Rok bez úsmevu. Ako žijú rodičia s dieťaťom, aké sa narodí jedno z milióna?

Rok, ktorý práve dopísal svoje posledné riadky, mal na svojom konci magickú sedmičku. Pre väčšinu ľudí symbol úspechu i blaha. Aj Ján a Mária Mravíkovci si ho najprv vychutnávali plnými dúškami. Obaja boli zdraví, mali prácu a hlavne, tešili sa na prvorodeného syna. Vedeli, že im zmení svet. Zmenil, ale úplne inak, ako si predstavovali. Ich desaťmesačný Janík má zrejme ako jediný na Slovensku vzácny Moebiusov syndróm. Rodí sa s ním priemerne jedno dieťa z milióna a spôsobuje ho nedokonalý vývoj dvoch mozgových nervov.

Sedem rokov šťastia

V príjemne zariadenej obývačke sa manželia po celý čas na seba usmievajú. Ján drží na kolenách synčeka, Mária k nemu každú chvíľu odbieha. „Spoznali sme sa cez internet ako stredoškoláci,“ vzdychne si mladá žena. Na prvé rande išla vlakom cez pol republiky. Keď na železničnej stanici zbadala o rok staršieho Janka, okamžite sa vraj zamilovala. „Bol fešák a džentlmen. Priniesol mi bielu ružu,“ pokračuje s lesknúcimi sa očami. Jej nastávajúci bol z Lučenca a študoval na vysokej škole v Žiline. Ona vyrástla na Spiši, študovala v Košiciach, no vzdialenosť ani školy ich nerozdelili. Chodili spolu sedem rokov. Po svadbe, v auguste 2015, si manželia kúpili byt na Spiši. Bezproblémové tehotenstvo si spríjemňovali výletmi, pravidelne cvičili a chodili aj na predpôrodnú prípravu.

Od zúfalstva plakala

Rok s magickou sedmičkou na konci ich napĺňal šťastím a dlho prinášal samé dobré správy. Ale... „Rodila som cisárskym rezom, keďže Janík nebol správne otočený. Na chvíľu mi ho ukázali, no do náručia sa mi nedostal,“ povie Mária Mravíková. Až v popôrodnej izbe sa dozvedela, že má k sebe a dolu otočené chodidlá. Od zúfalstva sa rozplakala. Nemala sa s kým poradiť, nevedela, čo ju čaká. To však nebol koniec zlým správam. Ako sa čoskoro dozvedela od lekárov, Janík nemal len, ľudovo povedané, konské nožičky.

Slzy padali aj tvrdým chlapom. Pohľad záchranárov na dvoch mŕtvych bratov v snehu bol zdrvujúci. Nemali ešte osemnásť

Jeden spí, druhý bdie

Syn manželov Mravíkovcov sa narodil s ochabnutým svalstvom. Pripomínal handrovú bábiku. Nevedel prehĺtať ani cicať. Vytáčal očká, hrozilo, že nebude vidieť. Mal narušenú hybnosť jazyka a pier. Aby mu nezapadal jazyk, respiroval cez vzduchovod. Prestával dýchať, ani nie trojtýždňový skolaboval. Do toho prišiel zápal pľúc a s ním pneumotorax, nahromadenie vzduchu v hrudnej dutine. Janík však zabojoval a dal sa dokopy.

Na prekvapenie všetkých čoskoro začal dýchať sám, bez prístrojov. Lekári však stále tápali. Až po vyše štyroch mesiacoch v nemocniciach usúdili, že má Moebiusov syndróm. „Takmer stále mu dávame inhalovať alebo mu odsávame hlieny. Kŕmime ho mixovanou stravou cez hadičku, ktorá vedie z nosa do brucha,“ opisuje Mária Mravíková život s dieťatkom, ktoré si vyžaduje ustavičstarostlivosť. Hovorí to, akoby išlo o bežnú rutinu a robil to každý. Pritom v noci sa pri synovi s manželom striedajú: jeden spí, druhý pri jeho postieľke bdie. Keď je Ján, ktorý pracuje ako hasič, v práci, k Márii príde nocovať niekto z príbuzných. Jeden spí, druhý bdie...

Boľavé nôžky

„Od Janíkovho narodenia sme s manželom spolu iba doma alebo v nemocnici. Keďže synček má ochrnuté mimické svalstvo tváre, nevieme, či sa smeje alebo smúti. No často plače. Asi sme si to takto nepredstavovali, ale synčekova choroba nás stmelila. Manžel mi je oporou a verím, že aj ja jemu,“ prezradí Mária. Popri všetkých problémoch ohrozujúcich život, ktoré s ťažko chorým synom preskákali, museli za pochodu riešiť aj jeho pokrútené nôžky. Tri mesiace ich mal v sadre, po poslednej operácii sa však od plaču zadúšal. Zlepšenie neprichádzalo a Mravíkovci sa rozhodli staviť na lekárov zo súkromnej viedenskej kliniky.

Zbierka pomohla

Tamojší odborníci urobili zákrok, ktorým korigovali zásah našich zdravotníkov. „Keďže Janko má oslabenú imunitu, išlo o rizikovú operáciu, pred ktorou sa Rakúšania pol dňa radili. Dokopy nás to vyšlo asi na päťtisíc eur. Dali sme dokopy úspory. Pomohli nám rodina, kolegovia, kamaráti a rôzne zbierky, preto azda všetkých poteší, že výsledok stojí za to. Synček už toleruje sandále, ktoré predtým nemohol zniesť,“ upozorní Mária.

Pomôžu pyramídy? Ján a Mária Mravíkovci nezdôrazňujú, aký zložitý život vedú s chorým dieťaťom. Nesťažujú sa, že choroba syna ich finančne vyžmýkala. Nikoho neosočujú, nečakajú na pomoc iných so založenými rukami. Robia všetko pre to, aby Janíkovi pomohli. „Popri medicíne chceme vyskúšať aj alternatívne spôsoby liečby Moebiusovho syndrómu. Nádej vkladáme do najstarších pyramíd na zemi. Sú v Bosne, zasypané pod zemou, vedú do nich štôlne. Klíma v nich vraj blahodarne pôsobí na celkové hojenie organizmu a uzdravenie tela. Takže si šetríme na cestu.“

Nezatrpknú

Kým sa rozprávame, Janík sa nepokojne mrví. Emócie prejavuje len v maličkých náznakoch, no Ján a Mária sa tešia aj z mála. Pri synčekovi sa držia za ruky alebo sa aspoň občas nežne dotknú jeden druhého. „Čím ma manžel naposledy prekvapil? Na narodeniny mi kúpil poukaz na masáž, ku kozmetičke a ku kaderníčke. On zatiaľ ostal doma s Janíkom,“ usmieva sa Mária. S Jánom sú neskutočne prajní a na cestu nám pribalili zopár medovníkových srdiečok. Čo im zaželať do nového roku? Hádam len to, aby rok s osmičkou na konci bol lepší než ten minulý..

