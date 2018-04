Popol geniálneho fyzika Stephena Hawkinga († 76) uložia neďaleko hrobu Isaaca Newtona

Kto iný by mal mať dôvod na zničujúcu depresiu ako muž pripútaný na invalidný vozík, neschopný reči ani pohybu? Je paradoxom, že práve Stephen Hawking len nedávno na prednáške odkázal ľuďom, aby sa neprestávali usmievať. Depresiu prirovnal k čiernym dieram vo vesmíre, ktoré však vôbec nie sú také, ako si o nich ľudia myslia. Veci sa podľa neho dokážu dostať z čiernej diery aj von, a preto vždy existuje nádej. „Ak máte pocit, že ste sa ocitli v čiernej diere, nevzdávajte to, cesta von existuje.“ Nemá zmysel sa hnevať na osud alebo na život, treba ho využiť, ako sa len dá. A on to dokázal – plne zamestnal svoj mozog.

Génius vedľa génia

Už je známe, kde bude posledné miesto jeho odpočinku. Ako informovala BBC popol Stephena Hawkinga, ktorý zomrel 14. marca vo svojom dome v Cambridge, uložia neďaleko hrobu Isaaca Newtona vo Westminsterskom opátstve. V blízkosti je pochovaný aj Charles Darwin, ktorý zomrel v roku 1882.

Rodina tiež oznámila, že pohreb sa uskutoční 31. marca v Great St Mary's, v kostole v jednej z najstarších budov univerzity v Cambridge. Deti profesora Hawkinga vyhlásili: „Náš otec žil a pracoval v Cambridge viac ako päťdesiat rokov. Bol neoddeliteľnou a veľmi výraznou súčasťou univerzity a mesta. Preto sme sa rozhodli usporiadať pohreb v meste, ktoré veľmi miloval a ktoré milovalo jeho. Život a práca nášho otca znamenali veľa pre mnohých ľudí - pre veriacich aj pre neveriacich. Takže obrad bude pre všetkých a zároveň tradičný. Bude odrážať šírku a rozmanitosť jeho života.“

Fyzika viac ako sex

Populárno-náučná kniha Stephen Hawkinga Stručná história času, ktorú napísal v roku 1988, je jedno z najväčších diel 20. storočia. Svetový bestseller, ktorého sa predalo viac ako desať miliónov kusov, bol preložený do tridsiatich jazykov. „Čo sa týka komerčného úspechu, chcel som napísať knihu, ktorá sa bude predávať na letiskách,“ povedal vedec so zmyslom pre humor pre New York Times. „Aby som sa ubezpečil, že je zrozumiteľná, dával som ju čítať svojim zdravotným sestrám. Myslím si, že pochopili takmer všetko.“ V predslove druhého vydania knihy Hawking spomenul slová jedného z vplyvných ľudí Microsoftu, Nathana Myhrvolda (58): „Hawking predal viac kníh o fyzike ako Madonna o sexe.“

S Marilyn v kúpeľni

Mimochodom, sex a ženy… Geniálny profesor mal k obom veľmi kladný vzťah, považoval ich za najväčšiu záhadu vesmíru, ktorá dokáže priniesť veľa potešenia. „Radosť z poznania sa nedá porovnať s niečím takým úžasným, ako je radosť zo sexu. Ale je pravda, že asi dlhšie trvá,“ poznamenal vtipne muž, ktorý nikdy nechcel, aby ho považovali za suchára. Zmysel pre humor bol na ňom rozhodne príťažlivý.

„Zápornou stránkou toho, že som celebrita, je, že sa nemôžem pohnúť nikde na svete bez toho, aby ma spoznali. Mne nestačí nasadiť si slnečné okuliare a parochňu, invalidný vozík ma prezradí,“ povedal v roku 2006 pre izraelskú televíziu vedec, ktorému na kúpeľňových dverách roky visel plagát Marilyn Monroe. Túto sexbombu mal veľmi rád. Keď oslavoval šesťdesiatku, dvojníčka slávnej blondínky mu zaspievala nemenej slávnu pieseň I wanna be loved by you…

Študentská láska

So svojou prvou ženou Jane Wildeovou sa Hawking zoznámil na párty počas štúdia fyziky na univerzite. Krátko pred svadbou sa dozvedel zdrvujúci verdikt o nevyliečiteľnej chorobe, lekári mu nedávali nádej na dlhý život. Už pred dokončením školy sa nedokázal sám najesť ani jasne hovoriť. Prepadol depresii a nechcel si začať ani robiť doktorát – veď by sa ho nemusel ani dožiť.

Choroba sa však akoby pozastavila a Jane a priatelia mu pomohli nájsť silu ďalej pracovať a žiť tak normálne, ako sa len dá. Narodili sa im tri deti – Roberta, Lucy a Tima. Manželstvo sa však rozpadlo, vedec sa zamiloval do svojej ošetrovateľky Elaine Masonovej a oženil sa s ňou. Urazená Jane ani deti mu gratulovať neboli, ich vzťahy to poznačilo nadlho…

Týrala ho?

Život manželov zrejme nebol celkom ružový. Ošetrovateľky, ktoré pracovali v dome Hawkingovcov, tvrdili, že Elaine svojho muža fyzicky aj psychicky týra. The Times priniesli anonymnú výpoveď jednej z nich, ktorú vypočúvala aj polícia. Tvrdila, že mal zlomené zápästie, rany na tvári, Elaine ho kúpala v horúcej vode, nechala ho v záhrade na pálivom slnku bez myši od počítača, a tak si nemohol privolať pomoc. Hystericky hádzala vecami a nadávala mu do kriplov.

Rovnako aj vedcov syn tvrdil, že jeho otec je týraný. Hawking však všetky obvinenia vznesené proti svojej žene odmietal. Nielen pred políciou, ale aj pred deťmi. Manželstvo sa však rozpadlo. Elaine, ktorá sa neskôr vydala za rodinného priateľa, tvrdí, že vedec bol láskou jej života, okolie ich však od seba odtrhlo. Po rozvode ju mal dokonca dvakrát požiadať o ruku. Smrť bola podľa nej pre neho úľavou. Pred siedmimi rokmi pre The Guardian Hawking povedal: „Žijem s vyhliadkou na predčasnú smrť už desiatky rokov. Nebojím sa jej, ale neponáhľam sa zomierať. Mám ešte toľko vecí, ktoré by som chcel urobiť...“

Náhoda?

Stephen Hawking: