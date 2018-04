Príšerné! Karin bojovala s ťažkou migrénou aj trikrát do týždňa. TOTO jej pomohlo

Jar môže byť pre niektorých ľudí, ktorých trápia migrenózne bolesti hlavy, pohromou. Naša kolegyňa už napríklad bez slnečných okuliarov nevyjde z domu, pretože práve ostrejší slnečný svit je u nej spúšťačom týchto ukrutných bolestí hlavy. Celkom opačne pôsobí jarné slnko na študentku marketingovej komunikácie Karin Šandorovú. „Uľavilo sa mi. Jedným zo spúšťačov migrény je totiž u mňa stres a ten sa zvláda horšie, keď je ešte aj pochmúrne počasie. Jarné slnko robí psychike dobre,“ hovorí.

Karin začali trápiť migrény už v pätnástich rokoch. Jej rodičia nezačali samoliečbu tabletkami proti bolesti, ale odviedli dcéru k neurológovi. Potvrdil diagnózu. „Migrény som mávala spočiatku raz do mesiaca. No čím som bola staršia, tým viac prichádzalo aj povinností a zodpovednosti, a migrény tiež prichádzali častejšie. Vyvrcholilo to vtedy, keď som ich mávala aj viackrát do týždňa,“ hovorí Karin. V tomto momente už potrebovala špeciálne neurologické lieky na predpis.

Vie, že to príde

Migréna má u nej vždy podobný priebeh. „Začína sa nenápadne, okolo obeda. Som nervózna, moja výkonnosť ide dole a zle reagujem na okolie. To je moment, keď si uvedomím, že asi príde migréna. Niekedy sa pridruží aj aura. Vtedy napríklad, keď pracujem na počítači, vidím na obrazovke čierny bod a nemôžem sa vôbec koncentrovať. To je moment, keď viem, že musím odísť domov, zasiahnuť liekmi a byť v pokoji.“ Bolesť začína útočiť od zadnej časti hlavy, prechádza do spánkov, koreňa nosa, čela, ale najviac ju trápia oči. „Akoby ich niečo tlačilo von, pálivá pulzujúca bolesť je neznesiteľná. Je mi na vracanie a začína mi dokonca tuhnúť sánka. Vtedy nie som schopná prirodzene komunikovať,“ vymenúva Karin. V tomto štádiu jej trápenie zhoršujú zvuky, pachy a aj svetlo. Na druhý deň po ataku je vyčerpaná. Aj to zhoršuje sústredenie sa na školu alebo prácu. A to ešte patrí k tým šťastnejším – migréna u nej trvá väčšinou jeden až dva dni, sú však aj takí, ktorí sú vyradení 72 hodín!

Škodil jej lepok

Niekedy sa Karin podarí „predbehnúť“ migrénu a nedovoliť jej rozvinúť sa. Neurologické lieky, ktoré jej lekár predpísal, jej zaberajú pomerne rýchlo, aj do pol hodiny. Chvíľu jej trvalo, kým spoznala vlastné telo. „Keď boli migrény veľmi časté, sústreďovala som sa na faktory, ktoré ich spúšťali. Zistila som, že je to práve stres a dokonca aj lepok, napriek tomu, že naň nemám alergiu. Škodia mi farbivá a konzervanty v potravinách,“ hovorí. Naučila sa teda viac pracovať so stresom, vyhýbať sa mu a tvrdí, že už neberie veci tak smrteľne vážne ako kedysi. „Lekári mi odporúčali, aby som skončila buď so školou, alebo s prácou. Ja však nerada nechávam veci rozrobené, a keďže som v piatom ročníku, povedala som si, že už zvládnem oboje. Ale rozhodla som sa aspoň, že odídem zo stresujúcej Bratislavy domov, do Trenčína,“ hovorí.

Vylieči sa niekedy?

Žiaden neurológ Karin nepovedal, že sa raz migrény zbaví úplne. Dnes má však ataky „iba“ raz do mesiaca alebo aj menej. Vďaka liekom aj poznaniu, čo jej škodí. Netají, že východisko hľadala aj v bylinkách, čajoch a tinktúrach. „Niekedy sa mi podarí vyhnúť sa liekom a prespať migrénu, ale keď prepukne, bylinky nezaberú. Tie pomôžu skôr pri predchádzaní migrény, na upokojenie, odbúranie stresu,“ hovorí. Pomohlo jej, keď absolvovala elektroliečbu krčnej chrbtice, začala cvičiť a posilňovať chrbát.

Pochopenie u partnera

Karin často bojovala s nepochopením. „V škole mi spolužiaci aj učitelia často vyčítali, že sa len vyhováram, aby som mohla odísť skôr z vyučovania. Dnes už mám pocit, že viac ľudí chápe, aký je rozdiel medzi migrénou a bolesťou hlavy,“ hovorí. Pochopenie našla aj u partnera. Hovorí, že je trpezlivý, chápavý, a keď jej je zle, je veľmi starostlivý: „Mám pri sebe úžasného človeka.“ V kombinácii s jarou výborná profylaxia proti migréne...

Vakcína pre migrenikov

Pri silných bolestiach hlavy rozhodne treba podstúpiť vyšetrenia, ktoré vylúčia napríklad nádor na mozgu.

Na migrénu existujú voľnopredajné lieky, ale aj špeciálne neurologické lieky na predpis. Podľa PharmDr. Andrey Gažovičovej, PhD. treba migrénu rozhodne liečiť: „Správna analgetická liečba v akútnej fáze môže znížiť riziko, že migréna prejde do chronického štádia.“

Argumentom, aby ste vyhľadali pomoc, je aj to, že neliečená migréna môže poškodzovať mozog.

Už tento rok príde v Nemecku na trh vakcína, ktorá by mala výrazne pomôcť znížiť počet záchvatov migrény. Ide o podkožnú injekciu, ktorá sa podáva raz do mesiaca. Testy ukázali, že pomohla asi polovici postihnutým tak, že sa počet záchvatov znížil viac ako o päťdesiat percent a na zahnanie bolesti stačili bežné lieky na bolesť.

