Najväčší slovenský športový fanúšik po havárii upadol do kómy. Stretol v nej Paľa DEMITRU

Kto v televízii sleduje športové prenosy, ten vidí, že takmer všade v Európe – a neraz aj vo svete – vejú v cieli či okolo tratí slovenské vlajky. Tú najväčšiu drží v rukách Miroslav Ledecký, kominár, ktorý pochádza zo Spiša, no usadil sa neďaleko Piešťan. „Takmer pred polstoročím sme s mamou navštívili majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní vo Vysokých Tatrách. A stále si pamätám mená pretekárok, pri ktorých hučal dav najviac,“ spomína si muž, ktorý vychoval šesť detí, vybudoval firmu a za ostatných desať rokov prešiel takmer celý svet.

„Nedávno som o Tatrách rozprával mame, ale neverila mi. Tak som jej na výkres nakreslil, kde sme stáli a ako vyzerali vstupenky,“ usmieva sa Miroslav. Od tých čias mával slovenskou vlajkou v desiatkach štadiónov a športových areálov, kde sa konajú vrcholné svetové podujatia: futbal, hokej, zjazdové lyžovanie, biatlon, ale aj curling či stolný tenis. Do Álp a do destinácií, ktoré sú od Piešťan do sedemsto kilometrov, jazdí autom, inam lietadlom. Svoje tipy na cesty si starostlivo vyberá, no rozhoduje sa vraj až na poslednú chvíľu.

S dcérkou Ellou na Kaprune. Foto: archív M.L.

Rozpráva sa drahovčinou

„V mojej batožine nesmie chýbať čiapka a zástava so slovenským znakom a s nápisom Drahovce. Povláčil som ju nielen po Európe, dostala sa trebárs aj na Kilimandžáro v Afrike. Keďže neviem poriadne po anglicky, dorozumievam sa ňou. Podľa štátnej vlajky ma v zahraničí spoznávajú nielen Slováci, ale aj Česi, Rusi či Poliaci. Iným pomalou plynulou drahovčinou vysvetlím, že som spod Tatier,“ tvrdí Miroslav Ledecký s nadhľadom.

Hľadá si lacné letenky, dostupné ubytovanie, so vstupenkami mu pomáhajú našinci, ktorí sa usadili v cudzine. Na cesty za športovými zážitkami po Európe najčastejšie vyráža s najmladšou dcérou, na južnú pologuľu, do Afriky, Južnej Ameriky alebo do Ázie s manželkou alebo s kamarátmi. Na Zanzibare, kam sa kedysi dostal náhodou, bol doteraz osemkrát. Nič z toho sa však už diať nemuselo. Pred dvomi rokmi mal totiž Miroslav ťažkú autohaváriu a štrnásť dní ležal v kóme. „V zlomku sekundy sa zmenil život celej našej rodiny. Nikto netušil, či sa z umelého spánku preberiem. A ak áno, či sa vôbec na posteli sám otočím a či ma zvyšok života nebudú musieť opatrovať,“ hovorí.

S otcom zjazdárky Petry Vlhovej, Igorom. Foto: archív M.L.

Neudržal pero

V kóme sa mu pred očami mihali veci, ktoré si nedokáže vysvetliť. Bol napríklad na hokejovom zápase, kde mu z ľadu kývali nebohí slovenskí reprezentanti Pavol Demitra a Miro Hlinka. Dva týždne mal teplotu vyše štyridsaťdva stupňov Celzia, nepomáhali lieky ani chladenie. Keď sa prebral, primárka sa sťažovala, že v kóme vyrazil dosku na posteli a museli ho priväzovať. „Vysvetlil som jej, že pred haváriou som išiel na plný výkon šestnásť hodín denne,“ vzdychne si kominár. Teraz mal na ústach hadicu na dýchanie, ledva pohol rukami, v prstoch neudržal pero. Nevedel chodiť. No bol taký naštartovaný, že desať dní a nocí v kuse nezažmúril oko. Počúval hudbu a robil všetko pre to, aby vyzdravel.

V nemocnici si zariadil izbu, kde bol sám a mohol pozerať televízor. Medzi druhou a piatou popoludní ho nikto nesmel vyrušovať, pretože sledoval Tour de France. „Mozog som si cibril tak, že som v pelotóne hľadal jazdcov, ktorí deň predtým spadli, mali škrabance alebo nejakú kolíziu,“ vysvetľuje Miroslav Ledecký. V nemocnici načarbal na papier hieroglyfy, ktorými svoju dlhoročnú družku Vierku (44) požiadal o ruku. O tri mesiace mali svadbu.

S moderátorkou Oľgou Hamadejovou. Foto: archív M.L.

Obdivuje Nasťu

Populárny kominár má známych všade. Mladomanželom spieval Braňo Kostka a Fragile, medzi hosťami nechýbal Lukáš Latinák či Robo Jakab. „Všetko sme tajili do poslednej chvíle. Nikto z nich ešte pár minút predtým netušil, že idú na svadbu. Mysleli si, že budeme oslavovať moje zmŕtvychvstanie,“ usmieva sa Miroslav Ledecký. V priebehu roka išiel na operáciu, do kúpeľov, veľa rehabilitoval, no najmä denne tvrdo cvičil. Bolelo to, no dnes opäť cestuje po svete a nabíja sa atmosférou, aká panuje len v športových areáloch.

Obdivuje Nasťu Kuzminovú, ktorá sa dokázala presadiť v cudzom svete a do vrcholnej formy sa vrátila aj ako mama dvoch malých detí. Oceňuje zaťatosť Petry Vlhovej, ktorá sa dostala do najužšej svetovej špičky. „Som šťastný, keď sa našim dievčatám darí. No je mi ľúto, že inde športové areály ožívajú a u nás chátra aj to, čo kedysi patrilo k našej pýche,“ uzatvára Miroslav Ledecký, ktorý si kedysi nevedel predstaviť, že zo Slovenska odíde čo i len na pár dní. Dnes naopak, stále niekam cestuje a nemenil by...