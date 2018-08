Potichu a možno aj trochu urazená oslávila v týchto dňoch 55 rokov magnetofónová kazeta

Pôvodne boli kazety čisté na záznam ľudského slova pre diktafóny, ale čoskoro sa objavili aj tie s hudbou. Érou magnetofónových kaziet boli najmä osemdesiate roky. V zlatom kazetovom veku vyrástla celá generácia poslucháčov, ktorá na ne s nostalgiou spomína ako na neprekonateľné médium. Na našej strane železnej opony kazety zohrali aj významnú politickú úlohu, veď práve na nich sme si púšťali zakázaného Kryla, alebo počúvali západnú hudbu, od The Rolling Stones po Depeche Mode.

Hudba na nohách

Propagáciu nosiča podporili aj volkmeny. Kultový prehrávač sa stal fenoménom, vo svete vypukla revolúcia – hudba sa dala prenášať! Nemuseli ste sedieť doma pri platni, alebo skákať na koncerte, mohli ste sa prechádzať, kráčať, bicyklovať, skejtovať a hudba bola stále s vami. Dnes sa to zdá normálne, máme hrajúce mobily, kedysi to však bola módna záležitosť. Volkmen bol revolučný aj v politickom dosahu. Desaťročia komunistickej propagandy dostali poriadnu facku, bol totiž dôkazom, že aj na Západe sa vyrábajú kvalitné predmety.

Vrátia sa ešte?

Magnetofónové kazety mali mnohé výhody. Kým vinylovú platňu môžete poškriabať a zlomiť, cédečko obchytať tak, že vám skáče, kazeta sa zmestila do vrecka a hrala, aj keď ste obal rozdupali. Nevýhody? Pri prehrávaní šumela a často sa namotávala do kazeťáka a v útrobách magnetofónu sa nenávratne zničila. Kazety najdlhšie vydržali v autorádiách. Výrobcovia autorádií akoby zaspali dobu, prípadne to bola z ich strany schválnosť, ale ešte donedávna bolo bežné, že sa predávali autorádiá iba s kazetovým prehrávačom. K posunu prišlo až pred pár rokmi, ale klasické lacné kazety stále letia v rozvojových krajinách a fanúšikov majú aj medzi hudobníkmi – jedným z nich je aj líder americkej kapely Sonic Youth Thurston Moore, ktorý sa hrdí, že inak ako z kaziet hudbu nepočúva. Existuje aj fáma, podľa ktorej sa kazety už dávno nevyrábajú a svet len míňa zásoby, ale nie je to pravda. Naopak, sú správy, podľa ktorých kazetpredajnosť kaziet tento rok znova rýchlo stúpa.

Aj vinyl sa zasa prebúdza

Keď sme pri hudobnom retre, nezabúdajme ani na ďalší nosič, ktorého popularita opäť rastie. Vinyl kedysi fičal neskutočne a Elán či Žbirku na veľkej platni sme mali v každej domácnosti. Keď vyšiel prvý Peter Nagy, v obchode s platňami nastala taká panika, že dav zvalil pokladnicu aj s predavačkou. Z Juhoslávie a Maďarska sme tajne pašovali obľúbených interpretov a spoločné počúvanie nahrávok The Doors, alebo Led Zeppelin sa stalo doslova odbojovým revolučným hnutím. Vinyl západného interpreta bol symbolom revolty. Keď padla železná opona, do Rakúska sme vybehli kupovať najmä „zakázané“ platne.

Odborníci i ľudia z hudobnej brandže dodnes tvrdia, že klasická kazeta či platňa mali oveľa hlbší a priestorovejší zvuk ako cédečko a zhustené digitálne nahrávky, ktoré používame v súčasnosti. Niektorí interpreti dokonca začali do svojich pesničiek dodatočne nahrávať šum a pukanie ako z platne, ktoré vraj k hudbe neodmysliteľne patrilo. V posledných dvoch rokoch sa však éra vinylov znovu vrátila a platne predbiehajú cédečká. A nielen preto, že na obale majú veľký obrázok. Svoje novinky na vinylovej platni začali najskôr vydávať klasickí hudobníci ako Paul McCartney či U2, dnes už vinyl nechýba ani v zbierkach Beyoncé, Shawna Mendesa či Justina Biebera.