Osobná spoveď muža, ktorého takmer zabil vlastný tuk. Napísal o tom knihu

"Ak by som nepodstúpil sleeve gastrektómiu, túto knihu by som nikdy nenapísal," hovorí muž, ktorý bol kedysi závislý od jedla. Keď schudol za rok neuveriteľných sto kíl, nespoznávali ho nielen známi, ktorí ho dlhšie nevideli, ale on sám, keď sa pozeral do zrkadla, mal pocit, že sa na neho pozerá cudzí človek.

Roman Príhoda je úspešný podnikateľ, ktorý podľa vlastných slov nemal problém so sebavedomím ani keď vážil 150 kíl. Lenže prišlo obdobie, kedy mu aj bežné denné fungovanie začalo robiť problém. Keď vážil neuveriteľných 170 kíl, ocitol sa u lekárky, ktorá mu zmenila život. Keď mu odmerala tlak, bol taký vysoký, že okamžite volala záchranku. "Pán Príhoda, ak vyjdete z tejto ambulancie, na chodbe môžete kedykoľvek skolabovať. Máte tlak 220/180! Mám tridsaťpäťročnú prax a prvý raz v živote vidím sedieť pred sebou živú mŕtvolu!" zdvihla obočie, pritlačila sa hrudníkom k doske stola a ľavou rukou si podoprela bradu," píše sa v knižke Na hrane, ktorú napísala na základe rozprávania "tučniaka", ako o sebe hovorí, Marika Studeničová.

Tri kilá jedla

Roman Príhoda, ktorý denne zjedol tri kilogramy jedla pochopil, že ďalej už takto žiť nemôže. Podstúpil jedinečnú operáciu, ktorá sa robí iba na troch miestach na Slovensku - sleeve gastrektómiu. Operovali ho v Trnavskej nemocnici na chirurgii - zákrok spočíva v tom, že obéznemu pacientovi vyoperujú kus žalúdka, v ktorom sa tvorí najviac tzv. hormónu hladu - ghrelínu.

Cesta, ktorú prešiel Roman Príhoda nebola jednoduchá ani ľahká, ale neľutuje, že sa na ňu dal:"Dnes už viem, že som mohol zomrieť. Keby som sa správne nerozhodol, nemusel som tu už byť. Zmenil som stravovacie návyky a fungovanie tela a organizmus začal pracovať tak, ako má. Omladol som. Predĺžil som si život. Neviem, o koľko rokov, ale predĺžil."

Hľadal eskalátory

Bývalý "tučniak", ako o sebe Roman Príhoda bez okolkov hovorí, je v knihe veľmi otvorený. Takto napríklad opisuje obdobie po operácii, keď už schudol: "Všímal som si, že priťahujem pohľady žien, a neboli opovrhujúce. Za tučným mužom sa žiadna sukňa neotočí. Ak, tak len preto, aby sa presvedčila, či dobre videla a či tá hora mäsa, popri ktorej práve prešla, je naozaj človek a nie veľryba. Hmotnosť sa podpísala aj pod môj vzťah k nežnému pohlaviu. Do 150 kíl som bol aktívny, čo sa týka žien. Keď som pribral ešte viac a dostal sa do stavu, že som len rozratával, kde koľko metrov prejdem, kde sú eskalátory, kde musím pešo a kde si môžem oddýchnuť, záujem o nežné pohlavie vyprchal. Nemyslel som na ne, veď by som so žiadnou nemohol ísť ani na prechádzku. Myslel som na to, aby som prežil."

Kniha Na hrane o mužovi, ktorý takmer zomrel a dnes je z neho zdravý športovec, ktorý si plní sny, je naozaj motivujúca a užitočná nielen pre obéznych ale aj ich príbuzných a známych. O svete "tučniakov" málokto hovorí tak otvorene. Dôležité ale je, že sa z nej dozviete o metóde riešenia obezity, ktorá funguje.