Pokrčí aj panvicu! Bardejovčanka Jana Vašková prezradila, ako sa jej žije s hŕbou svalov. Zvláda zazeranie ľudí?

Pokrčia panvicu, potiahnu kamión a vrecia s pieskom bez problémov zdvihnú nad hlavu. Ženy sa mužom vyrovnajú vo všetkom, dokonca aj v silových športoch. Aj my máme na Slovensku železnú lady – dvadsaťtriročnú Bardejovčanku Janu, ktorá je niekoľkonásobná držiteľka svetových ocenení a pokúsila sa aj o neoficiálny Guinnessov rekord.

Od gule k silákom

Jana bola aj hosťom v relácii Inkognito, kde ju vyzvali, aby dvihla do náručia Mariána Čekovského. A ona to spravila. Čo vlastne privedie ženu k silovému športu? Jana v tom nevidí nič prekvapujúce. Nepopiera však, že sa pasuje nielen s ťažkými hmotnosťami, no aj s problémom, ako svoje svalnaté telo obliecť a občas musí znášať prekvapené pohľady okolia. Napriek tomu tvrdí, že jej to stojí za to. Tmavovláska sa športu venuje od malička. Už na základnej škole ju však lákali iné aktivity ako väčšinu dievčat. Chodila do atletickej triedy a zamerala sa na vrh guľou. Tréner v nej videl potenciál hneď v prvej chvíli, keď ju zbadal. „Už keď vkročila do fitka, videl som podľa jej pohybu a postavy silové schopnosti,“ spomína jej tréner Marcel Matej. Jeho predpoklad sa vyplnil.

„Fitko je môj druhý domov. V sezóne trénujem aj päťkrát do týždňa, často aj dvojfázovo, a to dve hodiny ráno a dve poobede. Teraz sa venujem dvom športom, silovému trojboju a strongwoman. Dostala som sa k nim náhodou. Začala som chodiť do fitka, kde trénovali siloví trojbojári a tam ma oslovil môj terajší tréner. Skúsila som prvú súťaž, čo ma motivovalo byť silnejšia ako ostatné ženy.“

Mäsožrútka

Jana súťaží v kategórii pod osemdesiatdva kíl. Mimo sezóny jej váha kolíše plus-mímus tri kilogramy, v čase súťaží sa musí strážiť. „Svoj jedálny lístok prispôsobujem tomu, v akej fáze prípravy som. Jedávam však minimálne päť- až šesťkrát denne, hlavne mäso a bielkoviny. Čo sa týka psychiky, pri mojom športe musí človek za krátky čas vydať zo seba maximum. Keď sa správne nesústredí, robí technické chyby, ktoré ho stoja cenné body.“

Svalmi občas šokuje

Z jej úspechov v zahraničí sa asi najviac teší jej najbližšia rodina. Ale ako ju vníma okolie? „V reálnom živote sa stretávam skôr s pozitívnymi názormi. Nepríjemné poznámky si neodpustia ľudia na sociálnych sieťach, ktorí nevedia, čo zahŕňa tento šport a sami sa asi nevideli v zrkadle. Niekedy si ma tak na ulici obzerajú, že sa to nedá nevšimnúť,“ smeje sa. Do smiechu jej však nie je, ak si má obliecť niečo elegantné, pretože nájsť také šaty, je pre ňu veľký problém. A má takáto silná žena aj svojho ochrancu?. „To, či mám priateľa, by som si nechala radšej pre seba.“

Premôže profesionálky?

Hoci tmavovláska v silovom športe dosiahla veľa úspechov, má nesplnený sen. „Môj cieľ je zmerať si sily s profesionálnymi strongwoman na festivale Arnold classic v Ohiu.“ Jana sa netají tým, že nebyť sponzorov, tak by sa tomuto športu nemohla naplno venovať, pretože zahraničné cesty a príprava ju vychádzajú nemalé peniaze.

Vďaka sponzorom však navštívila takmer všetky štáty v Európe a bola aj v Las Vegas. Vždy si však spomenie na nepríjemný zážitok z Londýna. „Nikdy nezabudnem na let do anglického Birminghamu, kde malo lietadlo meškanie päť hodín. Ja som zhadzovala váhu, takže som to musela odtrpieť bez jedla a vody. V dôsledku meškania som sa na hotel dostala až o tretej ráno a vstávala už o siedmej. Napriek týmto nepríjemnostiam sa mi podarilo vyhrať, takže nakoniec to všetko dobre dopadlo.“

Kilá ocenení

Jana je niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska, Česka aj sveta a držiteľkou viacerých rekordov. Napríklad je držiteľka historicky najvyššieho výkonu v mŕtvom ťahu žien na Slovensku výkonom 234 kg, držiteľka svetových rekordov v drepe 205 kg, v tlaku na lavičke 130 kg. Silným ženám sa venuje od roku 2016, a hneď sa stala najsilnejšou ženou Slovenska a strednej Európy 2016. Úspechy zopakovala aj ďalší rok, plus získala aj titul Mr. Olympia a stala sa štvrtou najsilnejšou ženou v Las Vegas. Pokúsila sa aj o neoficiálny Guinnessov rekord v držaní bremena na bruchu bez opory chrbta 240 kg.