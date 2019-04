Sériový vrah prehovoril o Zuzane Čaputovej a Štefanovi Harabinovi. Čo má s nimi spoločného?

Jozef Slovák je sériový vrah, ktorý sa na oddelenie doživotne odsúdených dostal pre viaceré vraždy. Paradoxne, tak trochu s tým súvisí, prečo v prvom kole prezidentských volieb dal svoj hlas Štefanovi Harabinovi.

Je to férový chlap

Štefan Harabin ho ako sudca odsúdil na doživotie. Napriek tomu o ňom väzeň tvrdí, že je to férový chlap. V súdnom spise bola totiž chyba, ktorá Slovákovi pripisovala aj zločin, ktorý nemohol spáchať. Nesedelo to časovo, napriek tomu okrem trestu odňatia slobody mal zaplatiť aj odškodné 40 000 korún. „Ja som spis nečítal, no napísal som Harabinovi, že to nesedí. On to preveril a hoci už bol vtedy ministrom spravodlivosti, odpovedal mi do väzenia, že naozaj sa stala chyba a postaral sa, aby sa napravila. Takže pri ňom som vedel, koho volím. Je to férový chlap. A nemyslím si to len ja, väzni si ho vážia, preto ho tu toľkí volili. Hoci mnohí tiež volili Kotlebu.“

Čaputová je v pohode

Hoci jeho prezidentský kandidát neprešiel, Jozef Slovák volil aj v druhom kole. „Máme volebné právo, prečo by sme nevolili? Nech je sranda,“ zasmial sa pri otázke, či aj odsúdení na doživotie žili voľbami. „Samozrejme, aj my sme predsa občania. Preberali sme to na vychádzkach. Normálne som napísal do mojej obce a dostal volebný preukaz.“ A komu dal svoj hlas v druhom kole? „To je predsa jasné, Čaputovej. Síce ju na rozdiel od Harabina nepoznám osobne, ale vyzerá celkom pohodová. V druhom kole sme ju tu volili skoro všetci.“