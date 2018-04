Peter je medzi vizážistami rarita: Od líčenia žien si odbieha na lešenie

Od pätnástich rokov liezol po skalách, fascinovali ho výšky, aj preto sa zamestnal v partii chalanov, ktorí robili výškové práce. Vtedy ešte netušil, že sa o pár rokov bude živiť niečím, čo je od tohto mužského adrenalínového sveta na míle ďaleko – stal sa z neho odborník na ženskú krásu. „Už od detstva ma fascinovala ženská krása, ktorú som mal možnosť pozorovať na svojej mame. Vždy som bol nadšený z toho, keď išla do kúpeľne a vrátila sa z nej nádherne upravená a zmenená. Jedného dňa som sa posadil na vaňu a sledoval, ako sa líči, ako sa z peknej ženy stáva ešte krajšia,“ hovorí Peter Ragan, ktorý si ešte sem-tam odbehne na lešenie, no dnes to už berie iba ako oživenie či príležitostnú brigádu. K práci vizážistu sa dostal náhodne cez kamarátku a dodnes to považuje za šťastný krok.

Ste homosexuál?

Je verejným tajomstvom, že v oblasti ženskej krásy pracuje pomerne veľa homosexuálov. „Keď mám nové zákazníčky a nevedia, ako sa ma na to opýtať, poväčšine začnú: ‚A líčite doma aj svoju partnerku?‘ Vtedy viem, koľká bije a odpovedám, že príležitostne áno,“ usmieva sa. Peter, ktorý má vlastnú rodinu, hovorí: „Nikdy som nebol zženštilý. V tomto smere nemali obavy ani moji rodičia, pretože som sa vždy venoval čisto chlapčenským záležitostiam a rád som sa v mladosti obzrel aj za peknými babami. Záľuba v líčení bola len taká vsuvka,“ smeje sa Peter, ktorý sa s podobnými názormi či so zvedavými otázkami, či je homosexuál, stretáva denne, ale nijako ho to nerozhádže.

Vie dodať sebavedomie

Vizážista tvrdí, že aj vďaka svojej práci dokonale rozumie ženskému svetu a zmýšľaniu. Nečudo, veď je medzi ženami väčšinu dňa a či chce, alebo nechce, počúva ich starosti, radosti či klebety. No podľa jeho slov si už na to zvykol a ženský svet pozná ako máloktorý iný chlap. „Som už taký polopsychológ, no to pozná asi každý, kto pracuje v službách ženskej krásy. Ženy sa najčastejšie zverujú kaderníčkam, manikérkam či kozmetičkám. Dovolím si tvrdiť, že už viem, ako vás treba pochopiť, povzbudiť či ako vám dodať sebavedomie,“ vymenúva Peter, ktorý sa však rovnako dobre cíti aj na pive či futbale s kamarátmi.

Tam je však dohoda, že témy týkajúce sa líčenia sú úplne tabu. No predsa len, ako na jeho prácu a vášeň v líčení žien reagujú chlapi z partie lezcov či kolegovia z výškových prác? „Vizážistu robím už štrnásť rokov, zvykli si na to a už to nikto nekomentuje. No zo začiatku to bolo iné. Vtedy sa smiali, že už naozaj neviem, ako by som sa inak dostal babám pod sukňu,“ spomína s úsmevom na svoje začiatky.

Tolerantná partnerka

Peter Ragan sa pohybuje neustále medzi krásnymi ženami, modelkami či misskami, a tak je namieste otázka, či na neho nežiarli jeho partnerka. Nevznikajú u nich doma kvôli tomu nejaké trenice? „Pokým sme nemali dcéru, tak s tým bol mierny problém, hlavne keď som bol pár dní na sústredeniach, napríklad s misskami. Ale musím povedať, že moja partnerka to zvládla, za čo ju obdivujem a chcem jej za to aj poďakovať. Je veľmi tolerantná, dnes to už vôbec nerieši. Je to moja práca, a tak sa to vníma aj v našom vzťahu,“ vysvetľuje vizážista a pracovník vo výškach v jednom, ktorý nemá problém listovať ženské časopisy a hľadať v nich inšpiráciu. A čo považuje Peter Ragan za najväčšie faux pas v líčení? „Určite keď žena neodhadne odtieň mejkapu,“ dodáva na záver.

Vychytená umelecká maskérka Michaela Kicková: Reže a páli hercov!

Šokujúce: Deti celebrít sa prezliekajú za iné pohlavie! Odborníčka má jasný ODKAZ!

VIDEO: Rebecca urobí šnúru na počkanie vo svojich 61 rokoch! Neuveriteľné...

Herec Ivan Krúpa po alkoholických excesoch šokuje: Bol som agresívny!