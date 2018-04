Martinu Ťaskovú Kanošovú zo šou Zem spieva obliali vedrami vody. To, čo nasledovalo, nikto nechcel

Záujem o folklór a slovenské obyčaje Veľkú noc opäť vrátili do centra našej pozornosti. Ako ich prežíva finalistka súťaže Zem spieva, folkloristka Martina Ťasková Kanošová? „Veľká noc je pre mňa spätá najmä s duchovnom. Sme rímski katolíci, preto absolvujeme všetky obrady od Zeleného štvrtka po Veľkonočnú nedeľu,“ hovorí speváčka.

Vyrastala na Horehroní, kde okúsila tradície vrátane vynášania Moreny. Nebrala to ako žiadnu mágiu, išlo o súčasť života dediny. Ako dieťa sa na oblievačku Martina tešila aj so sestrou Andreou. Vedeli, že prídu bratranci, ktorí ich vykúpu. Vyzerali ich z okna, no ako rástli, začali chodiť aj spolužiaci a susedia.

„Skrývali sme sa, kde prišlo, no nič nepomohlo. Vytiahli nás na dvor a hoci na ňom bolo pol metra snehu, liali na nás vedrá vody. Vraj aby sme boli zdravé. Žiaľ, po Veľkej noci sme zväčša išli na týždňovú maródku: s angínou alebo so zápalom priedušiek,“ usmieva sa Martina. Kúpačom maľovala vajíčka, dávala čokoládu, neskôr naliala do pohárika.

Veľká noc bola o obyčajoch. Tie dnes opäť hľadáme. Foto: archiv

Už ich len fŕkajú

Dnes Martina Ťasková Kanošová na minulosť spomína rada. Mnohé zvyky sa zmenili, jej rodina sa rozpŕchla do sveta. Ona býva na východnom Slovensku, sestra Andrea v Rakúsku. Otec pracuje v Nemecku, na Horehroní ostala len mama, ktorá je vychovávateľka. Veľkú noc preto obvykle trávia spolu. Užívajú si vzácne spoločné chvíle aj ohľaduplnosť mužskej časti rodiny. „Otec, môj manžel aj Andrein priateľ nás už len tak decentne pofŕkajú vodou. No bez toho by sme nemali pocit Veľkej noci,“ dodáva Martina.

Na Horehroní zvykne nazbierať bahniatka, na ktoré jej mama vešia vajíčka. Do dobrôt, ktoré majú na stole, sa pustia, ale až vtedy, keď im ich posvätia v kostole. Napriek tomu, že Veľká noc je najmä o zvykoch, z tej pôvodnej sa veľa stratilo. V minulosti kúpali len mladí chlapci a vyberali si iba mladé dievčatá. Dnes dediny a mestá križujú kúpači všetkých generácií. Výrastkovia chodia opití a budia pohoršenie. Aj preto, podľa jedného z výskumov, bratislavské stredoškoláčky vnímajú Veľkú noc ako nepríjemný zvyk. Vedro vyliatej vody na blúzke feministky vyhlasujú za znak domáceho násilia. Dievčatám odporúčajú, aby neotvárali, alebo sa vybrali do hôr. Lenže práve tam, v turistických strediskách, si iné ženy Veľkú noc bez oblievačky nevedia predstaviť...

Martina verí, že s Marekom Ťapákom ešte bude spolupracovať. Foto: RTVS

Až do piatej

Po skončení finále Zem spieva Martina Ťasková Kanošová s manželom nevynechali raut. „S porotou a ostatnými súťažiacimi sme si zaspievali aj zatancovali. Domov sme sa rozchádzali o piatej ráno! Na jednej strane ma trošku mrzelo, že som nevyhrala, na druhej som víťazstvo dopriala Martinovi Repáňovi. Zaslúžil si ho!“ konštatuje Martina, ktorá si vymenila telefónne číslo s Martinom Ťapákom a verí, že ich spolupráca na zviditeľňovaní našich tradícií bude pokračovať. Na druhý deň s manželom Viktorom cestovali z Bratislavy domov. Zastavili sa u jej rodičov na Horehroní, už v pondelok ráno však sympatická folkloristka mala program v Prešove. Akoby Zem spieva bola dávna minulosť...“

Turisti chcú, aby Veľká noc na horách, pripomínala minulosť. Foto: Marek Hajkovský