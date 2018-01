Pätnásťročná majsterka Európy v krasokorčuľovaní Alina Zagitovová: Neuhádnete, na čom chce ZARÁBAŤ

Na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní, ktoré sa konali v Moskve sa bolo na čo pozerať. O Aline Zagitovovej, len pätnásťročnej tíndžerke, ktorá sa teší zo zlatej medaily sa hovorí ako o vychádzajúcej hviezde svetového krasokorčuľovania. V sobotu dala na frak dvojnásobnej majsterke sveta Jevgeniji Medvedevovej (18).

Jevgenija sa po dlhom čase musela uspokojiť so striebornou medailou. Jej choreograf Daniil Gleykhengauz však rezolútne vyhlásil, že sa rozhodne z toho nezrútila.

Dievčatá sú úžasné obe, ale len jedna mohla vyhrať. Hoci Jevgeniju určite škrie, že jej zlatý pocit unikol iba o pár bodov, svojej krajanke dopraje. Otvorená nevraživosť sa v tíme netrpí. Veľmi na tom záleží ich prísnej a tvrdej trénerke Eteri Tutberidzeovej, ktorá ich zámerne aj počas tréningov posiela na ľad obe naraz.

Choreograf Alexej Železnjakov pre sport-express.ru povedal: "Eteri Tutberidzeová je veľmi múdra žena a dobre robí, že sa krasokorčuliarky varia v jednom kotli. To ich motivuje. Vidia jedna druhú a hovoria si: Veď nie som horšia ako ona! Jevgenija niečo urobí, Alina korčuľuje za ňou a rozmýšľa: Veď aj ja to dám! Hlavné je, aby sa športovkyne nezačali hrýzť. Našťastie, toto u nás nebýva. Dievčatá sa k sebe správajú pekne. Sú vychované. A nakoľko poznám Jevgeniju, nepovie nikomu škaredého slova ani nezaželá nič zlé. A keby sa predsa len začala otvorená nevraživosť alebo hádky, trénerka tomu urobí rázny koniec! Veď tá by im za to odtrhla hlavy!"

- Minulú sezónu si dokonca Alina na súťaž obliekla na popud trénerky kostým po Jevgeniji. Sadli jej ako uliate. Vôbec sa vraj neurazila, že bude vystupovať v kostýme "z druhej ruky". Bola to vraj dokonca pre ňu česť. Pri každej príležitosti prízvukuje, že s Jevgenijou nesúperia. Dá sa tomu veriť?

- Trénerka oboch krasokorčuliarok Eteri Tutberidzeová hovorí, že všetkých svojich zverencov učí vážiť si súperov. "Ak niekto vyrástol tak, že ti môže byť súperom, znamená to, že pracoval rovnako tvrdo. A nikdy netreba súpera hodnotiť. Dokonca som raz zakázala Jevgeniji komentovať súťaž v televízii. Aktívna športovkyňa nemá dávať známky a hodnotiť súperov," povedala. To, že sa na ľade dievčatá stretávajú, jej vôbec neprekáža - konkurencia je dobrá, hoci niekedy na tréningoch vzniká nervozita. Ale vraj nech...!

- Alina kedysi priznala, že sa svojej trénerky Eteri Tutberidzeovej (43) bojí. Dnes ale hovorí: "To bolo dávno, keď som k nej len prišla. Teraz sa naše vzťahy zmenili. Aj ona ma začala lepšie chápať a cítiť a ja zasa ju. Každý deň sa veľa zhovárame, a nielen o športe. Dáva mi aj rady do života," povedala pre rsport.ria.ru.

- Pätnásťročná Alina stále bojuje s trémou, ktorá má vraj tri štádiá - najskôr sa jej potia dlane, potom je jej zima na nohy a nakoniec sa začne trochu triasť.

- Na otázku, či by sa chcela stať niekedy modelkou, novinárom odpovedala: "Nie. Skôr si chcem otvoriť reštauráciu s japonskou kuchyňou." Že by si milovníčka ázijských jedál raz zarábala na chlieb gastronómiou?

- Doma má mačku a dve činčily - zvieratá jej pomáhajú upokojiť sa.

- Rodičia jej dali meno Alina na počesť vynikajúcej gymnastky Aliny Kabajevovej. Alina ju obdivuje pre jej silnú vôľu.

- Alinin otec je trénerom hokejového tímu rodného mesta Ižebsk. Spolu s ním veľmi prežíva to, že ich trápia finančné suchoty. Alina, ktorá s otcom rada hráva hokej a pokojne si doudiera pri tom kolená, sa pochválila, že hokejový tím má skvelých fanúšikov - urobili totiž zbierku na podporu svojho klubu.

- Predtým, ako sa Alina rozbehne na súťaži na ľad, nechce, aby s ňou nikto z rodiny komunikoval - mama jej napíše len pár slov v esemeske a to je všetko. Potrebuje sa sústrediť sama.

- "Svoje víťazstvo chcem venovať svojim fanúšikom," povedala Alina, ktorá zlatú medailu hneď schovala do tašky na veci. Môžeme sa na ňu tešiť na Olympiáde v Južnej Kórei, ktorá sa bude konať od 9. do 25. februára.

