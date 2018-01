Zvony kedysi neodprevádzali len mŕtvych, ale zatvárali aj krčmy. Slováci jeden vyrobili pápežovi

Koniec starého a začiatok nového roka sú obdobie, keď sa vraciame k tradíciám našich babičiek. Ich bytie nesprevádzali moderné technológie, ktoré zmenili svet na besný kolotoč. Celé stáročia im najdôležitejšie udalosti oznamovali obyčajné zvony. Tie prvé boli tepané, štvorhranné a tón bol slabší, no naši dedovia verili, že ich kovový zvuk zaháňa zlých duchov, búrky a blesky. Ako upozorňuje etnologička Katarína Nádaská, súčasťou miest a kostolov sa zvony stali v desiatom storočí.

Vtedy už ľudí nezvolávali len na bohoslužby. Oznamovali tiež narodenie, smrť, požiare, nebezpečenstvo, vojenský konflikt, najčastejšie však určovali rytmus práce. Muž, ktorý ich zvuk stále počúva pozornejšie ako zvyšok Slovenska, sa volá Michal Trvalec (61). Žije v Žarnovickej Hute a jeho rodinná firma je jediná, ktorá má u nás certifikát na tradičnú výrobu zvonov.

Výroba zvona je alchýmia. Foto: Archiv M.T.

Ctí si remeslo

V dielni Michala Trvalca doteraz odliali vyše osemsto zvonov. Najvzácnejší si objednal plzenský pivovar a pred viac ako pol rokom ho venoval pápežovi. Aj preto, že v Ríme si ctia remeslá, kde sa pokolenie dedí z otca na syna. „Otec kedysi odlieval z hliníka malé zvončeky na jarmok. Do ruky som chytil ten najhorúcejší. Ruku mi odeň museli odtrhnúť a ponoriť do krhly s vodou. Zrejme vtedy sa na mňa zvonárstvo prilepilo,“ usmieva sa Michal Trvalec mladší (34).

Jeho otec už z diaľky počuje, či umieračik nepukol, alebo nemá chybné srdce, ktoré doň udiera. Aj on zažil krušné začiatky! Rozpráva nám, ako miništroval a ťahal v kostolnej veži za povrazy. Neskôr sa stal hutníkom, popri práci vo fabrike začal po roku 1989 podnikať. Dopočul sa totiž, že všetky krajiny v našom okolí majú svojho výrobcu zvonov, len Slovensko nie. „Tak som do zeme zaryl krompáč a kamarátom povedal: tu ich budem odlievať! Vyšlo to, no prvé roky som nezarobil ani cent,“ spomína.

Najväčšie sú v Žiline

Výroba jedného zvona mu zaberie dva až tri mesiace. Prvý bije v evanjelickom kostole v Kalnej nad Hronom na strednom Slovensku. Odlial ho na prvý šup. „To nebýva zvykom. Môže vzniknúť bublina a je po robote. Aj po tomto prvom zvone mi trvalo takmer rok, kým sa mi vydaril ďalší,“ zamyslí sa. Dnes už vie, že nesmie kúpiť nekvalitný kov, pretože to má vplyv na zvuk zvona. Aby znel v požadovanej tónine, musí spĺňať presné parametre. Potom sa začína práca, ktorá je doslova alchýmiou.

Michal Trvalec sa najskôr vyberie do veže kostola, do ktorého bude zvon vyrábať. Vypočíta jeho rozmery, následne vytvorí voskovú formu. Na ňu nanesie pieskový náter a nechá ju vysušiť. Potom ju obalí zeminou. „Takáto forma sa vypaľuje tri dni pri teplote, ktorá dosahuje až sedemsto stupňov Celzia,“ opisuje proces výroby Michal Trvalec. Keď forma vychladne, nalejú do nej zvonovinu, čo je zmes medi a cínu. Len čo stuhne a odstránia hlinené jadro, môžu obdivovať, čo vytvorili.

Zvonkohru Žarnovičania požičali do Prešova. Foto: Milan Grejták

Smútok majstrov

Od Japonska po Európu a Ameriku majú zvony podobný tvar. Vznikli tak, že plech uzatvorili do valca, ktorý sa podobá na včelí úľ. Technológia odlievaných zvonov je známa zhruba od piateho storočia, najznámejší zvonolejári sú Íri. Pôvodne však zvonári tvorili len odnož producentov pušiek. Vyrábali tiež cínový riad, niektorí malé zvončeky. V 17. storočí začali produkovať veľké kostolné zvony a zdobiť ich textami, tvárami svätcov či menami donorov. Nebola to práca pre jedného človeka a rovnako je to v dielni v Žarnovickej Hute. Otcovi pri ladení zvonov do správnej tóniny pomáha dcéra Zdenka, muzikálová speváčka.

Srdcia zvonov ukuje kováč Pavol Malý, o výzdobu sa postará akademická maliarka a reštaurátorka Zuzana Komendová. Všetci sa však zhodnú, že zakaždým, keď zvon odchádza z dielne, smútia, no hneď sa tešia na ďalší. Najväčšie zvony vyrobili Trvalcovci do žilinskej katedrály. Je ich šesť, najťažší váži tri a pol tony. Zvonkohra zo Žarnovickej Huty účinkuje v muzikáli Quasimodo v Prahe, ďalšia je v týchto dňoch na námestí v Prešove.

Uveríte?

Častými nápismi na slovenských zvonoch sú Vivos voco, mortuo plango, fultura frango – Živých volám, mŕtvych oplakávam, blesky lámem.

Medzi najväčšie európske zvony patrí krakovský zvon Zikmund, parížsky zvon Savoyard, londýnsky Big Ben a bronzový Cársky zvon v Moskve. Váži vyše dvesto ton, no pri hasení požiaru praskol a nikdy nezvonil.

V niektorých mestách existoval aj pivný zvon: zvonil na zatvorenie krčiem.

