Medička skúsila NA VLASTNEJ KOŽI transplantáciu kostnej drene. Už vie, ako trpia pacienti

Pri pohľade na usmiatu medičku, ktorá si v lete bude môcť pripnúť na biely plášť menovku so skratkou MUDr., vám nenapadne, že o titul musela zabojovať viac než ostatní. Keď bola v treťom ročníku medicíny, začala sa cítiť slabá, okolie jej hovorilo, že je bledá, zadýchavala sa po pár metroch a srdce jej tĺklo ako zvon.

Dievča, ktoré celé dni sedelo pri medicínskej literatúre, vedelo, že niečo nie je v poriadku. Lenže poznáte to – stále treba urobiť niečo dôležitejšie a príznaky pripisujete únave či vyčerpaniu. „Odkladala som lekára, prednosť mala škola,“ hovorí.

Bol to šok

Jeden víkend, keď prišla z Bratislavy domov do Nových Zámkov, však predsa na naliehanie mamy skončila na odberoch v nemocnici. Pri pohľade na jej krvný obraz sa lekári čudovali, ako vôbec môže fungovať. Červených krviniek, ktoré roznášajú po tele kyslík, mala žalostne málo. Ako sa po ďalších vyšetreniach ukázalo, bolo to raritné ochorenie s krkolomným názvom: paroxyzmálna nočná hemoglobinúria. Veľmi laicky povedané – Vladke sa rozpadali červené krvinky hlavne počas spánku. Štrajkovali však aj krvné doštičky, hrozila jej trombóza. Rodina ostala, samozrejme, v šoku. „Som jedináčik a mamina je lekárka,“ hovorí Vladka a viac asi netreba dodávať. „Mala som však šťastie na primára v Nových Zámkoch, ktorý myslel aj na zriedkavé ochorenie, takže sme diagnózu nehľadali dlho...“ spomína.

Doživotné transfúzie? Nie

Liečba, ktorú začala medička dostávať, síce pomáhala, ale neriešila podstatu problému. Vidina doživotných transfúzií bola nepredstaviteľná. Pomôcť mohla výmena „pokazenej“ kostnej drene za takú, ktorá by produkovala zdravú krv. Po troch mesiacoch pátrania v registroch darcov kostnej drene prišla dobrá správa. V Poľsku sa našiel muž, ktorý bol ochotný pomôcť a bol vhodným darcom pre Vladku. „Od mojej transplantácie prešli dva roky, takže už môžem požiadať o to, aby nás skontaktovali. Ak bude mať záujem, určite by som sa s ním rada stretla,“ hovorí. Budúca lekárka dokonca zašla do nemocnice v Poznani, kde jej darcovi odoberali kostnú dreň. „Bolo to veľmi milé, povedala som im svoj príbeh,“ spomína. Nezabudne na zvláštny moment: „Keď som tam na stanici čakala vlak, všimla som si, že na lavičke sedí pán so špeciálnym boxom s nápisom: Biologický materiál – prevoz kostnej drene. Zvláštna náhoda...“

Učenie na transplantačke

Aj keď čakala Vladku náročná liečba, ani jej nenapadlo, že by mala prerušiť štúdium medicíny. „Vzala som si učenie ešte aj na transplantačku, ale po chemoterapii a ožarovaniach som už nemala energiu, bola som veľmi vyčerpaná. Po nociach som sa budila, pre potenie som sa aj pätnásťkrát za noc prezliekla, takže som to cez deň dospávala,“ spomína na svoj šesťtýždňový pobyt v nemocnici. Väčšinu času strávila izolovaná v izbe, čakajúc, kým sa nová kostná dreň „prihojí“ a začne pracovať. Aj keď rodina, kamaráti a priateľ mohli stáť iba vonku za sklom a telefonovali si, vždy ju to povzbudilo a spolu s vierou jej dodávali silu bojovať. Raz mala povolenú desaťminútovú návštevu: „Rodina vybrala babičku. Bolo to veľmi emotívne, vyobjímali sme sa. Hoci to bolo pre maminu veľmi ťažké, bála sa, aby náhodou nepreniesla niečo na mňa zo svojej ambulancie...“ Všetky bolesti nechala Vladka na transplantačke, hoci na mnohé nezabudne. Ani na tie, ktoré boleli na duši.

„Pred podaním kostnej drene mi v nemocnici oholili hlavu. Vtedy to bola trauma, radšej by som to urobila doma u kaderníčky a zvykala si na seba, ako sa tam pozerala sama do zrkadla. Bola som na všetkých zlá, nechcela som nikoho vidieť. Keď som sa s tým zmierila, dokázala som sa aj smiať. Maminu a ocina som poprosila, aby mi kúpili takú lepkavú kefku na zvieratá – prešla som si ňou po hlave a zbavila sa aj zvyškov drobných vlasov, ktoré ma pichali,“ smeje sa.

Láka ju hematológia

Vladka obhájila diplomovku na tému vlastnej zriedkavej choroby, ktorú má diagnostikovanú na Slovensku menej než desať ľudí. Čaká ju pár skúšok a bude sa obzerať po prvej práci. Láka ju aj hematológia či transplantológia. „Pacientov, ktorých čaká transplantácia, by som určite vedela pochopiť a pripraviť na to, čo ich čaká...“ hovorí. Keď jej osud už postavil do cesty takúto skúšku, chce vidieť to pozitívne: „Všetko sa deje pre nejakú príčinu. Možno by mi nenapadlo robiť hematológiu, keby som tým neprešla. Choroba ma naučila neriešiť nepodstatné veci, takisto zomkla našu rodinu a ešte viac som si uvedomila, akú mám skvelú maminu a ocina. Ozvali sa mi aj príbuzní, s ktorými sme neboli dlhšie v kontakte. A nielen to – tí, čo mohli, sa zaregistrovali ako darcovia kostnej drene či darovali krv. Keď niekto pomohol mne, chcú aj oni pomôcť niekomu inému...“ Vladka netají, že máva obavy – nedávno sa necítila dobre, ale kontrola, našťastie, ukázala, že všetko je v poriadku. Nad vodou ju drží aj láska – spolužiak, budúci lekár, ktorý s ňou trpezlivo prešiel aj tými najhoršími dňami. „Bol mi oporou, vydržali sme to,“ uzatvára budúca pani doktorka.