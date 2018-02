PRÍBEH, pri ktorom mrazí. Až keď Igor prišiel o nohu, otvorili sa mu oči a pochopil aká silná je láska

Mal pätnásť rokov, práve skončil základnú školu. Leto sa chýlilo ku koncu a partia chlapcov z Handlovej si ho spestrovala adrenalínom. Vyhliadla si viadukt nad mestom, a keď pred ním spomaľoval vlak s uhlím, najsmelší naskakovali na rútiace sa vagóny. „So svojimi vrstovníkmi som ich spočiatku sledoval. Bežali popri transporte, nabrali rýchlosť a skočili na schodíky. Neboli to mladíci, za ktorých by som dnes dal ruku do ohňa, ale v tom čase mi imponovali,“ priznáva Igor.

FOTO: Petra Vlhová urobila gesto, na ktoré si pred ňou nikto netrúfol. A hneď prišla aj pozvánka na rande!

Skákanie na vagóny sa mu zapáčilo, neveril, že môže mať tragické následky. Lenže stačilo pár sekúnd a šťastie sa od neho odklonilo. Vo chvíli, keď sa chytal vagóna, sa mu zaplietli tenisky do černíc, ktoré rástli pri koľajniciach. „Strhli ma pod obrovité železné koleso. Prešlo po mne, ostal som ležať na podvaloch. Všetko sa udialo v okamihu, rušňovodič ani len netušil, čo sa stalo,“ spomína si Igor. V šoku sa skrúcal na zemi a čudoval sa, že ho nič nebolí. Až keď nadvihol nohu, zistil, že mu drží na kúsku kože. Vlak mu ju odrezal v polovici lýtka.

Viadukt nad okrajom Handlovej zmenil Igorov život od piky. Foto: Ján Dzúr

Stratil litre krvi

Pamätá si len záblesky. Ako sa nad ním skláňajú dvaja čudní chlapi a jeden mu šatkou zastavuje krvácanie. Vybavuje sa mu krik, hukot sirény, plač mamy, ktorá k nemu uteká. „Prebral som sa v nemocnici, kde ma skoro jedenásť hodín operovali. Stratil som dva litre krvi a istý čas som sa pohyboval na hranici života a smrti,“ vzdychne si Igor. V špitáli strávil skoro štyri mesiace a spočiatku nechcel uveriť, že už nebude mať nohu. „Každé ráno som ju hľadal a dúfal, že snívam. Mával som fantómové bolesti a stále ma ukrutne bolela,“ dodá s trpkým výrazom.

Rok sa liečil. Zvykal si na kýpeť, protézu, boľavé rany. Učil sa chodiť. Na učňovskú školu nastúpil s dvanásťmesačným oneskorením o francúzskych barlách. „Išiel som tam, kam som s nimi došiel, pretože túlania som mal dosť. Aj so svojím postihnutím som mohol jazdiť na bicykli, prípadne hrať volejbal. Po jednom z turnajov ma dokonca vyhlásili za tenisový talent. Navrhli mi ostať v Bratislave, no nechcel som. Internátny život ma nelákal. Dlhý čas som preležal v nemocnici a v liečebniach, chcel som byť doma,“ pokračuje Igor Brunner.

Ctí si rodinu

Svet sa mu otočil o stoosemdesiat stupňov. Pre kamarátov, ktorí ho predtým potľapkávali po pleci, sa stal nezaujímavým. „Nikomu sa nechcelo čakať na krivkajúceho chalana bez nohy. A ja som nemal chuť pretŕčať sa po meste a vysvetľovať, čo sa mi stalo. Držal som sa v ústraní,“ opisuje Igor.

Vždy bol rebel a predtým si slová rodičov nebral k srdcu. Až neskôr mu došlo, aký bol hlúpy! Nie partia z viaduktu, oni boli preňho dôležití! „Mama bola krajčírka, ktorá v živote neotvorila dvere na krčme. Bola neuveriteľne láskavá a vždy sa o mňa strachovala. Otec pracoval ako baník. Nikdy sa nedotkol pohárika, čo ja povedať nemôžem,“ prizná sa Igor k hriechom, ku ktorým pričuchol v puberte. Jeho otec bol autorita, no Igor si na ňom dnes váži čosi iné. „Mal sedemnásť rokov, keď som sa narodil. Aj v takomto veku sa ukázal ako zodpovedný chlap. S maminým tehotenstvom sa jeho mládenecký život skončil. Už žil len pre nás,“ prezradí Igor, ktorý je dnes už dvojnásobným otcom. S priateľkou Maťkou má syna Igorka (4) a sedemmesačnú dcérku Ninku. Pracuje ako servisný technik a rovnako ako kedysi jeho rodičia, teraz sa o svoje deti bojí on. Práve prvý syn priniesol do jeho života ďalší zlom.

Dnes je reprezentant. Foto: archiv I.B.

Rýchlejšie než zdraví

Po narodení Igorka začal tridsiatnik pravidelne športovať, dnes je reprezentant Slovenska v hode oštepom! „Nechcem, aby sa pred Igorkom hovorilo, že jeho otec nemá nohu. Nech radšej rozprávajú, že aj bez jednej končatiny chce niečo dokázať! Trikrát týždenne cvičím, v sezóne chodím dva razy do týždňa na tréningy do Banskej Bystrice. Cez víkendy pretekám. Za rok som sa zlepšil o desať metrov a vo svojej kategórii dokonca držím európsky rekord: necelých štyridsaťpäť metrov!“ uzatvára Igor. Stále sa smeje, žartuje, aj na klzkom snehu chodí istejšie a rýchlejšie než mnohí zdraví ľudia. Má rád život. K tragédii na viadukte sa stavia s rešpektom, oveľa radšej však hovorí o rodičoch, deťoch a budúcnosti. Chystá sa na európsky šampionát v Berlíne, z ktorého by rád priniesol do Handlovej medailu. „Keby mi vlak neodsekol nohu, možno som stále v partii, ktorá na mňa kedysi urobila dojem. A to by bola cesta do pekla,“ povie Igor, ktorý sa na svoj hendikep s odstupom času pozerá ako na zdvihnutý prst. No nebyť starostlivosti rodičov, ktorí pri ňom ostali aj v najťažších chvíľach, ani ten by mu nepomohol...

Vybavili mu trénera

Igor Brunner je členom klubu Proficio, ktorý zastrešuje fungovanie telesne postihnutých športovcov. „Dôležitým mužom v mojom živote je Adrián Matušík, niekoľkonásobný majster sveta vo vrhu guľou a hode diskom.. Hoci mal ťažký pracovný úraz, nevzdal sa. On ma potiahol až do reprezentácie, pomáhal mi s výživou a tréningmi. Vybavil mi dokonca výborného trénera, ktorým je dodnes Jozef Hanušovský,“ hovorí.