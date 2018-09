Nemocnica mlčí o tom, či lekár, ktorý viedol pôrod nebohej Majky Zivojinovej († 33), stále pracuje s rodičkami

Prípad, ktorý sa stal v pôrodnici v Považskej Bystrici, opäť tým najhorším spôsobom pripomenul, že prežiť pôrod nie je samozrejmosťou. Kto môže za tragickú smrť rodičky, by mali preskúmať kompetentné orgány, ale zo slov zroneného otca, ktorý si pôrod nakrúcal na telefón, naskakujú zimomriavky.

Bez kyslíka

V posledný júlový deň odišla zdravá Majka Zivojinová do pôrodnice v Považskej Bystrici. Doma nechala dvoch malých synov, takže vedela, čo ju približne čaká. Pôrod však trval pridlho, neskutočne sa trápila, hovorila personálu, že sa jej ťažko dýcha. „Celý čas bola bez kyslíka. Lekár ju ponižoval namiesto toho, aby jej pomohol,“ povedal so slzami v očiach. „Keď nemohla už dýchať, rozhodli sa pre cisársky rez.“ Majka nevládala porodiť chlapčeka, ktorý, ako sa ukázalo, vážil 4 650 gramov a meral 54 centimetrov.

Vedela, že neprežije

Na videu, ktoré poskytol vdovec televízii Markíza, jasne počuť nárek vysilenej rodičky a takisto slová, že toto neprežije. Jej stav sa zhoršil natoľko, že dokonca potrebovala transfúziu. „Pri oživovaní museli čakať na krv, pretože bola zmrazená a nebolo z čoho robiť transfúziu,“ povedal Patrik Zivojin. Nakoniec ju museli previezť do martinskej univerzitnej nemocnice, kde však po niekoľkých dňoch zomrela.

Multiorgánové zlyhanie

Podľa pitevnej správy, ktorú Majkin manžel zverejnil, bolo príčinou smrti postupné zlyhanie dôležitých orgánov, ktorým sa nedostávalo zásobenie krvou. Minulý týždeň Majku pochovali na ilavskom cintoríne. Zronený otec troch detí ju dal uložiť do rakvy v obľúbených pestrofarebných šatách. „Nechcem, aby to bolo veľmi smutné,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ. Pohľad na malého Lukáška a Sebastiána, ktorí sa prišli s mamou rozlúčiť, trhal srdce.

A čo nemocnica? MUDr. Igor Steiner, MPH, poverený riadením považskej nemocnice, vyjadril ľútosť nad tým, čo sa stalo, ponúkol pomoc pozostalým a spoluprácu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keďže sa však vyjadril, že pôrod začínal viesť sekundárny lekár, ktorý pri príznakoch problémov zavolal kolegu, lekára so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, zaujímalo nás, či títo lekári prichádzajú do kontaktu s rodičkami. Nemocnica sa do našej uzávierky rozhodla nereagovať.

Je povinnosťou lekára viesť pôrod tak, aby žena nemala neznesiteľné bolesti

Každá tragédia v pôrodnici znepokojí minimálne ženy, ktoré čakajú na svoj veľký deň. Hlavnému odborníkovi MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. MUDr. Miroslavovi Borovskému, CSc., sme položili niekoľko otázok.

Niektorí lekári hovoria, že dieťa nad 4 000 gramov sa už považuje za veľké. Treba k takémuto pôrodu pristupovať inak ako pri menšom plode?

Ku každému pôrodu treba pristupovať individuálne, pretože hmotnosť plodu je len jeden z faktorov vedenia pôrodu. Či sa má rodiť vaginálne, alebo cisárskym rezom, závisí od pôrodných ciest a od toho, ako je žena stavaná. Nehovoríme o nejakej veľkej hmotnosti alebo malej hmotnosti – aj malé dieťa, ktoré nemá dostatok priestoru v pôrodných cestách, treba porodiť cisárskym rezom, a veľké dieťa, keď nemá miesto v pôrodných cestách, takisto cisárskym rezom. Nemožno teda dávať nejakú hranicu, že dovtedy áno a odvtedy nie.

Vie gynekológ zhodnotiť z ultrazvuku alebo pohľadu na ženu v pôrodnici, že môže mať problém s pôrodom kvôli veľkosti plodu?

Dá sa zhodnotiť, aký veľký plod je, aj ultrazvukom, ale najmä pôrodník musí zhodnotiť, ako pôrod postupuje. Či vedúca časť, to znamená vo väčšine prípadov hlavička, vstupuje, či tam nie je problém v tom, že hlavička je väčšia ako panvový vchod, na to pôrodník používa svoje vyšetrovacie metódy – ultrazvuk a vyšetrenie pohmatom. A podľa toho vedie pôrod.

Ženy majú často strach, že budú rodiť celé hodiny. Kedy je na lekárovi, aby zhodnotil, že žena nedokáže vytlačiť sama dieťa a potrebuje cisársky rez alebo inú pomoc? Existuje časové obmedzenie?

Je to veľmi individuálne, časové obmedzenie tam určite nie je. Ide o to, ako sa dieťa má, kontrolujeme kardiotokografom jeho srdce. Ak sa dieťa má dobre, nie sme časovo obmedzení, aj druhá doba pôrodná môže trvať hodinu aj dve, a pôrod celkovo môže trvať veľa hodín. Ide aj o to, nakoľko sú kontrakcie intenzívne, môže sa to naťahovať. Niekedy sú kontrakcie slabé, vtedy ich aj podporujeme. Všetko je veľmi individuálne a závisí od pôrodníka, aby zhodnotil situáciu.

Stretli ste sa s tým, že by žena upadla do bezvedomia alebo nevládala vytlačiť dieťa?

Iste, sú také typy žien, ale úlohou pôrodníka je byť absolútne jasný. Niekedy žena vôbec nespolupracuje a tak treba byť veľmi aktívny, pretože keď nechce spolupracovať, a dieťa sa má zle, tak sme na strane dieťaťa, lebo ho zachraňujeme aj proti matke, ktorá nereaguje primerane situácii.

Hovoríme o dieťati, či sa má dobre. Kto však kontroluje, ako sa má rodička a jej životu dôležité orgány?

Samozrejme, pôrodník, ale pokiaľ by sa mala zle, volá špecialistu – kardiológa alebo neurológa či iného odborníka podľa situácie, ktorí by mohli posúdiť, čo sa deje.

Keď žena kričí, že zomrie, môže ísť aj o stres, ale aj o vedomie, že to naozaj nezvládne. Mal by pôrodník tomuto volaniu načúvať...

Samozrejme, pôrod je psychiky aj telesne veľmi náročný moment v živote. Veľkou pomocou býva aj prítomnosť blízkej osoby, ale, samozrejme, žena má právo pokričať si a zanadávať okoliu. Úlohou pôrodníka je upokojiť ju, správne ju viesť, že všetko je v poriadku. A ak nie je, má ju informovať: Pani, treba zasiahnuť, pretože dieťatko ukazuje znaky, že by mohlo byť poškodené dlhšou pôrodnou činnosťou a bude lepšie ukončiť váš pôrod cisárskym rezom. Je nutná jasná, zreteľná komunikácia, upokojenie pacientky, aby vedela, že je v dobrých rukách.

Ak sa rodičke zle dýcha, mala by dostať kyslík, ak o to požiada?

Nevidím problém v podávaní kyslíka. Pokiaľ ona cíti, že jej to pomáha, nie je problém. Sú aj možnosti vdychovania plynov, ktoré tlmia bolesti. Každá pôrodnica musí robiť všetko pre to, aby rodičky boli spokojné.

Ako vie lekár zhodnotiť, či žena naozaj neznesiteľne trpí a prirodzený pôrod nezvládne?

Bolesť je úplne prirodzená pri pôrode a našou povinnosťou je bolesť tlmiť. Máme na to veľa možností, nie je žiaden dôvod, aby žena trpela silnými bolesťami. Samozrejme, pôrod ide niekedy rýchlo a aj keď sú bolesti silné, ale žena pekne rodí, je zbytočné tlmiť to liekmi. Každý prípad je teda individuálny, je našou povinnosťou ženu viesť tak, aby nemala takzvané neznesiteľné bolesti, pretože pôrodné bolesti sú naozaj silné a my ako pôrodníci sme povinní ich tlmiť.

Môže dôjsť k multiorgánovému zlyhaniu v prípade rodičky ako následok toho, že už jednoducho nevládala rodiť?

To je veľmi ťažká otázka, že žena nevládze rodiť. Čo to znamená? Multiorgánové zlyhanie znamená, že celý organizmus zlyhal. To nemusí súvisieť s pôrodom, môže to byť nejaká vážna iná diagnóza, ktorá prekrýva pôrodnú činnosť, a môže to byť aj úplne iný dôvod.

Rozhoduje pri pôrode vždy jeden lekár a ostatný personál sa musí prispôsobiť, aj keby nesúhlasil s jeho postupom?

Aj v medicíne musí niekto veliť procesu.

Kto je to sekundárny lekár? Má právo odrodiť ženu?

Sekundárni lekári v zásade už neexistujú, to je starý výraz. Sú lekári v špecializačnej príprave, to znamená tí, ktorí ešte nie sú špecializovaní. Prvých päť rokov praxe sa väčšinou pripravujú na atestáciu a potom, ak úspešne zložia skúšku, dokážu samostatne pracovať. Až špecialista môže robiť všetko samostatne, lebo má na to kvalifikáciu. Ak sa pri jednom prípade stretnú dvaja špecialisti, rozhoduje ten, kto je funkčne silnejší alebo je vyššie postavený. To znamená primár alebo na univerzitných pracoviskách prednosta kliniky.