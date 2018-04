POŽIAR obchodného domu v Kemerove pripravil o život aj deti: Otrasný príbeh rodičov, ktorých život už nikdy nebude taký ako predtým

Sibírske mesto Kemerovo sa ešte nespamätalo zo šoku. V nedeľu popoludní začal horieť obchodný dom Sibírska višňa, v útrobách ktorého prežili svoje peklo na zemi desiatky ľudí. Mnohí zhoreli zaživa preto, že sa nevedeli dostať von z kinosály. Horieť malo začať práve na štvrtom poschodí, kde sa kino nachádza.

Medzi rodičmi, ktorí sa do konca života budú spamätávať z obrovskej traumy sú aj Alexander a Oľga Lillevjali - kine zaživa zhoreli ich tri dcéry - staršie mali jedenásť rokov, mladšia päť.

Zúfalý telefonát

Otec Alexander porozprával reportérke meduza.io, o tom, ako svojim dcéram kúpil lístky na kreslený film, každej po popcorne, usadil ich do kinosály a vyšiel von čakať... Po pol hodine od začiatku predstavenia mu zatelefonovala jedna z dcér a povedala, že v sále je dym. So sestrami sa nevedia dostať von, pretože dvere sú zatvorené.

Otec okamžite bežal na pomoc, v tom čase už bol obchodný dom plný dymu. "Bežal som po schodisku, ktosi mi do ruky vtisol mokrú handru, zakryl som si nos. Keď som dobehol na štvrté poschodie rozbil som okno, aby dym vytiahlo von a spadol som. Začal som sa plaziť, pochopil som ale, že nemám dostatok síl, nadýchal som sa splodín a mal som pocit, že omdliem."

Bezmocnosť

"Dcérka mi neustále volala... Kričal som do telefónu, aby sa pokúšala dostať z kinosály, viac som nemohol nič robiť - predomnou už bol oheň," hovorí otec a po lícach sa mu kotúľajú slzy. Reportérka sa s rodičmi zhovárala v školskej telocvični, neďaleko obchodného domu, kde sa vytvorilo akési centrum pomoci pre príbuzných.

Keď sa Alexander Lillevjali nedostal k deťom, zbehol po schodisku dole, aby privolal záchranárov. Na ulici uvidel prvých mužov z ministerstva pre mimoriadne situácie, ktorí sa chystali hasiť požiar zvrchu. "Povedal som im, že na štvrtom poschodí sú deti zavreté v zadymenej sále, sú ešte živé a treba ich vyviesť. Chlapi súhlasili, ale celé tri minúty, tri minúty si nasadzovali masky! Až potom vošli do budovy," hovorí.

Hlúpe nariadenia

Otec im ukázal schodisko, po ktorom sa môžu rýchlo dostať do kinosály, aj sa za ním rozbehli ale keď ich vedúci zistil, že je tam už oheň, vzali to inou cestou. "Hovorím im: Dajte mi masku, sám ich vytiahnem! A oni na to: To nemôžeme. Na to sú nariadenia. Takže moje dievčatká horeli kvôli hlúpym nariadeniam!"

Len sme sa prizerali

Matka troch dievčatiek dobehla k Zimnej višni hneď potom, ako jej manžel povedal, že deti zahynuli. Hovorí, že šesť hodín stáli na ulici, kým obchodný dom horel, nikto im nič nepovedal, nikto ich nepustil bližšie: "Nad obchodným centrom sa valil dym, naše deti horeli a my sme sa len prizerali," povedala pre meduza.io. Hasiči bojovali s požiarom do noci.

Darovali krv

O šiestej ráno už stáli desiatky ľudí pred transfúznou stanicou aby darovali krv. Po dvoch hodinách ale vyšiel k čakajúcim lekár a povedal, že krv už netreba. Odmietajú aj Michaila, ktorému pri požiari zhorel päťročný brat. "Potrebujem to urobiť," hlesne nešťastne. Dostane sa mu odpovede, aby sa zapísal na najbližsí voľný termín - o týždeň.

Medzitým ľudia prinášajú do blízkosti obchodného domu kvety a začína sa vyšetrovanie.