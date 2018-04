Myslíte si, že o sexe všetko viete? TIETO mýty z našej tajnej komnaty vás prekvapia

Stačí milovanie?

Áno, kvalitný sex do vzťahu patrí, ale nie je všeliek. „Veľa ľudí sa domnieva, že ak sa v posteli stretne dokonalý milenec so skvelou milenkou, nič ich nerozdelí. Nie je to pravda, aj páry, ktoré sú sexuálne zladené, sa rozchádzajú,“ povedala sexuálna terapeutka Keeley Rankinová denníku Huffington Post.

Niekedy vraj nepotrebujeme sex, stačia nám dotyky. Foto: pixabay.com

Pod tlakom

Veda tvrdí, že kým muž spravidla vyvrcholí pri každom sexuálnom styku, žena len pri jednej z troch súloží. „Cítia sa pod tlakom, preto orgazmus radšej predstierajú,“ pokračuje Keeley Rankinová. Takto sa ale vzťah dostáva do začarovaného kruhu, keď ani jeden z partnerov nie je úprimný. Netlačte na pílu, ak to nevyjde, radšej sa zasmejte.

O svojich túžbach neklamte. Foto: pixabay.com

Rozličná túžba

Veľa žien sa pred svojim partnerom hanbí povedať, že tajne masturbujú. Sexuológovia tvrdia, že na tom nie je nič zlé, najmä ak máte rozlične nastavenú sexuálnu túžbu. V každom prípade nič netajte, radšej sa o tom porozprávajte...

