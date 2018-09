Oživuje stredoveké lásky. Ako žije najúspešnejšia Slovenka, ktorá píše historické romance?

Jej dom stojí na samote, ktorá sa volá Čierna Hora. Nad blízkymi horami sa doslova vznáša tajomno, ktoré tu ostalo po baníkoch plahočiacich sa za zlatom a meďou, okolie je šachtami a štôlňami prevŕtané ako ementál. Nekonečná záhrada siaha až do lesa. V jednej časti zurčí voda, v druhej rastú kvety, v ostatnej stojí pár stavebných strojov. Odkedy rodina Jany Pronskej (46) skončila s podnikaním v autodoprave, ticho sa tu dá krájať. „Žili sme iba pre prácu, no žiadny efekt z nej sme nevideli. Tak sme po desiatkach rokov prehodnotili priority a začali žiť inak, v prvom rade pokojnejšie,“ hovorí najobľúbenejšia slovenská autorka historických romancí. Píše od malička, no múza sa vo vyštudovanej geologičke naplno prebrala v roku 2008. Časť kritiky románu Zlatníkova chovanica, ktorý sa odohráva na Ľubovnianskom hrade a v Krakove, vytkla presladenosť, no čitateľky jasali...

Rovnakí ako Francúzi

Jane Pronskej doteraz vyšlo šestnásť románov, sedemnásty príde na pulty v jeseni, píše osemnásty. K čitateľom sa dokopy dostalo viac ako stotisíc kusov jej kníh. Tri jej diela preložili do češtiny, šesť románov sa do kníhkupectiev vrátilo v reedícii. Triumf spišskej spisovateľky tkvie v tom, že svoje ľúbostné zápletky zasadila do dobre známeho prostredia našich hradov, zámkov a kaštieľov. „Chcem ukázať, že slovenská história je rovnako bohatá ako anglická či francúzska. Žiaľ, niekedy akoby sme sa za ňu hanbili. Kým osud Jany z Arcu pozná každý, o Cecílii zo Svätého Jura počul málokto,“ povie. Cecília podľa legendy bojovala v roku 1428 proti Turkom pri hrade Golubac v Srbsku a velila lodiam, ktoré sa po Dunaji vydali zachrániť kráľa Žigmunda Luxemburského. Jej osud Jana Pronská zachytila v románe Rebelka. V knihe Srdcom a mečom zasa zabŕdla do svojho najbližšieho okolia. „Henclová, dnes ospalá osada v spišských horách, sa kedysi volala Tichý Potok. Ťažilo sa v nej toľko zlata ako v Banskej Štiavnici. Žili tu boháči, šľachtici aj chudoba, čo je priestor na legendy a romantické príbehy,“ hovorí.

Pracuje s fantáziou

Nič neberie na ľahkú váhu. Kým sa pustí do románu, študuje históriu a oživuje si vedomosti z baníckej priemyslovky, na ktorú dnes nedá dopustiť. Rada navštevuje pamiatky a predstavuje si, ako v dnešných zrúcaninách bývali ľudia. „Blízko nás sú Markušovce, odkiaľ pochádzali nielen banskí magnáti. Za čias Uhorska tu vznikla aj chýrna rytierska škola. Na takýchto miestach mi hneď začne fantázia pracovať na plné obrátky, doslova sa v nej prenášam do minulosti,“ pokračuje Jana Pronská. Niekedy jej stačí pár slov, dotyk hradieb alebo pohľad na starý šperk. Potom zisťuje, ako v danom období chodili ľudia oblečení. Kde bývali, čo jedli, ktoré remeslá prekvitali, kde sa milenci stretávali a či mohla vzniknúť láska medzi boháčom a chudobnou dievčinou. „Deti s manželom kedysi pozerali televízor, ja som sedela vedľa nich a písala. Okolo mňa mohli padať fúriky, vôbec ma to nerušilo. No v poslednom čase mám radšej pohodu, lepšie sa mi sústreďuje na slová a myšlienky,“ pokračuje.

Lomcujú ňou emócie

Páči sa jej temný stredovek a obdobie renesancie v Uhorsku od 11. do 16. storočia. Znakom bohatstva vtedy nebol dom, auto ani luxusná dovolenka, ale drahé látky. „Zamat a brokát sa dedili! Na druhej strane, nemajetní bojovali s nedostatkom hygieny, chorobami, hladomorom a tyraniou. No vždy budem tvrdiť, že títo ľudia boli takí istí ako my: mali svoje trápenia aj radosti. A, samozrejme, čas na lásku,“ myslí si spisovateľka, v ktorej románoch nikdy nechýbajú emócie – vášeň, zrada, závisť a strach. „Ťažko sa mi píšu bojové scény, ktoré si predtým musím naštudovať. No ešte horšie je to s obrazmi, kde trpia deti. Vtedy mnou lomcujú emócie,“ nezakrýva Jana Pronská. Jej romány majú vždy šťastný koniec. „Z každej strany počúvam o životných tragédiách. Občas nezaškodí, keď uveríme, že všetko dobre dopadne,“ dodáva spisovateľka, ktorá sa vidí ako obyčajná manželka a matka dvoch detí. Varí, upratuje, nakupuje a keďže za svojimi čitateľmi prejde na besedy tridsaťtisíc kilometrov ročne, musí sa starať aj o svoj výzor.

Oddýchne si v záhrade

„Určite nie som ten typ, ktorý pol dňa klebetí u kaderníčky. Už po chvíli som nespokojná. Rada sa však pekne a pohodlne oblečiem. Potrpím si na kabelky a topánky a keď sme na dovolenke, každý večer sa musím prejsť po promenáde. Neprajníkov nevnímam a na zlé nemyslím. Život je tak oveľa krajší,“ uzatvára. Oddýchne si vo svojej záhrade a pri koníčkoch, počas ktorých si nezamestnáva hlavu, ale ruky. Občas si pre radosť vyrobí šperk, ikebanu alebo namaľuje obraz.

