Rezbár Jozef venoval lipové srdce popraveným snúbencom Jankovi a Martine. TOTO zažil pri jeho vyrezávaní

Minulý rok sa na Slovensku stalo viac ako 66 000 trestných činov, pričom neubehol týždeň, aby do štatistík nepribudla vražda. Nič však Slovenskom neotriaslo viac ako chladná poprava Martiny Kušnírovej († 27) a jej snúbenca, investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27), ktorý písal o korupcii, podvodoch a prepojení politikov na mafiu. Do ulíc vyšlo najviac ľudí od novembra 1989. V Bratislave našla silu postaviť sa na pódium pred asi 60 000 ľudí sestra Jána Kuciaka, Mária.

Jána Kuciaka pochovali vedľa pra strýka, ktorý bol kňazom. Foto: Ján Dzúr

„Mám pocit, že guľku priamo do srdca dostala celá naša rodina a že všetci sme tak trochu zomreli… Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno. Lebo ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno. Chceli urobiť toto miesto lepším pre život,“ povedala okrem iného. Pod tlakom udalostí odišiel z postu ministra kultúry Marek Maďarič, svoje kancelárie opustilo pár úradníkov. Či je u nás všetko v poriadku, prišli do Bratislavy zisťovať dokonca aj poslanci Európskeho parlamentu. Šéf portálu Aktuality. sk a nadriadený Jána Kuciaka priznal, že vysvetľovali zahraničným novinárom, ktorí chcú pomôcť pri objasňovaní zločinu, ako u nás fungujú podvody s vratkami DPH a tunelovanie eurofondov… Hanba. V pondelok podal demisiu aj minister vnútra Robert Kaliňák. V politike je horúco, ale ako to vnímajú ľudia v Štiavniku?

Štiavnik je dedina v údolí pri moravských hraniciach. Foto: Ján Dzúr

Zahalená do ťažoby

Počas neskorej zimy je Štiavnik, kde Ján Kuciak vyrastal, zahalený do hmly a už pár dní tiež do akejsi zvláštnej ťažoby. V obci hliadkujú policajné autá, miestni s obavami v očiach sledujú pohyb ľudí, ktorých nepoznajú. Dom Jankových rodičov vyrástol na okraji obce, mimo radu iných, v záhrade. Breše na nás pes, po chodníku sa priblíži Jankov strýko. „Ide vôbec niekomu o Jankovho vraha? Ja vidím len to, ako sa politici predvádzajú pred kamerami. Jedni aj druhí!“ vypoklonkuje nás.

„Nie som pomstychtivý, neželám si oko za oko a zub za zub. Ale rád by som sa vrahovi svojho syna pozrel do tváre a opýtal sa ho, prečo to urobil,“ prezradil novinárom na pohrebe Jankov otec, Jozef Kuciak. Od tých čias mlčí, jeho okolie však pripomína, že každé ráno majú s manželkou oči plné sĺz. Obec pre ich syna zorganizovala zapálenie sviečok a cez nadáciu vyhlásila zbierku, ktorá mala Kuciakovcom pomôcť preklenúť výdavky s pohrebom. Na žiadosť rodiny ju už ukončili.

Zomrel preto, že vedel priveľa? Foto: Ján Dzúr

Hrob zasypaný kvetmi

Žiadny koncert, či spomienku, aká bola cez víkend v slovenských mestách, v dedine neplánujú. Štiavnik nevníma vraždu Jána Kuciaka ako čin, ktorý vyhnal ľudí do ulíc, ale ako tragédiu pre rodinu. „Zakaždým, keď toho mladíka vidím v správach, chytám sa za srdce. No čo je môj bôľ proti traume, ktorá ostala v rodičoch? Veď meno ich nebohého Janka už do úst berie každý! Čert ber politiku a špinavé hádky, Kuciakovcom zomrel syn!“ vzdychne si pani Terka, ktorú stretávame neďaleko cintorína. Jankov hrob leží pod krížom a pripomína mohylu. Vŕšia sa na ňom desiatky vencov, stovky kvetov.

„Pochovali ho vedľa prastrýka, kňaza. Obaja mali široké srdce, obom záležalo na iných,“ hovorí Štiavničanka a pripomína, že život v tejto časti Slovenska nikdy nebol ružový. „Včera mala mama šestnásťhodinovú šichtu. Stroje išli naplno, teplota vo fabrike v Bytči sa zdvihla na päťdesiat stupňov Celzia. Občas sa jej z ničoho nič zakrúti hlava. Stráca rovnováhu, niekoľkokrát škaredo spadla. Na vyšetreniach jej povedali, že má piť veľa vody. Vyčítal som jej, nech si na seba dáva pozor. Znovu opakuje, že inak nemôže. Keď ju vyhodia, ťažko ju niekto zamestná. Je neperspektívna, stará,“ zhrnul Ján Kuciak príbeh svojej mamy v blogu, ktorý uverejnil pred šiestimi rokmi. Už vtedy ním mnohých pobúril...

Z kúska lipy vzniklo dielo, ktoré chce rezbár venovať Jankovým rodičom. Foto: Ján Dzúr

Srdce pre snúbencov

Pred vraždou novinára tušili o Štiavniku len remeselníci. Dedinu totiž preslávili rezbári. Jeden z nich, Jozef Rakovan (56), býva neďaleko Kuciakovcov. „Keď naše dcéry a synovia neboli u nich, hrali sa Janko, jeho brat Jožko a sestra Mária u nás. Na piesku si stavali hrady, kopali si loptu, naháňali sa popri potoku,“ usadí nás v obývačke plnej monumentálnych diel rezbár Jozef. Svoje sochy vytvára zo samorastov, ktoré nazbieral v okolitých lesoch. Vystavoval ich po Európe, vlani zožal úspech na Bratislavskom hrade. Vo chvíli, keď sa dozvedel, že mŕtvym reportérom je jeho sused, vošiel do dielne. Z kúska lipy v nej vytvoril nádherné srdce.

„Zvečnil som na ňom dvoch milencov v objatí a nazval ho Nebeská láska. Srdiečko som robil celý týždeň, aj preto, že mi oči stále zalievali slzy,“ prizná sa Jozef Rakovan. Srdce venuje Jankovým rodičom, na ktorých nedá dopustiť. „Vychovali čestného chlapca. Viem, že kvôli spravodlivosti sa neváhal postaviť zlu na odpor. A to nielen teraz, keď prišiel o život, on bol charakterný odmladi,“ pohladí rezbár lipové srdce. Nebeská láska nebude v jeho tvorbe s témou tragického osudu Janka a Martiny posledné dielo...

