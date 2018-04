Na narodeniny si kúpila los a vyhrala vyše 600-tisíc eur. TAKTO neobvykle s ním naložila

Vstup do sveta dospelých oslávila Kanaďanka Charlie Lagardeová striedmo. Kúpila si fľašu šampanského a jeden žreb za asi dve eurá. Keď ho zotrela, takmer stratila reč. Vyhrala na ňom jackpot, ktorý sa rovnal sume viac ako 600 tisíc eur. Naraz ich ale nechcela.

Stávková spoločnosť jej bude vyplácať celoživotnú rentu. Foto: Loto Quebec

Pekný začiatok

Namiesto jednej veľkej sumy si Charlie zvolila celoživotnú rentu, ktorá nepodlieha zdaneniu. Znamená to, že stávková spoločnosť jej bude každý týždeň vyplácať asi 630 eur a to do až do jej smrti. „Myslím si, že pre mladú dámu je to pekný štart do života,“ prezradil Patrice Lavoie zo spoločnosti Loto Québec.

Snáď peniaze neutopí v alkohole. Foto: pixabay.com

Dva a pol tisíc mesačne

„Chcela by som študovať fotografiu. Mojim snom je pracovať pre National Geographic,“ zmienila sa šťastná výherkyňa. Každý mesiac jej na účet pribudne slušných dva a pol tisíca eur. Okrem fotografovania chce tiež cestovať a študovať. Tak snáď to zvládne lepšie ako mnoho výhercov pred ňou, ktorí svoje bohatstvo utopili v drogách a alkohole...