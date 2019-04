VIDEO: Zničený Notre Dame: Zdesený Pellegrini reaguje na katastrofu - odkaz Francúzom

Najnavštevovanejšia pamiatka Európy, do ktorej každý rok vstúpi trinásť miliónov ľudí zažila zničujúci požiar. Katedrála Notre Dame bola v plánovanej rekonštrukcii za 6 miliónov eur, ale to, o čo teraz prišla, sa vyčísliť nedá. Hovorca katedrály, ktorej história siaha do 12. storočia André Finot francúzskym médiám povedal, že z krovu nič nezostane. Hrozilo však to, že sa zrúti celá stavba. Našťastie sa tak nestalo, podarilo sa zachrániť nosnú konštrukciu. Vzácne vitráže z 18.storočia sú zrejme zničené.

Požiar kultúrnej pamiatky na Île de la Cité - ostrove na rieke Seina vypukol okolo siedmej večer 15. apríla, na jeho streche. Zrútila sa štíhla veža a oheň sa rozšíril aj do vnútorných priestorov. Podarilo sa ho však už uhasiť.

Je to katastrofa

Prakticky celý kultúrny svet vyjadril zdesenie nad tým, čo sa udialo.

Slovenský premiér Peter Pellegrini na svojom facebooku napísal: "POŽIAR NOTRE-DAME JE OBROVSKOU KULTÚRNOU STRATOU PRE FRANCÚZSKO. Každé vyčíňanie živlov, ktoré ničí prácu ľudských rúk, je poľutovaniahodné. O to smutnejšie je, ak ohňu padajú za obeť nevyčísliteľné historické a kultúrne hodnoty. Pri pohľade na horiacu svetoznámu parížsku katedrálu Notre-Dame je mi mimoriadne smutno a moje myšlienky smerujú k francúzskemu ľudu."

Trump hľadal riešenie

Prezident USA Donald Trump, ktorý katedrálu navštívil, zareagoval na Twitteri z paluby lietadla: "Je hrozné pozerať sa na masívny požiar v Katedrále Notre Dame v Paríži." Ponúkol aj riešenie. Podľa neho by sa mali použiť na hasenie okamžite lietadlá s vodou. Denník Daily Mail však cituje veľvyslanca Francúzska v USA Gerarda Arauda, ktorý povedal, že použiť na hasenie lietadlové cisterny by mohli situáciu v budove iba zhoršiť. "Musíme sa len modliť," povedal. Aj jeho manželka Melania Trumpová, ktorá kedysi pôsobila v Paríži ako modelka, napísala na sociálnej sieti: "Moje srdce je pri pohľade na katedrálu Notre Dame zlomené... Modlím sa za bezpečnosť všetkých."

Na kultúrnu tragédiu reagovalo množstvo ďalších osobností politického aj spoločenského života, vrátane niektorých svetových celebrít.

Koruna je v poriadku

Starostka Paríža Anne Hidalgová podľa Le Figaro oznámila, že z horiacej katedrály sa podarilo evakuovať cenné exponáty aj relikvie. Je medzi nimi aj Tŕňová koruna, ktorú podľa evanjelií nasadili na hlavu Ježiša Krista pred ukrižovaním. V bezpečí je aj rúcho svätého Ľudovíta. Ľudovít IX. priviezol tŕňovú korunu v roku 1240 z Konštantinopolu

V uliciach Paríža sa počas požiaru modlilo množstvo ľudí, mnohí plakali a spievali Ave Maria.

Prezident Emmanuel Macron večer vyhlásil, že katedrálu Francúzi určite obnovia.