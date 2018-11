Ocenenie Biela vrana: Gesto českej investigatívnej novinárky rozplakalo mamu Martiny Kušnírovej (†27)

Pred budovou Univerzity Komenského sa v piatok 16. novembra doobeda schádza malé zhromaždenie, aby si pripomenulo udalosť, o ktorej sa stále málo hovorí. Pred 29 rokmi pochodovali študenti Bratislavou a na plné ústa povedali, že toho majú dosť. Niektorí z nich sa stretávajú dodnes a práve v piatok prichádzajú spolu s rektorom UK Karolom Mičietom a zástupcom Ústavu pamäti národa položiť vence k pamätnej tabuli. Za bývalých študentov, z ktorých sú dnes už päťdesiatnici, hovorí Radoslav Števčík: „V tej chvíli sme si možno neuvedomovali význam toho, čo sme spravili. Prišlo to až na druhý deň, keď na fakultách začali riešiť kádrovčíci, kto tam bol, prečo tam bol a ako nás treba potrestať.“ Dodáva, že udalosti ďalšieho dňa v Prahe na Národnej triede podľa neho síce trochu zatienili význam ich aktu vzbury, ale sú hrdí na to, že filozofická fakulta bola ako prvá pripravená vstúpiť do štrajku a založiť študentské hnutie.

Opisovať sa nemá

V ten večer sa Radoslav Števčík objavuje ešte raz a hovorí o tom, že atmosféra v spoločnosti začína pripomínať obdobie pred rokom 1989. Tentoraz má však oveľa viac poslucháčov. Stojí totiž na pódiu pred asi dvadsaťtisíc ľuďmi, ktorí prišli na protest Za slušné Slovensko, zorganizovaný už desiatykrát skupinou mladých ľudí. Tých nedávno namiesto „kádrovčíkov“ vypočúvala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Podľa anonymného trestného oznámenia vraj majú organizovať štátny prevrat za peniaze zo zahraničia.

Na pódium vystúpi množstvo spíkrov, ktorí hovoria o korupcii, zneužívaní verejných funkcií a inštitúcií, zastrašovaní, šírení nenávisti a lží. Témou je aj rigorózna práca predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorú odborníci označujú za plagiát. Svoj názor povie aj náš špičkový vedec, Peter Celec. Netají, že s kolegami poukazujú na podozrivé prerozdeľovanie eurofondov, na nezáujem vlády, na podfinancovanie špičkovej vedy, ale dnes sú tu preto, aby odkázali žiakom, študentom, doktorandom, že odpisovať sa nemá: „A viete prečo? Pretože odpisovať je podvod. A odpisovať, to je strašná hanba. Akademickí funkcionári, ktorí takéto podvody akceptujú, kryjú alebo dokonca podporujú, na univerzitách nemajú čo hľadať. A verejní činitelia, ktorí podvádzajú, sú zlým vzorom. A ohrozujú aj našu povesť v zahraničí. Vyzývame tých, ktorí získali takéto tituly nečestne, aby odstúpili z verejných funkcií.“

Nie je to masa

Medzi najostrejších rečníkov patria aj herci Táňa Pauhofová a Richard Stanke. „Právny systém, ktorý má slúžiť na ochranu občanov, je znásilnený a zneužitý na zastrašovanie tých, ktorí volajú po slušnosti a spravodlivosti. Mňa vlastne len fascinuje, že sa vy, ktorí ste za to zodpovední, nehanbíte,“ hovorí dôrazne do mikrofónu herečka. Odkazuje tiež: „Tu na námestí nestojí manipulovateľná masa bezmenných. Stoja tu individuality, z ktorých každá má svoj príbeh, ale spája nás spoločný cieľ. Nedokážete nás takto vnímať, pretože pre vás je aj celé Slovensko len beztvarou masou, na ktorej ste sa rozhodli realizovať svoje osobné ambície a ryžovať. Ale také jednoduché to už nebude. Ak sa rozhodnete napadnúť niekoho z nás, tak ako teraz organizátorov Slušného Slovenska, budete mať do činenia s nami všetkými.“ Jej kolega je ešte ráznejší v používaní výrazov. Expremiéra aj predsedu parlamentu posiela do čerta: „Kopete okolo seba ako zdochýnajúca kobyla… Útočíte zo strachu, lebo nechcete žiť so svojimi susedmi v base... a do tejto agónie ťaháte celú krajinu… Vaši prisluhovači týchto ľudí nazvali štence. Tiež sme boli štence v novembri 89, keď sme stáli na tomto námestí.“ Na pódium prichádza aj Pavla Holcová, česká novinárka, ktorá spolupracovala so zavraždeným Jánom Kuciakom. Hovorí o tom, že iba vďaka podpore ľudí z námestí to mnohí novinári nevzdali a neodišli robiť bezpečnejšiu prácu.

Biele vrany

Pavla Holcová sa objavuje o deň neskôr, 17. novembra, na udeľovaní ocenení Biela vrana. Už viac ako desať rokov upozorňuje táto iniciatíva na príbehy ľudí, ktorí sa neboja verejne poukázať na špinavosti, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a často za to pykajú. Tento rok získali cenu za odvahu investigatívni novinári Adam Valček, Xénia Makarová, Zuzana Petková, Monika Tódová, Marek Vagovič, Pavla Holcová a in memoriam zavraždený Ján Kuciak. Špeciálne poďakovanie patrí aj ľuďom z iniciatívy Za slušné Slovensko.

Vo chvíli, keď všetci vystúpia na pódium, vrátane rodičov Jána Kuciaka a mamy Martiny Kušnírovej, všetci vstávajú zo stoličiek. Novinári postupne ďakujú za svoje ceny a spomínajú aj na zavraždených mladých ľudí. V momente, keď celá sála stojí a tlieska im, podíde česká novinárka Pavla Holcová k mame Martiny Kušnírovej a vloží jej do rúk svoju Bielu vranu. Zlatica Kušnírová sa od dojatia srdcervúco rozplače.

Jozef Kuciak ďakuje v mene rodiny organizátorom zhromaždení Za slušné Slovensko a hlavne novinárom za to, že v najťažších chvíľach boli s nimi, pretože bez nich by to, čo sa stalo, nezvládli.

Zuzana Wienk z Aliancie Fair Play, ktorá spolu s Via Iuris udeľuje Bielu vranu, nám neskôr povedala: „Rodina Kuciakovcov prežíva obdobie, ktorého hrôzu si nikto z nás nevie predstaviť. Veľmi si vážime, že prijali naše pozvanie napriek tomu, aké ťažké to pre nich musí byť.“

Je takmer stopercentne isté, že sošky s bielymi vranami nájdu aj na budúci rok svojich majiteľov. Je to smutný fakt, ale aj potešujúci. Hrôza z februára sa však azda už nezopakuje. Aj vďaka tohtoročným vranám, ich kolegom a všetkým, ako povedal moderátor večera, môžu chodiť s vystretým chrbtom.