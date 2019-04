Danny podstupuje ZMENU POHLAVIA. O tom, čím prechádza, hovorí veľmi otvorene

Dnes mladík z českého Chomutova sa ešte pred pár mesiacmi volal Tereza Lednová. Od svojich trinástich tušil, že nie je v správnom tele. Teraz podstupuje hormonálnu liečbu a čakajú ho viaceré operácie. V rozhovore pre Šarm porozprával o svojich pocitoch aj reakciách okolia.

Ako ste oslávili postup v šou The Voice?

Úprimne, vôbec som nečakal, že niekto z koučov sa otočí po výkone, ktorý som predviedol. Viem zaspievať oveľa lepšie, ale keďže som pred nikým v živote nevystupoval, skolila ma tréma a bolo to jemne falošné. Ale v poslednej sekunde sa otočila Jana Kirschner. Ihneď po dospievaní piesne ma bežala objať a zo mňa zrazu tréma spadla a cítil som pocit šťastia. Jana je veľmi empatická a úžasná osobnosť, preto nechápem niektoré komentáre na Facebooku, kde o nej ľudia píšu, že je afektovaná.

V šou ste otvorene porozprávali aj o veľmi intímnej záležitosti, že práve prechádzate procesom zmeny pohlavia. Neľutujete s odstupom času svoju úprimnosť?

Okolie ma podporilo, keď som to chcel povedať verejne. Bolo to správne. Ľudia by sa o tejto problematike mali dozvedieť a mali by vedieť, že existujeme a pohybujeme sa vo svete. Iba ma zamrzeli reakcie zo strany transkomunity. Pár jedincov ma vyložene „zhejtovalo“, čo si to dovoľujem hovoriť o transsexualite verejne, keď to niektorí taja a hanbia sa za to. Ja predsa nechcem, aby každý začal hulákať „som transgender“. Verejne som to povedal preto, aby som pomohol ľuďom, ako som ja. Veľmi veľa ľudí mi napísalo na Instagram, že vďaka mne sa o tom neboja hovoriť s rodinou, s priateľmi, vyhľadajú psychológov, sexuológov... Som rád, že som niekoho motivoval. Aj keby môj výstup v televízii mal pomôcť jednému človeku, je to pre mňa výhra. Každý má právo na šťastný a spokojný život.

Kedy ste si začali uvedomovať, že ste v nesprávnom tele?

Asi v trinástich rokoch, keď mi začali rásť prsia a tvarovala sa ženská postava. Cítil som, že je niečo zle, ale vtedy som ešte nevedel, čo sa to so mnou deje. Ale keď spätne prejdem celý svoj život, náznaky toho, že som chlapec, boli už v detstve. Odmietal som nosiť dievčenské oblečenie, hral som sa s autíčkami a vojačikmi. Vždy som sa prikláňal viac k chalanom, chcel som s nimi hrať futbal, v počítačových hrách som si vyberal mužské postavy, keď sme sa hrali na rodinu, bol som otecko. V pätnástich rokoch som povedal rodičom, že sa mi páčia slečny. Keďže mamka tento fakt nezvládala, išli sme spolu aj s otcom k psychologičke, aby sme sa o všetkom porozprávali s cudzou osobou. Na konci sedenia sa ma pani psychologička spýtala, či som spokojný so svojím telom. Začalo mi to vŕtať v hlave, rodičom som však nechcel dať väčšiu nálož, tak som povedal, že áno. No hneď ako sme prišli domov, začal som si hľadať na Googli informácie typu necítim sa dobre vo svojom tele. Vyskakovali tam pojmy transgender, transsexualita, gender. Čím dlhšie som si zisťoval informácie, tým viac mi búšilo srdce. V hlave mi zostávala otázka – existuje niečo také v Česku? Áno, existuje!

Mnoho ľudí označuje transsexualitu ako trend, ale ako to môže byť trend, keď ani neviete, čo to s vami je? Ako ste sa s tým zmierili?

Zmieroval som sa pomerne dlho. Neustále som na Instagrame vyhľadával ľudí, väčšinou zo zahraničia, s hashtagom #ftm, #transgender, #transguya a podobne. Bolo neuveriteľné, koľko ľudí podstupuje zmenu pohlavia. Boli ich tisíce a veľa z nich si svoju premenu zaznamenávalo na profile. Celých päť rokov som to sledoval a emócie sa tak stupňovali, že posledný polrok som po nociach plakal. Raz ma počula mamka, pribehla za mnou a ja som jej všetko povedal. To, že potrebujem odbornú pomoc, pretože mám problém. Povedal som jej, že som chlapec. Ona ma objala a odpovedala, to je v poriadku, my sme si to s otcom mysleli. Snažila sa ma upokojiť. To by urobila každá mamička, keby videla plakať svoje dieťa. Lenže potom si naplno uvedomila, čo som jej vlastne povedal, a už to nebolo také ružové. Mne sa však šialene uľavilo a v tej chvíli mi už bolo jedno, čo sa bude diať, hlavne že budem môcť urobiť ďalší krok, a to objednať sa k sexuologičke Fifkovej.

Ako to prijali rodičia?

Mamka sa s tým zo začiatku nechcela zmieriť. Bombardoval som ju informáciami o transsexualite a vtedy ju to skolilo. Ja viem, že je to pre rodičov ťažké, ale vtedy som potreboval počuť niečo iné. Bol som sebec, vôbec som nevnímal, ako sa cíti mamka, bolo mi to jedno. Keď to píšem, mám v očiach slzy, pretože som sa naozaj správal sebecky. Mamka tiež potrebovala pomoc, devätnásť rokov mala dcéru a zrazu je to inak! Otec bol chápavejší a snažil sa aspoň o probléme niečo zistiť, ale svoje pocity na sebe nedal znať, tak som to bral ako podporu. Z prvého sedenia u pani doktorky som odchádzal veľmi šťastný. Povedala mi, čo všetko budem musieť podstúpiť, ako to prebieha. Zhodou okolností usporadúvala hneď druhý deň rodičovské sedenie, tak tam mamka s ockom šli, aby sa porozprávali aj s inými rodičmi a zistili ich pocity. Väčšina sa s mamkinými pocitmi zhodla. Keď prišli domov, mamka otočila o stoosemdesiat stupňov a začala ma podporovať. Aj keď s tým asi doteraz nie je na sto percent zmierená, berie ma ako chlapca. Som rád, že mám takých rodičov, ktorí pre mňa urobia viac ako maximum.

Kto vás najviac podporil?

Najviac ma podporil môj brat, ktorý spolupracuje s Amnesty International. Bol veľmi chápavý. Potom moji kamaráti a spolužiaci. V januári 2018 som sa postavil pred triedu a povedal som, že som chlapec a volám sa Danny. Najprv boli všetci vyľakaní, ale cez prestávku ma objímali a vyjadrovali mi podporu.

Čo presne premena znamená a ako dlho to trvá?

Prvý krok je objednať sa k sexuológovi. Poviete mu svoj problém a vaša cesta sa môže začať. Dostanete papier do školy alebo do práce a na matriku, kde si vyberiete meno. Musí byť neutrálne, nemôžete sa hneď volať napríklad Daniel alebo Alexander. Môžete si zvoliť napríklad Saša, Alex, Danny, Deny, Sam... Než dostanete hormóny, musíte podstúpiť tri vyšetrenia – interné, endokrinologické a psychiatrické. Ja som dostal hormóny tri mesiace po prvom sedení, ale je to individuálne, niekto ich dostane o pol roka alebo o rok. Záleží na tom, ako rýchlo obeháte doktorov. Dostal som testosterón, najprv v kapsulách, potom po jednom až dvoch mesiacoch sa prechádza na injekcie, ktoré sa pichajú intramuskulárne a doživotne. Vplyvom testosterónu hrubne hlas, rastú svaly, tvaruje sa mužská postava, rastie ochlpenie na tvári, bruchu, hrudníku. Skrátka, teraz opäť rok až dva prechádzam pubertou. Aby som mohol ísť na operáciu, musí sa splniť takzvaný Real Life Test, čo znamená byť minimálne rok na hormónoch a žiť v mužskej úlohe. Potom sa ide pred odbornú komisiu na ministerstvo zdravotníctva, kde vám schvália operácie. Podmienkou je byť slobodný, plnoletý a mať splnený ten test. Ja už som na hormónoch vyše roka, tak mám prvú operáciu za sebou. Bol som v Brne na operácii pŕs a pán doktor odviedol naozaj skvelú prácu. Nemám jazvy a na prvý pohľad nikto nič nespozná. Druhá operácia, hysterektómia, ma čaká koncom augusta. Po nej nastane právna zmena pohlavia, dostanete nové rodné číslo a budete oficiálne muž.

Plánujete aj operáciu pohlavného orgánu?

Zatiaľ o tom neuvažujem. Keď chce niekto do takej zmeny ísť, musí podstúpiť hneď niekoľko operácií. Nie je to ľahké. V porovnaní s operáciami u transžien sú zložitejšie a neumožňujú plnú funkčnosť vzniknutého orgánu. Preto veľa transmužov túto operáciu neabsolvuje.

Je to finančne náročné?

Všetky operácie hradí poisťovňa. Keby som išiel na operáciu pohlavného orgánu do zahraničia, tak by som zaplatil približne 60-tisíc libier. Hormóny si platíme my, ale nie je to nič hrozné. U nás máme dva druhy testosterónu. Prvý, lacnejší, stojí asi 180 českých korún a pichá sa raz za tri týždne. Druhý stojí do 2 800 českých korún a pichá sa raz za tri mesiace.

Akého partnera či partnerku si pri sebe viete predstaviť?

Budúcnosť si predstavujem so ženou, som heterosexuálny. Chcem, aby ma brala ako plnohodnotného muža, ale musí byť zmierená s faktom, že nemôžem mať deti. Ale mám brata, dvojvaječné dvojča, tak dúfam, že svoju genetickú informáciu mojej partnerke „zapožičia“.