S neverným partnerom už nemusíte chodiť na detektor lži. TOTO ho prezradí!

Záletník vie, že ubližuje partnerovi, no k nevere sa dobrovoľne prizná málokto. Jej odhalenie bolo doteraz dielom väčšej všímavosti, alebo náhody, no s tým je koniec. Vedci tvrdia, že prišli na spôsob, ako cudzoložstvo objaviť. Stačí sa vraj započúvať do prejavu človeka.

Pokušenie nás môže vyjsť draho. Foto: pixabay.com

Hlasy im upravili

V rámci výskumu lekári a inžinieri púšťali dobrovoľníkom hlasy ľudí, ktorí boli svojmu partnerovi verní, alebo mu naopak zahli. Neverníkov bez problémov označili aj vtedy, keď im hlasy mierne digitálne upravili. Triasli sa im totiž aj vtedy...

Na výskume treba ďalej pracovať. Nevera totiž nie je jednoduchá téma. Foto: pixabay.com

Výskum nekončí

"Zmenený ľudský hlas môže mať rovnakú výpovednú hodnotu ako výsluch na detektore lži. Aj veľmi jemné tóny, či zmeny vo vibrácii našich slov, môžu znamenať, že nás partner podvádza,“ cituje vedcov server Independent. Súčasne však podotkol, že na výskume musia ďalej pracovať...

Narážka Katky Knechtovej na posteľové kvality súťažiaceho v Superstar má dohru. Ozvala sa fanúšička, ktorá chce...

Posteľová kauza Katky Knechtovej nekončí. Ponížený súťažiaci zo SuperStar to nenechal len tak

Veronika Velez - Zuzulová sa o pár mesiacov stane mamou. Prezradila, či čaká chlapca alebo dievča