PRÍBEH: Andrej zabojoval s leukémiou. Keď odišiel z nemocnice, urobil nečakanú vec

„Môžete sa naučiť resuscitovať, šoférovať defenzívne a neťukať za volantom do telefónu, obchádzať na ceste cyklistov širokým oblúkom… A môžete sa stať aj darcom kostnej drene, resp. krvotvorných buniek,“ takto dal svojim známym na Facebooku presne pred rokom návod na to, ako môžu chrániť ľudský život, Andrej Minárik. V tom čase bojoval s leukémiou a lekári pre neho hľadali darcu kostnej drene. Paradoxom je, že on sám bol už pár rokov zaregistrovaný v našom národnom registri a pripravený pomôcť niekomu inému. Život mu však pripravil iný scenár.

Horúčky a únava

„Žijem v Banskej Štiavnici, kde je všetko do kopca a v máji minulého roka som odrazu prestal vládať vybehnúť ulicou, ktorá mi predtým nerobila problém. Potom sa pridružili horúčky, ktoré nešli zraziť. Skončil som na internom oddelení v nemocnici, kde mi zistili extrémne nízku hladinu červených krviniek. Norma je stodvadsať, ja som mal štyridsať. Museli do mňa napumpovať krv,“ spomína Andrej.

Po vyšetrení kostnej drene bolo všetko jasné. „Lekár mi povedal, že je to leukémia. Dovtedy som síce tušil, že to nebude nič dobré, ale človek nečaká takúto šupu,“ priznáva. V nemocnici si sadol do prázdnej jedálne, vytiahol telefón a rozmýšľal, komu zavolá. Oznámiť to mame a priateľke nemal síl, začal teda od dobrej kamarátky. Aj si spolu poplakali a potom nabral odvahu obvolať aj blízkych. „Mame pred dvoma rokmi zomrel na rakovinu priateľ...“ nedopovie vetu Andrej, ale z odmlky je jasné, že to brala veľmi ťažko. A priateľka Šárka? Tá už mala naštudované, že nedostatok krviniek môže byť príznakom leukémie, akosi počítala aj s touto možnosťou, len si to nechávala pre seba. Okamžite sadla do auta a pricestovala za ním.

Nie ste pripravení

Po stanovení diagnózy sa začali diať veci veľmi rýchlo. Pre človeka, ktorý ešte nič netuší, je určite šok, keď mu lekár podá tvrdé fakty. „Lekárka mi oznámila, že po liečbe môžem byť neplodný, preto mi navrhla zmraziť spermie. Na takéto rozhodnutia nie ste pripravení, ale poslúchol som. Liečba sa odložila o dva dni,“ spomína na pragmatické rozhodnutie. Chemoterapie ho načas odrezali od sveta, potom prišlo aj lepšie obdobie. „Ale v lete, keď začali hľadať darcu drene, bol som zľahka nervózny,“ priznáva. Nakoniec sa našla darkyňa až v Amerike, nikto v Európe nebol pre Andreja vhodný. „Je dobré, že sú registre darcov prepojené. Náš slovenský je veľmi malý,“ hovorí mladý muž, vďaka ktorého osvete v ňom však pribudli ďalšie mená.

Manželstvo ako malina

V čase, keď sme sa s Andrejom zhovárali, mal tri dni pred svadbou. Vyzeral naozaj šťastne a o svojej Šárke hovoril ako žene, ktorá pri ňom stála v dobrom aj zlom: „Celé to so mnou preskákala, podržala ma, zvládla aj moje depresie. Povedali sme si, že manželstvo už musí byť malina oproti tomu, čo sme preskákali počas mojej liečby.“

Ozaj, so Šárkou, ktorá pochádza z Krkonoš, sa zoznámili na kurze prežitia v zimných podmienkach v Pribyline. Tam si padli do oka. Jednou z úloh bol záhrab v snehu, prespali v ňom a na druhý deň bolo Andrejovi jasné, že za týmto dievčaťom sa oplatí vycestovať do Česka. Zimný kurz prežitia sa im dnes musí zdať ako prechádzka ružovou záhradou…

Darujte krvné doštičky

Mnoho pacientov po odliečení zabuchne dvere za ťažkou etapou života a nechce vyhľadávať nemocničné prostredie ani onkologické témy, viac ako je nevyhnutné.

Andrej to vzal inak. „Nikdy som nebol darovať krv ani doštičky a teraz ma to mrzí, zvlášť keď vidím z druhej strany, ako sú potrebné tu, na onkológii. Rozhodol som sa s tým niečo spraviť,“ hovorí o projekte 100statočných, ktorý vymysleli spolu s dlhoročným kamarátom Martinom.

Chcú nájsť pre Národný onkologický ústav v Bratislave sto pravidelných darcov krvných doštičiek.

- Krvné doštičky, trombocyty, sú krvné bunky, ktoré vznikajú v kostnej dreni a majú za úlohu regulovať zrážanlivosť krvi.

- Ľudia, ktorí sa liečia na onkologické alebo hematologické ochorenia, ich majú niekedy tak málo, že to ohrozuje ich život a dajú sa doplniť len tak, že im ich niekto podaruje.

- Krvné doštičky môže človek darovať až dvanásťkrát do roka, pričom nijako neohrozuje svoje zdravie.

- Odber trvá asi hodinu, z jednej ruky ide hadička do prístroja, ktorý separuje z krvi trombocyty, hadičkou v druhej ruke sa vracia krv do tela späť.

- Odpovede na otázky o darcovstve krvných doštičiek nájdete na www.100statocnych.sk