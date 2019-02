Ostrieľaná Zlatica Puškárová v slzách. TOTO už bolo aj na ňu priveľa!

Minulý týždeň to bol rok, čo sa Slovensko prebudilo do mrazivého rána a nehovorilo sa o ničom, len o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Spomienky na celú tragédiu, ale aj skvelú prácu Jána rodičia a súrodenci prežili opäť minulý pondelok, keď sa v jednom z bratislavských kín odvysielal dokument Ján a Martina – vražda, ktorá zmenila Slovensko. Dva dni nato sa konal obrovský protest v hlavnom meste, kam prišlo viac ako 25 000 ľudí.

Nevedela pokračovať

Dokument vyrobil šéf spravodajstva TV Markíza Henrich Krejča spolu s kolegami. Počas sledovania príbehu plakali nielen rodičia, ale smútok a obrovský žiaľ bolo cítiť v celej sále. Tento spomienkový večer moderovala Zlatica Puškárová (41), ktorá sa tiež neubránila emóciám. V istom momente dokonca nevedela pokračovať, až kým ju publikum nepodporilo potleskom. Ťažko sa jej prihováralo aj Martininej mame, Zlatici Kušnírovej:

„Pani Zlatka, vždy keď vás niekde vidím a počujem, vždy vás obdivujem za tú silu, ktorú stále prinášate. A vždy sa hnevám, keď sa nejaký človek objaví a má guráž niečo spochybniť. Preto vám chceme vyjadriť osobne poďakovanie, že aj nás učíte ísť životom aj trochu inak.“ Reakcia Zlatice Kušnírovej na moderátorkine slová bola tiež veľmi emotívna a ľuďom v sále tiekli slzy. „Je to tým, že som pätnásť rokov dozadu musela bojovať za tie deti sama,“ povedala žena, ktorá vychovala okrem Martiny aj synov Lukáša a Adama. „Keď mi zomrel manžel, dala som si záväzok, že urobím všetko pre to, aby čo najmenej pocítili neprítomnosť otca, aby som z nich vychovala poriadnych ľudí. A teraz mám potrebu, že to musím dobojovať za nich a za manžela,“ vysvetlila plačúc.

Guláš už nebude

Otec Jána Kuciaka, Jozef, mal vždy menej síl hovoriť o tejto tragédii ako mama Martiny Kušnírovej. Ako nám povedal, film už videl predtým, ale emócie nevie stále upokojiť. Na spomienkovej akcii pozbieral sily aj on a podelil sa s nami o spomienku na milovaného syna.

„Tých pekných príhod bolo veľmi veľa. My sme sa mali veľmi radi. Pamätám si, ako sme chodili pravidelne do lesa a varili sme tam guláš. Bolo nás viac mladých rodín, ktoré mali deti približne v rovnakom veku. Tam sme chodievali hrávať futbal, dospelí proti deťom alebo ženy proti mužom, bolo vždy veľmi veselo. Spomínam si na Jankove večné otázky. Ustavične sa na všetko pýtal, že prečo a načo... On bol od malička veľmi zvedavý.“

Nie sme armáda!

Jozefa Kuciaka sme sa spýtali aj to, čo na synovi najviac miloval. „Zbožňoval som jeho precíznosť. Bol taký pri manuálnej práci, ale aj v školských veciach a neskôr v článkoch. Pracoval dovtedy, kým to nedokončil.“ Žiaľ, jeho šikovnosť a precíznosť sa mu stala osudnou. Počas premietania dokumentu aj silným chlapom tiekli slzy. Veľmi osobne sa to dotklo aj šéfredaktora portálu Aktuality. sk, pre ktorý Ján písal. „Nikto s tým nechodí do roboty, že nás budú vraždiť. My nepodpisujeme dodatky ako policajti, hasiči či armáda, že sa nám môže na konci dňa niečo stať. Najviac, čoho sme sa obávali, boli vyhrážky a možno bitka, ale nie vražda,“ krútil hlavou rozľútostený Peter Bárdy. Nikdy nezabudne na deň, keď vkročil do redakcie a kolektívu musel povedať vetu: „Zabili nám nášho Janka.“

Ani v najhoršom sne

Dokument, ktorý v deň výročia vraždy, 21. 2., odvysielala aj Markíza, si prišlo pozrieť okrem rodiny nebohých aj veľké množstvo kolegov novinárov spolu s tvorcami dokumentu. V sále sa ukázal aj herec Richard Stanke, ktorý neúnavne kričí do mikrofónov na všetkých protestoch iniciatívy Za slušné Slovensko. Herec priznal, že po vzhliadnutí dokumentu cítil hnev aj smútok, spolu s odhodlaním naďalej bojovať za spravodlivosť a vyriešenie všetkých káuz.

„Mám hrozné pocity. Ani v najhoršom sne by mi nenapadlo, že to s touto našou krajinou bolo až také strašné. Postupne sa odhalilo, že to bolo a je oveľa horšie, ako sme si mysleli. Je to hrozné a za to sú zodpovední tí všetci ficovci a kaliňákovci, ktorí sú už niekoľko rokov pri moci,“ rozhorčoval sa herec. „Pýtam sa, ako je vôbec možné, že sa Dobroslav Trnka prechádza po prokuratúre a má prístup, netvrdím, že k najtajnejším informáciám, ale ako vôbec môže mať funkciu prokurátora? Verím však, že ešte existujú čestní ľudia na súdoch, na prokuratúre a polícii. A viem, že takí sú, takže napriek zastrašovaniu verím, že si svoju prácu robia čestne a poctivo.“

Zastrašovanie tu vždy bolo a stále je. Zaujímalo nás, či nemá herec, podobne ako iní jeho kolegovia, strach verejne bojovať. „V tej chvíli človek nad tým nemôže rozmýšľať, lebo keby nad tým uvažoval, neurobíme nič a budeme ticho prikyvovať hlavami. Všetkým tým ficovcom sa to darí, že ľudia sa boja o prácu a mlčia,“ uzavrel herec. Moderátorka Zlatica v závere premietania podotkla, že sa tiež bude veľmi modliť za to, aby páchatelia aj objednávateľ za svoj čin pykali.

Výhražné listy

Dokument má 50 minút. Zobrazuje rekonštrukciu vraždy, pričom sú tam zachytené aj obhliadky ich domu pred spáchaním zločinu. Autor Henrich Krejča odkazuje, že nápad z jesene minulého roka, urobiť niečo také, nemal za cieľ vyvolávať u ľudí a blízkych ľútosť. Naopak. S tímom chceli docieliť to, aby sa na túto ohavnosť nezabudlo a vyšetrovanie pokračovalo. Vzdal rodičom obetí veľký hold za to, ako to zvládajú. Obdivuje pani Zlaticu Kušnírovú, ktorá vraj dostávala aj výhražné listy a útočili na ňu z rôznych strán, ale ona sa nevzdala.