amputovať pravú nohu a prsty na ľavej nohe. Zabojovala a opäť sa postavila na predvádzacie mólo, aj pred objektívy fotografov. Jej kariére to vôbec neublížilo, naopak. O tom, čo sa jej stalo, nemlčala, rozhodla sa o tom hovoriť aj verejne. Napokon, protézu nikdy neskrývala.

Zázrak prírody: Od tváre tohto dievčaťa neodtrhnete oči

Nie je koniec

Jej trápenie sa však neskončilo. Lauren teraz prehovorila o tom, že jej hrozí amputácia aj druhej nohy. "Mám obrovské bolesti, o niekoľko mesiacov bude musieť dôjsť k ďalšej amputácii. S tým už nič neurobím, ale môžem prispieť k tomu, aby sa to isté nestalo iným," cituje ju portál dailymail.com.

Lauren sa snaží zmeniť legislatívu. Chce, aby zákon prísnejšie kontroloval ženské hygienické potreby a odhalil, aké sú skutočné zdravotné účinky ich dlhodobého používania. Zatiaľ však neuspela.

Syndróm toxického šoku podľa portálu dailymail.com bol veľkou témou koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov, kedy zomrelo niekoľko mladých žien po tom, ako použili istú značku vysokoabsorbčného tampónu. Neskôr bol stiahnutý z trhu, ale zdá sa, že TSS straší aj dnes. Ročne vraj postihne jednu zo stotisíc žien.

Takýmito nohami sa pýši len máloktorá modelka. Rakovina z nej urobila hviezdu!